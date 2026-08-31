Sôi nổi giải đua ghe truyền thống trên sông Hương

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch động viên, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tại lễ khai mạc giải.

Từ sáng sớm, rất đông người dân và du khách đã có mặt ở hai bờ sông Hương để xem và cổ vũ cho các đội đua tạo không khí sôi động trong ngày lễ.

Tham gia giải đua năm nay có 10 ghe của các đơn vị, gồm: Triều Sơn Đông (phường Hóa Châu); Triều Sơn Trung và Giáp Trung của phường Kim Trà; Thủ Lễ và Mai Dương của xã Quảng Điền; Quảng Vinh (xã Đan Điền); phường An Cựu; phường Hương An; phường Thuận An và xã A Lưới 4. Đây cũng là lần đầu tiên xã A Lưới 4 tham gia giải đua, góp thêm những "sắc màu" mới cho giải.

Cự ly đua bơi từ 700m - 900m và có 3 vè: Thượng, trung và hạ. Giải đua có 10 độ đua trong ngày, trong đó độ cúng nam và độ phá nam đua 3 vòng 6 tráo; các độ đua còn lại đua 2 vòng 4 tráo. Ngoài các độ tiền nam, độ tiền nữ, giải còn tổ chức độ tiền nam, nữ phối hợp.

Được tổ chức định kỳ hàng năm, giải đua ghe truyền thống không chỉ là cuộc tranh tài thể thao giữa các đội đua mà còn là nét đẹp văn hóa của vùng đất cố đô nhằm năm chào mừng lễ Quốc khánh của đất nước.

Ngoài việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, đây còn là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của Huế đến với du khách; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời duy trì và phát triển môn thể thao truyền thống mang đậm bản sắc, văn hóa Huế.

Một số hình ảnh tại giải đua ghe được Báo Huế ngày nay Online ghi lại:

Xuất phát.

Hấp dẫn ngay từ đầu.

Kịch tính phút lộn vè.

Cổ động viên chăm chú dõi theo ghe đua của đội mình.

Lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho giải đua trên sông.

Tổ trọng tài làm việc nghiêm túc, bảo đảm tính công bằng của giải.

Không khí sôi động trên bờ.

Khoảnh khắc giành giải Nhất độ cúng nam của đội đua xã A Lưới 4 trong lần đầu tham gia giải.