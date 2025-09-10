Giải ngân vốn vay STEM cho 2 khách hàng

Ký hợp đồng giải ngân vốn vay STEM tại phường Phú Bài

Theo đó, 2 khách hàng tại phường Phú Bài được giải ngân với số vốn 152 triệu đồng cho năm học 2025-2026 để trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian học với lãi suất cho vay là 4,8%/năm.

Bà Bùi Thị Lệ Tình, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hương Thủy cho hay, Phòng giao dịch đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền rộng rãi, giúp phụ huynh và học sinh nắm rõ điều kiện, thủ tục vay vốn. Đồng thời, chúng tôi cũng đơn giản hóa quy trình, hướng dẫn tận tình để các em học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh thuộc ngành học STEM có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay.

Hiện, trên địa bàn thành phố có 4 khách hàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng từ chương trình theo Quyết định 29 của Thủ tướng Chính phủ với số vốn 304 triệu đồng.