Bão số 5: 55 người thương vong và mất tích​; mưa lớn gây ngập, thiệt hại 92.226 ha lúa

Bão số 5 làm nhiều cây xanh thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa bị gãy đổ. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Quyết liệt chỉ đạo khắc phục hậu quả bão và ứng phó mưa lũ sau bão

Để tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện số 147/CĐ-TTg ngày 25/8 và số 148/CĐ-TTg ngày 26/8 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 6079/BNNMT-ĐĐ ngày 26/8/2025 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và 4 văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn hệ thống đê điều và ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 5 (số 6019/BNNMT-ĐĐ ngày 25/8/2025, số 6020/BNNMT-ĐĐ ngày 26/8/2025, số 6040/BNNMT-ĐĐ ngày 26/8/2025, số 6080/BNNMT-ĐĐ ngày 26/8/2025).

Bộ Quốc phòng đã ban hành Công điện số 4917/CĐ-TM ngày 26/8/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa, lũ sau bão; điều động 38.898 cán bộ, chiến sỹ, 309 phương tiện các loại phối hợp với các địa phương từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế để tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Các Bộ Công Thương và Xây Dựng đã có công điện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo gửi tin nhắn đến 13,2 triệu thuê bao để hướng dẫn đảm bảo an toàn khi có mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở cho các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Mưa to gây sạt lở taluy dương tại căn 5 nhà của người dân xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng, tần suất đưa tin về thiên tai để kịp thời truyền tải đầy đủ các thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của các cấp có thẩm quyền đến người dân và hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 26/8, Cục Trồng trọt và Bảo vệ môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử đoàn công tác xuống địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại và khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương chịu ảnh hưởng đã rà soát, tổ chức gia cố các vị trí trọng điểm đê điều xung yếu; vận hành các trạm bơm tiêu và các cống tiêu úng, bảo vệ sản xuất; các hồ thuỷ lợi có cửa van xả đã vận hành xả nước theo quy trình để đón lũ do hoàn lưu bão gây ra và tổ chức ứng trực vận hành đảm bảo an toàn.

Ngành điện lực đã khôi phục 21/21 sự cố lưới điện cao áp và đang tiếp tục khẩn trương khắc phục các sự cố mất điện của các hộ dân, trong đó ưu tiên khắc phục các sự cố điện tại các trạm BTS để phục vụ thông tin liên lạc.

55 người thương vong và mất tích

Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với địa phương thực hiện chốt chặn các điểm ngập lụt và hỗ trợ nhân dân trong mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 7 giờ ngày 27/8, bão số 5 và hoàn lưu bão đã làm 3 người chết (Nghệ An 1, Hà Tĩnh 1, Ninh Bình 1); 5 người mất tích do lũ cuốn trôi (Lào Cai 1, Sơn La 1, Tuyên Quang 1, Thanh Hóa 2); 47 người bị thương (Lào Cai 2, Ninh Bình 20, Nghệ An 2, Hà Tĩnh 17, Quảng Trị 5, Phú Thọ 1); 17 nhà sập đổ (Lào Cai 2, Sơn La 1, Ninh Bình 5, Hà Tĩnh 8, Quảng Trị 1); 30.807 nhà tốc mái, hư hại (Lào Cai 94, Sơn La 26, Tuyên Quang 21, Phú Thọ 250, Thái Nguyên 97, Ninh Bình 437, Thanh Hóa 89, Nghệ An 4.848, Hà Tĩnh 24.879, Quảng Trị 66); 3.949 nhà ngập (Thanh Hóa 2.037, Nghệ An 783, Hà Tĩnh 1.129); 44 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng (Nghệ An 9, Hà Tĩnh 35); 72 công trình văn hóa, trụ sở cơ quan, trung tâm thương mại bị tốc mái, hư hỏng (Nghệ An 51, Hà Tĩnh 21).

Đối với sản xuất nông nghiệp, mưa lớn đã gây ngập, thiệt hại 92.226 ha lúa (Lào Cai 83ha, Sơn La 35ha, Bắc Ninh 5ha, Ninh Bình 27.280ha, Thanh Hóa 4.791ha, Nghệ An 28.024ha, Hà Tĩnh 28.552ha, Quảng Trị 2.408ha, Thái Nguyên 12ha, Phú Thọ 1.036ha); 10.836 ha hoa màu (Lào Cai 8ha, Sơn La 32ha, Ninh Bình 200ha, Thanh Hóa 941ha, Nghệ An 6.757ha, Hà Tĩnh 1.973ha, Phú Thọ 723ha, Quảng Trị 202ha); 9.727 ha cây ăn quả (Sơn La 1ha, Thanh Hóa 33ha, Nghệ An 452ha, Hà Tĩnh 9.236ha, Quảng Trị 5ha).

Bão, hoàn lưu bão, mưa lũ và dông lốc đã làm 48.877 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Thanh Hóa 1.293 con, Nghệ An 13.623 con, Hà Tĩnh 33.961 con); 160.357 cây xanh các loại bị gãy đổ: (Thanh Hóa 840 cây, Nghệ An 40.424 cây, Hà Tĩnh 119.093 cây); 9.976 ha rừng bị gãy đổ (Lào Cai 3,ha Nghệ An 9.953ha, Thái Nguyên 20ha); 9.410 ha cây công nghiệp bị gãy đổ, thiệt hại (Thanh Hóa 469ha, Nghệ An 2.625ha, Hà Tĩnh 6.293ha, Quảng Trị 23ha); 3.934 ha thủy sản bị ngập, tràn (Phú Thọ 12ha, Ninh Bình 33ha, Thanh Hóa 1.832ha, Nghệ An 1.374ha, Hà Tĩnh 668ha, Quảng Trị 15ha); 95 lồng bè bị cuốn trôi, thiệt hại (Nghệ An 23, Quảng Trị 72).

Các ngầm tràn, đoạn đường ở các xã khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh Quảng Trị bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão. Ảnh: TTXVN phát

Cùng với đó, gió mạnh, sóng lớn kèm dông lốc đã làm 102 tàu bị chìm, va đập, hư hỏng (Nghệ An 27, Hà Tĩnh 75).

Mưa lũ đã gây ra 6 sự cố sạt lở mái đê Tả, Hữu sông Chu, tỉnh Thanh Hóa với tổng chiều dài là 377m; tràn 1 vị trí tuyến đê Tả sông Hoạt xã Hải Long, tỉnh Thanh Hóa dài 300m. Địa phương đã tổ chức xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”; 2.250 m bờ sông, bờ bao bị sạt lở (Nghệ An 2.200m, Hà Tĩnh 50m); 4.145m kênh mương bị sạt lở, cuốn trôi (Phú Thọ 20m, Thanh Hóa 795m, Nghệ An 3.330m); 2 cống bị hư hỏng (Quảng Trị); 239 điểm sạt lở trên các tuyến giao thông (Sơn La 15, Bắc Ninh 2, Phú Thọ 27, Thanh Hóa 105, Nghệ An 82, Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 4) và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn 49 tại vị trí (Sơn La 6, Bắc Ninh 2, Thanh Hóa 41); 4 cống bị hỏng (Nghệ An 2, Hà Tĩnh 0); 6 cầu bị hỏng, cuốn trôi (Nghệ An 2, Hà Tĩnh 4).

Ngoài ra còn có 3 sự cố lưới điện 500KV (đã khắc phục xong); 4 sự cố lưới điện 220KV (đã khắc phục xong); 14 sự cố lưới điện 110KV (đã khắc phục xong); 3.082 cột điện gãy đổ (Tuyên Quang 1, Sơn La 3, Lào Cai 7, Phú Thọ 8, Thái Nguyên 17, Ninh Bình 51, Thanh Hóa 114, Nghệ An 1.716, Hà Tĩnh 1.165); 48.191 m dây điện bị đứt. Có 753.539 khách hàng đang mất điện (Thanh Hóa 51.421, Nghệ An 515.683, Hà Tĩnh 186.270, Quảng Trị 165).

Hiện các địa phương đang tổ chức khắc phục hậu quả và tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại.