Linh hoạt sản xuất dịp Quốc khánh

Sắc áo cờ đỏ sao vàng tạo thêm không khí vui tươi trên các chuyền sản xuất tại Công ty CP Dệt May Huế ngày 29/8

Trong ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh của nhiều cơ quan, đơn vị, bên trong các nhà máy, DN trên địa bàn thành phố Huế, tiếng máy vẫn đều đặn, NLĐ tập trung hoàn thành từng đơn hàng xuất khẩu.

Tại các nhà máy thuộc Công ty CP Dệt May Huế, không khí ngày lễ hiện diện trên từng chuyền sản xuất. Những lá cờ Tổ quốc nhỏ được cắm dọc các dãy máy may; nhiều công nhân mặc áo cờ đỏ sao vàng, tạo thêm không khí rộn ràng trong nhà xưởng. Chị Lê Thị Quỳnh Như, Tổ trưởng QC Nhà máy May 3 cho biết, cứ đến những ngày lễ lớn, nhiều công nhân lại chủ động mặc áo cờ đỏ sao vàng đi làm. Chiếc áo gợi niềm tự hào và tạo thêm hứng khởi trong lao động. Một số tổ còn tranh thủ giờ nghỉ xếp hình ngôi sao, thực hiện những đoạn phim ngắn để lưu giữ khoảnh khắc và lan tỏa không khí đón Quốc khánh.

Sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa cùng những chiếc áo cờ đỏ sao vàng và các khẩu hiệu thi đua, tạo nên không khí phấn khởi trong nhà xưởng. Chị Nguyễn Thị Bích Ngân, công nhân Công ty CP Dệt May Huế chia sẻ: “Không khí làm việc dịp này rất phấn khởi. Các hoạt động thi đua, phần thưởng và quà tặng của công ty giúp chúng tôi có thêm động lực hoàn thành công việc, vui đón ngày lễ”.

Phía sau không khí lao động sôi nổi là yêu cầu bảo đảm tiến độ khi DN đã có đơn hàng đến cuối năm. Một số đơn hàng phải rút ngắn thời gian sản xuất, trong khi chi phí vận chuyển và nguyên phụ liệu tăng, đòi hỏi công ty chủ động hơn trong chuẩn bị vật tư, tổ chức sản xuất và điều phối nhân lực.

Để vừa bảo đảm tiến độ giao hàng, vừa bố trí thời gian nghỉ cho NLĐ, Công ty CP Dệt May Huế phân bổ công việc theo từng bộ phận. Khối hành chính nghỉ từ ngày 31/8 đến hết 2/9; khối làm việc theo ca nghỉ ngày 1 và 2/9. Lịch nghỉ được thông báo sớm để NLĐ chủ động sắp xếp; dịp này, mỗi người được thưởng 500 nghìn đồng.

Niềm vui của NLĐ Nhà máy Phú Hòa An 2 khi nhận quà tại nhà máy ngày 29/8

Không khí đón Quốc khánh cũng lan tỏa tại Công ty CP Dệt may Phú Hòa An. Ở Nhà máy Phú Hòa An 2, cờ Tổ quốc được treo dọc các chuyền may; công nhân trong những chiếc áo cờ đỏ sao vàng cùng ghi lại khoảnh khắc tập thể giữa nhà xưởng. Phía sau những khung hình rực rỡ vẫn là máy móc, bàn chuyền và các sản phẩm đang được hoàn thiện.

Những phần quà của tổng giám đốc được gửi đến NLĐ trước kỳ nghỉ như lời cảm ơn đối với những nỗ lực trong công việc. Việc trang trí nhà xưởng, tổ chức hoạt động tập thể và trao quà ngay tại nơi sản xuất góp phần tạo thêm sự gắn kết trên từng chuyền may.

Tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, cờ Tổ quốc và phông trang trí chào mừng ngày 2/9 tạo thêm không khí phấn khởi. Do đơn hàng tăng, NLĐ vẫn tập trung hoàn thành từng phần việc để bảo đảm tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Công ty bố trí cho NLĐ nghỉ hai ngày lễ theo quy định. Mức thưởng dịp này từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch, doanh thu và chất lượng công việc.

Không khí sản xuất tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế ngày 29/8

Dịp này, DN còn tổ chức sinh nhật cho những NLĐ có ngày sinh trong quý III. Những lời chúc, phần quà được trao, tạo thêm sự gần gũi, gắn kết trong tập thể. Với nhiều công nhân, sự quan tâm đúng lúc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên để tiếp tục nỗ lực trong công việc.

Chị Phạm Thị Nga, công nhân Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế cho biết, tiền thưởng được công ty chuyển sớm giúp chị có thêm điều kiện trang trải sinh hoạt, mua sắm sách vở và đồ dùng chuẩn bị năm học mới cho con. “Chúng tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi. Sự quan tâm của công ty giúp NLĐ có thêm động lực để cố gắng hoàn thành kế hoạch được giao”, chị Nga nói.

Người lao động Nhà máy May 1, Công ty CP Dệt May Huế cùng lưu lại khoảnh khắc chào mừng Quốc khánh.

Theo bà Nguyễn Hoàng Nguyên, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, kế hoạch sản xuất và lịch nghỉ được sắp xếp từ sớm nên vừa bảo đảm tiến độ đơn hàng, vừa thực hiện đầy đủ chế độ đối với NLĐ. Khoản thưởng lễ cũng là sự ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của công nhân trong quá trình sản xuất.

Mỗi DN có phương án sản xuất và lịch nghỉ phù hợp với đặc thù hoạt động. Điểm chung là sự chủ động trong điều hành, bảo đảm tiến độ và chăm lo NLĐ. Nhờ đó, công việc không bị gián đoạn, còn công nhân có thêm sự an tâm và thời gian sum họp cùng gia đình trong dịp Quốc khánh.