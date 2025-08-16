  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 29/08/2025 12:55

Kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn trước 20h ngày 29/8

HNN.VN - Đây là một trong những lưu ý tại Công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường sáng 29/8 về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)/bão, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Từ ngày 29-31/8 trên đất liền TP.Huế có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to và dôngThời tiết ngày 28/8: Áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh ở Biển ĐôngBão số 5 suy yếu, mưa lớn khắp đồng bằng Bắc bộ, có nơi mưa rất to trên 600mm

 Lực lượng biên phòng kêu gọi tàu thuyền, tránh trú mưa bão

Sở Nông nghiệp và Môi trường lưu ý với các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương vùng biển, đầm phá thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh; tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn trước 20h ngày 29/8/2025; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống. UBND các xã, phường tiếp tục kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó ATNĐ/bão, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, hồi 7 giờ ngày 29/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (39 - 61km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 7h ngày 30/8 ATNĐ ở vị trí 17,3 độ Vĩ Bắc -109,0 độ Kinh Đông; trên vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế; cường độ cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 6, nên từ ngày 29-31/8, TP. Huế có khả năng sẽ xuất hiện một đợt mưa và mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt khoảng từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Trong ngày và đêm 30/8, trên đất liền TP. Huế gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; Vùng ven biển và phía Bắc thành phố có gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10. Sóng biển cao 2 - 3 m, biển động; vùng gần tâm bão 3.0-4.0m, biển động mạnh. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Áp thấpnhiệt đợimạnh lên thành bãoHuế mưa to.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động ứng phó áp thấp gây mưa lớn

Trên đất liền từ ngày 16 đến 18/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Các địa phương, chủ hồ đập chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Chủ động ứng phó áp thấp gây mưa lớn
Xuất hiện các đợt mưa phổ biến từ 300-500mm

Khả năng cao trong 10 ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện các đợt mưa và mưa lớn với xác suất trên 70%. Tổng lượng mưa trong 10 ngày tới phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm.

Xuất hiện các đợt mưa phổ biến từ 300-500mm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top