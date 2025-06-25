Hủy, hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách để tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa bão, lũ lụt

Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão số 5 tại cảng cá Thuận An

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai công tác ứng phó, phòng chống bão số 5 (Kajiki) theo phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, đơn vị.

Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trước, trong và sau mưa bão, lũ lụt; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, mưa lũ để người dân biết và chủ động phòng, chống, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về phòng, chống và ứng phó với cơn bão số 5. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5, tình hình mưa lũ và kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Đảng ủy, UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, địa phương tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão, lũ lụt để có phương án di dời kịp thời, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản…

Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả các hồ thủy lợi, thủy điện. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với bão, lũ trong mọi tình huống. Chỉ đạo huy động các lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ giằng chống nhà cửa; triển khai cắt, tỉa cây xanh có khả năng gãy, đổ; hướng dẫn tàu thuyền neo, đậu đúng cách, đúng nơi, bảo đảm an toàn.

Tăng cường kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lưới điện, chủ động phương án cấm người, phương tiện lưu thông tại các khu vực nguy hiểm. Hủy, hoãn các cuộc họp không thực sự cấp bách để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với mưa bão, lũ lụt.

Người dân Quảng Điền thu hoạch lúa chạy mưa bão ngày 24/8

Sau khi bão tan, chỉ đạo huy động các lực lượng để tập trung tham gia khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt, dọn vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống cho Nhân dân; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón học sinh vào ngày tập trung năm học mới.

Khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại; kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa, bão. Các lực lượng Quân sự, Công an khẩn trương xây dựng, chủ động triển khai các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm hiệu quả, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện và lực lượng để triển khai hỗ trợ, ứng cứu.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên được phân công theo dõi các địa phương trực tiếp về cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt. Các ban, UBKT và Văn phòng Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.