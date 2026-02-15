Góp tiếng nói, chung sức vì hòa bình bền vững

Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, Thụy Sĩ. (Ảnh: Nhà trắng)

Nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza, Việt Nam khẳng định cam kết nhất quán ủng hộ giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Đông vẫn là một trong những khu vực bất ổn nhất thế giới, với các cuộc xung đột vũ trang kéo dài và diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột Israel-Palestine. Tình trạng bạo lực dai dẳng không chỉ gây tổn thất nặng nề về con người, mà còn để lại những hệ lụy sâu rộng về kinh tế, xã hội và an ninh toàn khu vực.

Dù cộng đồng quốc tế đã triển khai nhiều sáng kiến hòa giải và can dự ở nhiều cấp độ, các nỗ lực này vẫn gặp nhiều thách thức trong việc hình thành một cơ chế đủ hiệu quả và bền vững, có khả năng vừa chấm dứt xung đột một cách thực chất, vừa bảo đảm quá trình tái thiết hậu chiến diễn ra toàn diện và lâu dài.

Trong bối cảnh đó, cuối tháng 9/2025, gần hai năm sau khi cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas bùng phát, gây ra một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất trong lịch sử hiện đại cho người dân Palestine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất Kế hoạch Hòa bình gồm 20 điểm.

Sau đó không lâu, ngày 9/10/2025, Israel và lực lượng Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn “giai đoạn một” theo Kế hoạch Hòa bình.

Ngày 17/11/2025, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết 2803, trong đó nhất trí thông qua Kế hoạch Hòa bình của Tổng thống Trump; hoan nghênh việc thành lập Hội đồng Hòa bình như một cơ chế chuyển tiếp để quản lý quá trình tái thiết tại Dải Gaza và sự hiện diện dân sự, an ninh (tại Dải Gaza) được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép sẽ có thời hạn đến ngày 31/12/2027.

Ngày 22/1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình tại Davos, Thụy Sĩ. Phía Mỹ dự kiến tổ chức hội nghị lãnh đạo đầu tiên và cũng là hội nghị gây quỹ cho công cuộc tái thiết Dải Gaza vào ngày 19/2/2026.

Kế hoạch Hòa bình và Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất được xem là sáng kiến khả thi nhất kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza hồi tháng 10/2023, tạo điều kiện cho các bên liên quan đối thoại, đàm phán tiến tới việc chấm dứt xung đột, hướng đến giải pháp hòa bình bền vững cho khu vực.

Ngày 16/1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Trả lời thư mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Việt Nam cho rằng việc thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17/11/2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

Ngày 22/1/2026, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cũng trong thư trả lời thư mời của Tổng thống Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực phù hợp nhu cầu và ưu tiên của hai bên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

https://nhandan.vn/gop-tieng-noi-chung-suc-vi-hoa-binh-ben-vung-post943697.html?gidzl=Nl1iVxhyQrnSxML_kkDfN5teOdcYuMjQGEvjVAEmCrWKjsyg_B1Z3Xs_FNdrucDU4-bkScBHFpyKllncNW