Tạo nền tảng mở rộng liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Tình trạng thiếu giống phù hợp, chưa hình thành hệ thống giống gắn chặt trong chuỗi giá trị đã làm hạn chế khả năng nhân rộng và nâng cao hiệu quả của mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị. Do đó, Tập đoàn Quế Lâm chủ động lựa chọn các giống vật nuôi, giống lúa và cây ăn trái có khả năng thích nghi tốt với điều kiện sinh thái địa phương, sinh trưởng ổn định trong môi trường hữu cơ - sinh học, từng bước loại bỏ các giống phụ thuộc nhiều vào phân, thuốc hóa học.

Tập đoàn Quế Lâm sẽ đa dạng hoá các kênh tiêu thụ sản phẩm cho người dân

Tập đoàn Quế Lâm cũng đã xây dựng vùng sản xuất giống gắn với vùng nguyên liệu, hình thành các vùng sản xuất lúa và cây ăn trái hữu cơ tập trung trong hệ thống liên kết; gắn giống - quy trình - vật tư - bao tiêu trong cùng một chuỗi giá trị, đảm bảo đồng bộ giống trong từng vùng, thuận lợi cho quản lý kỹ thuật và kiểm soát chất lượng.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị chủ yếu xoay quanh việc đề nghị Tập đoàn Quế Lâm xây dựng và chuyển giao các quy trình sản xuất, canh tác hữu cơ phù hợp cho từng nhóm giống; quy trình được chuẩn hóa, giúp nông dân giảm chi phí đầu vào, chủ động phòng trừ bệnh sinh học và ổn định năng suất sau giai đoạn chuyển đổi; thực hiện bao tiêu sản phẩm theo hợp đồng liên kết, ổn định thị trường…

Tại hội nghị, Tập đoàn Quế Lâm cũng dự kiến kế hoạch năm 2026 sẽ thu mua và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ với 3.000 tấn lúa, 700 tấn gạo các loại; hơn 4.600 con lợn thịt, trọng lượng gần 500 tấn thịt lợn hơi, hơn 11 tấn thịt bò hơi, 26 tấn thịt gà, 100 tấn rau, củ, quả các loại; sản xuất và tiêu thụ 2.000 tấn thức ăn hữu cơ các loại… Đồng thời, xây dựng hệ thống sản xuất giống hữu cơ, làm nền tảng mở rộng liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị Quế Lâm năm 2026 và các năm tiếp theo. Đa dạng hoá các kênh tiêu thụ, phương thức bán hàng nguyên con như lợn, bò, gà và bán nguyên lô như lúa, trái cây… để tiêu thụ nông sản tốt hơn.