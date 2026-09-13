Cảnh báo dông lốc, sét và mưa lớn cục bộ

Chiều tối và đêm 14/9, khu vực đất liền TP. Huế có mưa rào rải rác và dông vài nơi.

Theo đó, chiều tối và đêm 14/9, khu vực đất liền TP. Huế có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

Trên vùng biển TP. Huế, chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và người dân đang hoạt động trên biển.

Người dân cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế các hoạt động ngoài trời khi xảy ra dông; đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản, nhất là tại khu vực ven biển, vùng trống trải và những nơi có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió giật mạnh, lốc xoáy và sét.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt khi di chuyển qua các khu vực khe, suối, đập tràn trong mùa mưa lũ.

Người dân không cố tình vượt qua những khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh; không chủ quan khi nước có dấu hiệu rút bởi dòng chảy vẫn có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Các phương tiện và người đi bộ cần tránh xa những đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết; không đứng, ngồi, vui chơi hoặc chụp ảnh tại khu vực đập tràn, bờ suối và những nơi có nguy cơ sạt lở.