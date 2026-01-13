Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tạo sinh kế bền vững

  • Huế ngày nay Online
HNN - Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn (NNHC, TH) cùng liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm không chỉ từng bước mang lại hiệu quả sinh kế bền vững cho nông dân mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

 Gia trại nuôi lợn hữu cơ của anh Nguyễn Hải Teo cho thu nhập từ 120 - 150 triệu đồng/năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tạo sinh kế bền vững

Từ những mô hình NNHC đầu tiên ở vùng A Lưới, đến nay đã có nhiều nông dân “sống được với nghề” khi thành lập các trang trại, gia trại chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tham gia vào chuỗi kinh tế tuần hoàn của Tập đoàn Quế Lâm.

Anh Nguyễn Hải Teo (xã A Lưới 2, TP. Huế) cho biết, từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, năm 2021 được sự hỗ của chính quyền địa phương giúp anh tiếp cận được vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội và đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn 400m2, thực hiện nuôi “gia công” cho Tập đoàn Quế Lâm. Công ty giúp cung ứng vật tư đầu vào, con giống cùng kỹ thuật chăn nuôi và xây dựng chuồng trại. Từ đó anh Hải Teo phát triển mô hình lên 10 con lợn nái, 80 con lợn thịt và dần chủ động nguồn lợn giống cho gia trại của mình.

Sau một thời gian tham gia chăn nuôi theo mô hình NNHC, TH của Quế Lâm cho thấy, ưu điểm của mô hình là an toàn dịch bệnh, hướng đến chăn nuôi bền vững, bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe người tiêu dùng. Với mô hình này, bình quân mỗi con lợn xuất chuồng anh lãi trên dưới 1 triệu đồng, gia trại thu lãi từ 120 - 150 triệu đồng/năm. Ngoài ra, bình quân mỗi năm lượng phân hữu cơ từ chăn nuôi anh Nguyễn Hải Teo thu được khoảng 15 tấn, giá 20 triệu đồng.

Tập đoàn Quế Lâm được UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) cấp phép đầu tư “Dự án Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F” tại xã Phong Thu cũ (nay là phường Phong Điền). Tổ hợp được xây dựng trên diện tích 15ha với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, triển khai theo từng giai đoạn, hạng mục. Riêng trang trại chăn nuôi cốt lõi rộng 2ha, bao gồm 3 dãy chuồng (3.600m²/dãy) với quy mô hiện tại là 100 lợn nái và 2.200 lợn con, lợn thịt. Đến nay đã hoàn thành tổng thể toàn bộ dự án tổ hợp 4F.

Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F của Tập đoàn Quế Lâm đang chứng minh hiệu quả vượt trội, giúp người dân chăn nuôi bền vững, chủ động phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Tổ hợp này đi vào hoạt động, không chỉ trở thành giải pháp cho chăn nuôi nông hộ, gia trại, mà còn hướng đến chăn nuôi theo trang trại lớn và cả chăn nuôi công nghiệp. Tổ hợp gồm các hạng mục đầu tư như nhà máy sản xuất các chế phẩm sinh học với chức năng sản xuất men vi sinh, chế phẩm sinh học theo công nghệ tiên tiến hàng đầu của Nhật Bản với công suất 50.000 tấn/năm. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 2,5ha, phục vụ chăn nuôi, trồng trọt hữu cơ, sinh học và tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp.

Sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm

Theo Tập đoàn Quế Lâm, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông nghiệp tuần hoàn miền Trung và Tập đoàn Quế Lâm, đến cuối năm 2025, khu vực miền Trung đã có trên 500 hộ liên kết sản xuất, HTX tham gia chuỗi giá trị. Trong đó, chăn nuôi hữu cơ có trên 330 hộ với tổng đàn gia súc, gia cầm trên 30.000 con, cung cấp hằng năm cho thị trường hàng chục nghìn tấn thịt hữu cơ, sạch, an toàn. Trồng trọt có trên 200 hộ liên kết với tổng diện tích gần 2.000ha lúa, cây ăn quả, rau má hữu cơ.

Riêng tại TP. Huế, hơn 15 năm qua, Tập đoàn Quế Lâm đã đầu tư 1 nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ tại phường Hương Trà, 1 tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F tại phường Phong Điền, 3 công ty trực thuộc tập đoàn để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, cùng với các HTX, hàng trăm hộ nông dân liên kết sản xuất NNHC và chăn nuôi an toàn sinh học tại các địa phương.

Các hộ tham gia chuỗi liên kết giá trị Quế Lâm đều có cuộc sống ổn định, nhiều hộ có thu nhập khá, có hộ vươn lên làm giàu. Đặc biệt, có những hộ nông dân chăn nuôi, trồng trọt đã trở thành cán bộ quản lý chuỗi giá trị. Với quy trình chăn nuôi NNHC an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chăn nuôi lợn nái và lợn thịt đã cho hiệu quả kinh tế cao, lợi nhuận từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/con. Ngoài ra, sản xuất lúa hữu cơ Quế Lâm không dùng phân hóa học, không đốt rơm rạ sau thu hoạch, được công ty thu mua cho nông dân hơn giá thị trường 15% đã góp phần giúp người nông dân có sinh kế bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm khẳng định, từ sự nỗ lực của người chăn nuôi cũng như sự hỗ trợ phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp và Tập đoàn Quế Lâm đã từng bước thay đổi nhận thức cho nông dân tham gia sản xuất có trách nhiệm về NNHC, TH theo chuỗi giá trị Quế Lâm. Sau hơn 5 năm nghiên cứu, xây dựng và phát triển kinh tế NNHC, NNTH, chuỗi giá trị Quế Lâm đã khẳng định đây là nền kinh tế mang lại hiệu quả cao, bền vững cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Đến nay đã hình thành quỹ an toàn, phát triển kinh tế hữu cơ, tuần hoàn.

Năm 2026, Tập đoàn Quế Lâm sẽ phối hợp với chính quyền các cấp lựa chọn xây dựng mẫu mỗi tỉnh, thành phố có từ 2 đến 3 làng NNHC, TH. Theo đó, mỗi làng có quy mô từ 10 đến 20ha để sản xuất NNHC tập trung, trong đó có từ 10 đến 30 hộ tham gia chăn nuôi hữu cơ an toàn sinh học, trồng trọt hữu cơ, tuần hoàn theo chuỗi giá trị của Quế Lâm. Phối hợp với phường, xã lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư cơ sở chăn nuôi, trồng trọt, nội quy, quy chế của làng NNHC để có cơ sở quản lý khi đưa vào hoạt động.
HÀ NGUYÊN
Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, năm 2025 cả nước ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kéo giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình TTATGT vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, cần phải có các giải pháp đồng bộ, căn cơ và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” được phê duyệt theo Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã tạo ra khung chính sách quan trọng cho việc đổi mới toàn diện của ngành du lịch. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương, trong đó có TP. Huế đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, từng bước cơ cấu lại sản phẩm, thị trường khách và hệ thống quản lý du lịch…

Sáng 7/1, UBND thành phố tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị (TTĐT), an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh môi trường (VSMT) năm 2025; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trước Tết Nguyên đán và năm 2026. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì hội nghị.

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026), ông Đặng Ngọc Trân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Huế đã dành một cuộc phỏng vấn cho phóng viên Huế ngày nay về chặng đường xây dựng và phát triển của ngành.

