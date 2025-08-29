Cảnh báo lũ trên các sông khu vực TP. Huế

Ngập lụt có thể gây ảnh hưởng tới nuôi trồng thủy sản

Hiện nay, mực nước trên các sông ở TP. Huế đang lên nhưng ở mức dưới báo động (BĐ) 1, mực nước lúc 7h ngày 30/8: Kim Long: 0,71m; dưới BĐ1 0,29m, Phú Ốc: 1,16m ; dưới BĐ1 0,34m; Phong Bình: 0,86m; Truồi: 0,81m.

Từ chiều và đêm nay (ngày 30/8) đến ngày 1/9, trên các sông có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông có thể đạt từ trên báo động (BĐ)1 đến BĐ2.

Nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp, ngập úng cục bộ tại các khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Ngập lụt ảnh hưởng tới các công trình đang thi công, các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động văn hóa - kinh tế - xã hội.

Đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, các khu vực có độ dốc địa hình lớn.