Lực lượng biên phòng kêu gọi tàu thuyền, tránh trú mưa bão

Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu ý với các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương vùng biển, đầm phá thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn trước 20h ngày 29/8/2025; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống. UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó ATNĐ/bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, hồi 7 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 7h ngày 30/8 ATNĐ ở vị trí 17,3 độ Vĩ Bắc -109,0 độ Kinh Đông; trên vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế; cường độ cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 6, nên từ ngày 29-31/8, TP. Huế có khả năng sẽ xuất hiện một đợt mưa và mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt khoảng từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Trong ngày và đêm 30/8, trên đất liền TP. Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; Vùng ven biển và phía Bắc thành phố có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động; vùng gần tâm bão 3.0-4.0m, biển động mạnh. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.