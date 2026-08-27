Huế Wonderverse Music Fest 2026: "Cháy" với đêm nhạc điện tử

Khán giả hào hứng với Huế Wonderverse Music Fest 2026.

Đây là đêm thứ hai của lễ hội, với chủ đề “Di sản hội nhập”, quy tụ nhiều DJ, nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Tâm điểm chương trình là Quang Hùng MasterD, cùng các nghệ sĩ, DJ đến từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.

Huế Wonderverse Music Fest 2026 lần đầu được tổ chức, mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Trong đêm 1/9, Quang Hùng MasterD mang đến những ca khúc được khán giả trẻ yêu thích, trong đó có “Secret”. Sự xuất hiện của nam ca sĩ nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả trẻ tại quảng trường.

Chương trình còn có sự tham gia của DJ VinJaz, Triple D, DJ Hino, DJ Determind, VANDAL ROCK, DJ MESS., ANIROCKS...

Các nghệ sĩ mang đến những màu sắc khác nhau của EDM và âm nhạc điện tử.

Các nghệ sĩ quốc tế mang đến những màu sắc khác nhau của EDM và âm nhạc điện tử. DJ VinAI tạo điểm nhấn với những phần trình diễn giàu năng lượng; VANDAL ROCK - gương mặt kỳ cựu trong làng nhạc điện tử đến từ Hàn Quốc với phong cách biểu diễn sôi động và sự dịch chuyển linh hoạt giữa các dòng nhạc mạnh mẽ; DJ Determind của Pháp kết hợp giữa trình diễn trực tiếp và các giai điệu mang âm hưởng không gian, hiện đại; Hino - DJ và là nhà sản xuất âm nhạc trẻ người Việt Nam, nổi bật với phong cách phối khí điện ảnh và các set nhạc bùng nổ...

Sân khấu được đầu tư hệ thống LED, visual mapping, interactive media, laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn, tạo nên một đêm nhạc sôi động.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2026, việc tổ chức Huế Wonderverse Music Fest là bước đi nhằm hình thành một lễ hội âm nhạc điện tử đa sắc màu, hướng đến tổ chức thường niên tại Huế.

Những năm tới, thành phố sẽ nghiên cứu hình thức bán vé, từng bước đưa lễ hội trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch dành cho giới trẻ, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Cố đô.

Trước đó, tối 30/8, đêm khai mạc Huế Wonderverse Music Fest 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu thích như Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Phương Mỹ Chi, MONO... Hàng chục nghìn khán giả có mặt tại Quảng trường Văn hóa - Thể thao thành phố đã cùng các nghệ sĩ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc qua những tiết mục kết hợp âm nhạc với câu chuyện về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Đêm khai mạc tạo dấu ấn với sự kết hợp giữa các nghệ sĩ nhạc pop, rap và những tiết mục giàu màu sắc văn hóa.

Hai đêm nhạc đã tạo thêm một cách tiếp cận Huế mới đối với khán giả trẻ. Từ hiệu ứng của mùa đầu tiên, Huế Wonderverse Music Fest 2026 được kỳ vọng tạo tiền đề để Huế tiếp tục xây dựng phiên bản 2027, từng bước hình thành một sản phẩm văn hóa - du lịch có sức hút riêng đối với khu khách và giới trẻ.