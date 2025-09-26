Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Vang giải ngân khoản vay STEM đầu tiên

Giải ngân khoản vay cho khách hàng

Theo đó, khách hàng đang theo học thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế được giải ngân 80 triệu đồng. Đây là bước đi cụ thể trong việc triển khai Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi quyết định có hiệu lực, Phòng giao dịch NHCSXH Phú Vang chủ động phối hợp với chính quyền các xã, tổ chức đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân. Nhờ đó, quá trình giải ngân được thực hiện nhanh chóng, minh bạch, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời.

Theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có thể vay để nộp học phí và sinh hoạt phí tối đa 5 triệu đồng/tháng. Lãi suất ưu đãi chỉ 4,8%/năm và bắt đầu trả nợ sau 12 tháng kể từ khi ra trường.

Đến nay, toàn thành phố có 15 khách hàng vay vốn từ chương trình STEM với số tiền giải ngân 1,252 tỷ đồng.