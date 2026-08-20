Kể chuyện ẩm thực qua lễ hội

Quảng diễn nghề làm bún Vân Cù tại chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026.

Khi ẩm thực trở thành lý do để khách đến Huế

Trời vừa tối, Công viên Thương Bạc những ngày gần cuối tháng 7/2026 đã chật kín người tham dự chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026. Trước những gian hàng bún bò Huế, khá đông du khách xếp hàng chờ mua và thưởng thức. Có những người đã đến Huế nhiều lần và không xa lạ với bún bò Huế, nhưng lần này, họ vẫn chấp nhận chờ đợi.

Dòng người đông, nhưng một số vị khách vẫn thong thả. Họ không chỉ ghé lại gian hàng, mua một món ăn rồi rời đi. Nhiều người dừng lại lâu hơn, xem hoạt động quảng diễn, nhìn cách đầu bếp chế biến, nghe giới thiệu về nguyên liệu, hỏi chuyện người bán và tìm hiểu những điều trước đó chưa từng biết.

Tôi gặp chị Nguyễn Thị Thái Phương, một du khách Hà Nội cùng con vào Huế trải nghiệm. Chị Phương bảo: “Hôm qua mình vừa thưởng thức ở một gian hàng, nay lại tìm đến trải nghiệm gian hàng khác. Cùng chung công thức, nhưng qua tay mỗi nghệ nhân, đầu bếp, hương vị lại khác nhau, đều ngon. Có lẽ vì thế mà mình thích ẩm thực Huế, thích nghe người Huế chia sẻ những câu chuyện ẩm thực”.

Gian hàng bún mụ Rơi tại chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 có lẽ là một trong những quán bún sớm “cháy hàng”. Chỉ khoảng một giờ đồng hồ, bà Rơi đã bán hết nồi bún lớn. Bà Rơi cười, bảo: “Hôm nay, bún mụ Rơi may mắn hết sớm”. Thực tế, trong những ngày diễn ra lễ hội, gian hàng bún này thường xuyên gặp “may mắn” như cách nói của bà chủ. Ngoài hương vị của tô bún, cách niềm nở và chia sẻ về nghề bún bò Huế của bà cũng khiến nhiều khách tìm đến.

Những tô bún bò Huế được làm ra để phục vụ thực khách tại chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026.

Ở các sự kiện gần đây, có thể thấy những chuyển động thú vị từ chương trình ẩm thực. Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 và Lễ hội Sen Huế 2026 là hai sự kiện gắn liền với ẩm thực xứ Huế được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội của Festival Huế 2026. Lễ hội Sen Huế thu hút khoảng 10.000 lượt khách trong ba ngày (từ 19 - 21/6) tại không gian hồ Tịnh Tâm. Trong khi đó, ở một không gian lớn hơn, chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 thu hút đến 48.000 lượt khách trong bốn ngày diễn ra (từ 23 - 26/7).

Sự xuất hiện của những nghệ nhân gắn bó nhiều năm với ẩm thực Huế cũng giúp trải nghiệm của du khách thú vị hơn. Qua các lý giải về sự lựa chọn nguyên liệu, quy trình chế biến và những thông tin ít được chia sẻ về ẩm thực Huế, nhiều du khách phải trầm trồ về sự tinh tế, cầu kỳ trong mỗi món ăn ở đất Thần kinh.

Đưa ẩm thực lên show diễn

Trước đây, du lịch ẩm thực đã nhiều lần được nhắc tới, nhưng loại hình này vẫn thiếu “điểm chạm” hút khách. Những show diễn liên quan đến ẩm thực đang trở thành một cách tiếp cận mới.

“Thức Thủy Show” trong Lễ hội Sen Huế 2026 mang đến một hành trình trải nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn, ánh sáng, âm nhạc và những món ăn được chế biến từ sen. Qua đó, không gian văn hóa - ẩm thực Huế được tái hiện theo cách sáng tạo và hiện đại.

Khách quốc tế thích thú khi trải nghiệm tại chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026.

Show diễn Bún bò Huế “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự” tái hiện câu chuyện văn hóa, lịch sử gắn với món ăn nổi tiếng của vùng đất Cố đô bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Ba chương của show diễn đưa người xem trở về miền quê bình dị, nơi từ hạt gạo quê hương, qua đôi bàn tay cần mẫn của bao thế hệ, sợi bún hôm nay đã trở thành một phần tinh hoa của văn hóa ẩm thực Huế, mang hương vị quê hương lan tỏa đến muôn phương.

Ông Nguyễn Đăng Nhật Quang, Giám đốc Công ty TNHH Sáng tạo nội dung - Tổ chức sự kiện Fest Art, chia sẻ: “Từ xưa đến nay, Huế đã có nhiều chương trình lễ hội, nhưng điều tôi quan tâm là làm sao để xây dựng những show diễn nghệ thuật về ẩm thực, đồng thời “đóng gói” các show diễn để hướng đến tổ chức định kỳ, kết hợp khai thác show diễn nghệ thuật với tài nguyên ẩm thực của Huế theo từng mùa”.

Theo ông Quang, mỗi show diễn được tổ chức là cả quá trình nhiều tháng nghiên cứu, tìm hiểu từ từng nghệ nhân, nhà văn hóa để tìm chất liệu, tích truyện, chắt lọc thông tin nhằm tạo ra một show kể chuyện ẩm thực bằng ngôn ngữ nghệ thuật hấp dẫn.

Ông Lê Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam cho rằng, dưới góc độ văn hóa, việc xây dựng các show diễn thành công góp phần nâng tầm thương hiệu Huế - Kinh đô ẩm thực và là cơ hội để quảng bá ẩm thực cũng như du lịch Huế.

Các món ăn được giới thiệu tại gian hàng ở lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026.

Lâu nay, những sự kiện ẩm thực với hình thức trưng bày, giới thiệu, mua bán các món ăn đã khá quen thuộc. Việc thoát ra khỏi những cách làm cũ, đưa ẩm thực lên sân khấu giúp thương hiệu ẩm thực Huế được nhiều người biết đến hơn. Từ những show diễn, Huế có thêm sản phẩm để phát triển kinh tế đêm.

Dưới góc nhìn của người trong nghề, ông Lê Tân khẳng định, từ một tô bún bò, câu chuyện có thể đi xa hơn chiếc bàn ăn. Du khách thưởng thức món ăn, nghe câu chuyện về nghề, rồi tìm đến làng nghề, gặp nghệ nhân hoặc tiếp tục một trải nghiệm khác. Khi những “mảnh ghép” ấy được kết nối thành một hành trình thì ẩm thực sẽ không còn là phần phụ trong chuyến đi mà trở thành một lý do để du khách ở lại Huế lâu hơn.

Cũng từ những câu chuyện ấy, các show diễn được “đóng gói”, tổ chức định kỳ và kết nối với những trải nghiệm khác, ẩm thực có thêm cơ hội trở thành một sản phẩm du lịch được khai thác quanh năm.

Huế không thiếu tài nguyên du lịch và sự đa dạng, đặc sắc về ẩm thực cũng là một dạng tài nguyên để phát triển ngành công nghiệp không khói.