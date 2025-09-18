  • Huế ngày nay Online
Tạo nền tảng mở rộng liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ

HNN.VN - Ngày 15/1, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị về giống cây, con và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm.

Tình trạng thiếu giống phù hợp, chưa hình thành hệ thống giống gắn chặt trong chuỗi giá trị đã làm hạn chế khả năng nhân rộng và nâng cao hiệu quả của mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Do đó, Tập đoàn Quế Lâm chủ động lựa chọn các giống vật nuôi, giống lúa và cây ăn trái có khả năng thích nghi tốt với điều kiện sinh thái địa phương, sinh trưởng ổn định trong môi trường hữu cơ - sinh học, từng bước loại bỏ các giống phụ thuộc nhiều vào phân, thuốc hóa học.

Tập đoàn Quế Lâm sẽ đa dạng hoá các kênh tiêu thụ sản phẩm cho người dân

Tập đoàn Quế Lâm cũng đã xây dựng vùng sản xuất giống gắn với vùng nguyên liệu, hình thành các vùng sản xuất lúa và cây ăn trái hữu cơ tập trung trong hệ thống liên kết; gắn giống - quy trình - vật tư - bao tiêu trong cùng một chuỗi giá trị, đảm bảo đồng bộ giống trong từng vùng, thuận lợi cho quản lý kỹ thuật và kiểm soát chất lượng.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị chủ yếu xoay quanh việc đề nghị Tập đoàn Quế Lâm xây dựng và chuyển giao các quy trình sản xuất, canh tác hữu cơ phù hợp cho từng nhóm giống; quy trình được chuẩn hóa, giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, chủ động phòng trừ bệnh sinh học và ổn định năng suất sau giai đoạn chuyển đổi; thực hiện bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng liên kết, ổn định thị trường…

Tại hội nghị, Tập đoàn Quế Lâm cũng dự kiến kế hoạch năm 2026 sẽ thu mua và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ với 3.000 tấn lúa, 700 tấn gạo các loại; hơn 4.600 con lợn thịt, trọng lượng gần 500 tấn thịt lợn hơi, hơn 11 tấn thịt bò hơi, 26 tấn thịt gà, 100 tấn rau, củ, quả các loại; sản xuất và tiêu thụ 2.000 tấn thức ăn hữu cơ các loại… Đồng thời, xây dựng hệ thống sản xuất giống hữu cơ, làm nền tảng mở rộng liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị Quế Lâm năm 2026 và các năm tiếp theo. Đa dạng hoá các kênh tiêu thụ, phương thức bán hàng nguyên con như lợn, bò, gà và bán nguyên lô như lúa, trái cây… để tiêu thụ nông sản tốt hơn.

Bá Trí
Thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn

Thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm (Tập đoàn Quế Lâm) đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các tổ hợp nông nghiệp hữu cơ (NNHC), nông nghiệp tuần hoàn (NNTH) sinh thái 4F gắn với công tác đào tạo nguồn nhân lực và chuỗi giá trị nông sản hữu cơ, tạo ra một diện mạo, động lực mới để phát triển NNHC, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố.

Thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn
Phát triển chuỗi liên kết từ sen Huế

Để nâng cao giá trị cho cây sen trên địa bàn tỉnh, việc phát triển chuỗi liên kết từ chọn vùng trồng, giống, kỹ thuật chăm sóc đến sản xuất chế biến và làm du lịch... đang được các địa phương, doanh nghiệp và các ngành liên quan ưu tiên thực hiện. Công ty TNHH MTV Hữu cơ Huế Việt là đơn vị được đặt hàng chủ trì thực hiện dự án khoa học công nghệ này.

Phát triển chuỗi liên kết từ sen Huế
Nông nghiệp hữu cơ “bén rễ” với vùng cao A Lưới

Trên cơ sở vùng sản xuất nông nghiệp đã có quy hoạch, kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn, Tập đoàn Quế Lâm đã hợp tác cùng huyện A Lưới đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn (NNHC, NNTH), chăn nuôi an toàn sinh học đối với một số cây trồng, vật nuôi. Từ những mô hình “manh nha” đầu tiên, giờ đây nông dân A Lưới đã “sống được” với chính sản phẩm nông sản của mình.

Nông nghiệp hữu cơ “bén rễ” với vùng cao A Lưới

