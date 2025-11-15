Vinh Lộc chuyển hướng phát triển nông nghiệp sạch

Người dân xã Vinh Lộc dần chuyển đổi sang hướng sản xuất nông nghiệp sạch. Ảnh: UBND xã Vinh Lộc

Ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Tại nhiều cánh đồng trên địa bàn xã Vinh Lộc, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã hình thành. Ông Phạm Văn Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc cho biết, thời gian qua, xã đã tổ chức sản xuất thí điểm 7,5ha lạc ở Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Mỹ Hải, 3,5ha rau các loại ở thôn 2, thôn 3; 1ha dưa lưới Vinh Hưng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời, tổ chức xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm như rau hữu cơ Vinh Mỹ, dầu lạc Mỹ Á.

Dù chi phí đầu tư ban đầu cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ cao hơn nhưng người dân và các HTX vẫn chọn hướng đi này và bước đầu đã đang mang lại những kết quả tích cực. Một số sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ và công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Một số sản phẩm cũng được công nhận OCOP 3 sao như dưa lưới Vinh Hưng, dầu lạc hữu cơ Mỹ Á. Nhờ vậy, thị trường tiêu thụ của các sản phẩm này cũng mở rộng hơn. Điển hình như dầu lạc hữu cơ Mỹ Á ngoài thị trường địa phương còn mở rộng tiêu thụ tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, sản phẩm rau trên địa bàn cũng được chứng nhận rau hữu cơ Vinh Mỹ, có tem truy xuất nguồn gốc và đã được thiết kế bao bì nhãn mác để nhận diện thương hiệu.

Trong nhiều HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, HTX Nông nghiệp Mỹ Hải được xem là một trong những mô hình tiên phong trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại xã Vinh Lộc. Ông Huỳnh Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX chia sẻ, giai đoạn đầu triển khai mô hình người dân gặp không ít khó khăn do chưa quen các kỹ thuật canh tác mới. Song, với sự hỗ trợ của dự án của Luxembourg cùng kinh nghiệm thực tiễn, người dân đã dần thuần thục các phương pháp sản xuất mới. “Năng suất lạc hữu cơ được mùa đạt 22 tạ/ha. Giá bán dầu lạc hữu cơ hiện 230.000 đồng/lít, cao hơn nhiều so với dầu lạc thường (khoảng 150.000 đồng/lít)”, ông Dũng cho biết.

Kết nối mở rộng thị trường

Lãnh đạo UBND xã Vinh Lộc chia sẻ, giai đoạn đầu, quá trình triển khai các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ không tránh khỏi khó khăn, nhất là phương thức canh tác cũ đã trở thành thói quen của nông dân. Tuy vậy, nhờ công tác tuyên truyền và sự hỗ trợ vật tư đầu vào như phân hữu cơ, giống sạch, tập huấn kỹ thuật… nhận thức của người dân đã dần thay đổi.

Trên nền tảng đó, xã Vinh Lộc đang xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu đến năm 2030, xã sẽ có diện tích sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ với 18ha lạc, 5ha rau các loại, 1,5ha dưa lưới; mở rộng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học với 5.000 con gà, 300 con lợn và tiếp tục phát triển nuôi cá lồng theo hướng VietGAP với 300 lồng. Giá trị sản xuất từ nông nghiệp sạch được kỳ vọng cao gấp 1,3 - 5 lần so với phương thức canh tác thông thường.

Bên cạnh việc duy trì xưởng ép dầu lạc hữu cơ ở thôn Mỹ Cảnh, địa phương sẽ quan tâm, hỗ trợ đưa cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ở thôn 5 vào hoạt động. Ngoài ra, Vinh Lộc còn thực hiện các giải pháp để sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ từ 2 - 3 sản phẩm và hỗ trợ bao bì, chai, logo sản phẩm, đăng ký sở hữu trí tuệ, công bố chất lượng tiêu chuẩn...

Một trong những việc làm xuyên suốt quá trình thực hiện mô hình nông nghiệp hữu cơ là tìm đầu ra cho sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất. Theo ông Phạm Văn Đào, đối với rau, dầu lạc, dưa lưới, gà, lợn, cá... xã sẽ phối hợp, liên hệ trực tiếp với các tập đoàn, công ty, siêu thị, chợ, các điểm bán hàng, thương lái để giới thiệu, liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm. Đồng thời, giới thiệu, vận động các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn tập thể như các trường học bán trú,... sử dụng các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Chính quyền địa phương cũng chú trọng xây dựng trang thông tin điện tử về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của xã và đẩy mạnh việc bán hàng qua các kênh thương mại điện tử; Hỗ trợ các HTX tham gia các hội chợ nông sản để giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp hữu cơ như dầu lạc, rau, dưa, gà, cá các loại...