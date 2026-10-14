Rà soát quy hoạch và định hướng phát triển Cảng hàng không quốc tế Phú bài

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Trịnh Mạnh Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Hoàng Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phan Quý Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố; Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố, đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cùng các sở, ban, ngành đã tập trung đánh giá tình hình vận chuyển hành khách, hàng hóa; rà soát quy hoạch và định hướng phát triển cảng hàng không; đồng thời, đề xuất các giải pháp mở mới đường bay nội địa, quốc tế đến và đi từ Phú Bài. Các đại biểu cũng trao đổi về lộ trình, phương án, nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Một trong những nội dung được thành phố quan tâm là đề nghị ACV nghiên cứu, đưa vào quy hoạch và bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, trong đó chú trọng phương án xây dựng đường băng số 2 và chỉnh trang cảnh quan nhà ga.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thống nhất các nội dung thành phố đề xuất tại buổi làm việc.

Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố đề xuất các giải pháp duy trì, nâng cao lượng hành khách qua cảng; thúc đẩy thu hút khách quốc tế đến Huế; tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục nhập cảnh; tăng cường chia sẻ dữ liệu về tiềm năng, thế mạnh của địa phương và xây dựng các chính sách hỗ trợ, đồng hành trong xúc tiến, thu hút khách đến với Huế qua đường hàng không.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh yêu cầu UBND thành phố tăng cường phối hợp với ACV để hoàn thiện quy hoạch, thúc đẩy chủ trương đầu tư đường băng số 2 và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hạ tầng, cảnh quan sân bay. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết, kết nối số, phối hợp kích cầu du lịch, thu hút hành khách trong nước và quốc tế đến Huế; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Việc tăng cường phối hợp giữa TP. Huế và ACV được kỳ vọng góp phần tháo gỡ những khó khăn đối với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài trong khai thác, từng bước hoàn thiện hạ tầng hàng không, mở rộng kết nối và nâng cao năng lực phục vụ hành khách, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội của thành phố.