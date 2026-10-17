Emerald Bao Vinh khai trương Văn phòng bán hàng, công bố chính thức nhận booking

Khai trương Văn phòng Bán hàng Emerald Bao Vinh

Sáng 7/11/2026, Văn phòng Bán hàng Emerald Bao Vinh chính thức khai trương tại thành phố Huế, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình đưa dự án đến gần hơn với khách hàng. Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động với sự tham dự của đại diện Liên danh nhà đầu tư Phúc Thịnh và Tân Bảo Thành, đơn vị phát triển dự án Max Thăng Long, ngân hàng đối tác, các đại lý chiến lược cùng đông đảo khách hàng và đội ngũ kinh doanh.

Được định vị là điểm giao dịch chính thức, văn phòng là nơi khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu quy hoạch, thiết kế, mặt bằng sản phẩm, tham quan sa bàn và nhận tư vấn chi tiết về chính sách bán hàng. Khách hàng cũng có thể tham quan thực tế công trường, cập nhật tình hình triển khai dự án và được hỗ trợ trong quá trình giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán.

Lễ khai trương Văn phòng bán hàng mở ra chặng đường kinh doanh chính thức của Emerald Bao Vinh tại thị trường BĐS Cố đô.

Giỏ hàng đầu tiên - Sản phẩm nổi bật, chính sách hấp dẫn

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư chia sẻ về quá trình đầu tư, thiết kế tỉ mỉ và chuẩn bị pháp lý của dự án một cách đầy đủ, khắt khe theo quy định mới nhất và sự chuẩn bị đó đã tạo ra sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng khi ký Hợp đồng mua bán. Các sản phẩm đều đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, với sự đồng hành của hệ thống đại lý chiến lược được đào tạo chuyên sâu, bài bản, Emerald Bao Vinh hướng đến việc thiết lập quy trình tư vấn chuyên nghiệp và nhất quán. Mỗi khách hàng đều được cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch, đồng thời được hỗ trợ xuyên suốt trong từng bước, từ tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn căn phù hợp đến hoàn thiện các thủ tục giao dịch.

Giỏ hàng đầu tiên được giới thiệu ra thị trường với những sản phẩm có vị trí đẹp và mức giá ưu đãi hấp dẫn “khó tin” tại khu vực trung tâm thành phố Huế, đó là dòng nhà phố 3 tầng mang phong cách kiến trúc hiện đại, có mức giá từ 3,x tỷ đồng, sở hữu mặt tiền tối thiểu 7m. Một lợi thế đáng chú ý, vừa tạo không gian sử dụng rộng mở, vừa tăng tính linh hoạt trong khai thác sản phẩm.

Đặc biệt, Max Thăng Long đưa ra chính sách chiết khấu 2% cho 20 khách hàng booking đầu tiên. Với số lượng ưu đãi giới hạn, đây là cơ hội dành cho những khách hàng quan tâm và muốn tiếp cận giỏ hàng đầu tiên với chính sách bán hàng hấp dẫn.

Sa bàn dự án thu hút sự quan tâm của khách hàng trong ngày khai trương Văn phòng Bán hàng.

Vị trí trung tâm - Đa tầng giá trị khai thác

Tọa lạc tại trục đường Nguyễn Văn Linh và đường Đặng Tất, Emerald Bao Vinh sở hữu lợi thế kết nối khi nằm gần Kinh thành Huế, cách cầu Trường Tiền khoảng 2km và thuộc khu vực Bờ Bắc sông Hương. Vị trí này giúp cư dân thuận tiện tiếp cận các khu vực trọng điểm của thành phố, đồng thời tận hưởng không gian sống tại khu vực ven sông.

Giá trị của một căn nhà phố không chỉ nằm ở nhu cầu an cư mà còn ở khả năng khai thác linh hoạt và tích lũy tài sản trong dài hạn. Tại Emerald Bao Vinh, mỗi sản phẩm có thể trở thành tổ ấm lâu dài, không gian kết hợp sinh sống và kinh doanh, hoặc tài sản khai thác cho thuê để tạo dòng tiền. Xa hơn, lợi thế vị trí và khả năng khai thác đa dạng còn mở ra tiềm năng nắm giữ, tích lũy và gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Bên cạnh đó, dự án được quy hoạch với hệ thống 45 tiện ích nội khu, trong đó có 8 công viên và vườn hoa, hồ bơi, nhà sinh hoạt cộng đồng, siêu thị, phố đi bộ... Các tiện ích được bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, thư giãn và kết nối cộng đồng, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống cho cư dân.

Dãy Liền kề 05 nằm là một trong những quỹ căn đầu tiên được giới thiệu ra thị trường với mức giá “khó tin”

Sự kết hợp giữa vị trí gần Kinh thành, kiến trúc nhà phố hiện đại, mặt tiền rộng, hệ thống tiện ích đa dạng và khả năng khai thác nhiều mục đích tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Emerald Bao Vinh. Không chỉ là nơi an cư, mỗi sản phẩm còn hướng đến một tài sản có giá trị sử dụng và tiềm năng đầu tư trong dài hạn.

Chính thức đi vào kinh doanh, Emerald Bao Vinh mang đến một lựa chọn hấp dẫn “làm nóng” thị trường BĐS Huế. Trong những tháng cuối năm 2026, sự kết hợp giữa lợi thế vị trí, giá cạnh tranh và tiềm năng khai thác đa dạng của dự án đã tạo nên sức hút riêng cho dòng sản phẩm nhà phố tại bờ Bắc. Không chỉ là cơ hội sở hữu một không gian sống mới, đây còn là thời điểm để những chủ nhân tiên phong đón đầu giá trị tại một khu vực đang trên đà chuyển mình. Emerald Bao Vinh - Tuyệt phẩm bờ Bắc, sẵn sàng chào đón những chủ nhân đầu tiên.

EMERALD BAO VINH – TUYỆT PHẨM BỜ BẮC, BẢO NGỌC CHỐN KINH KỲ.