Sức bật từ những sáng kiến ở cơ sở

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hương Trà.

Chủ động đổi mới

Mô hình “Nhà văn hóa số - Điểm dịch vụ công cộng đồng” được UBND phường Thuận An triển khai thí điểm tại 4 tổ dân phố (TDP). Mỗi điểm đều được trang bị wifi miễn phí, máy tính kết nối mạng, máy quét tài liệu, máy in đa năng và màn hình hiển thị thông tin để hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tại đây, Tổ hỗ trợ dịch vụ công cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản VNeID, đăng nhập Cổng Dịch vụ công, số hóa hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ. Đối với những người lần đầu tiếp cận công nghệ, cán bộ hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp từng bước hình thành kỹ năng số.

Theo ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, điểm mới của mô hình là thực hiện “tiền kiểm hồ sơ hành chính” ngay tại Nhà văn hóa số. Người dân được kiểm tra thành phần hồ sơ, hướng dẫn bổ sung giấy tờ, kê khai biểu mẫu và số hóa tài liệu trước khi nộp chính thức. Cách làm này giúp hạn chế sai sót hồ sơ ngay từ đầu, giảm số lần đi lại của người dân và giảm áp lực cho Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ông Nguyễn Văn Đạt, TDP Cư Lại chia sẻ, trước đây, bản thân ông khá lúng túng khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Được cán bộ tổ dân phố hướng dẫn từng bước, ông đã có thể tự thao tác trên điện thoại. “Người lớn tuổi như chúng tôi nếu được hỗ trợ ngay tại khu dân cư thì thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Đạt nói.

Tại phường Hương Trà, chuyển đổi số được ứng dụng vào công tác xây dựng Đảng. Thay vì quản lý thủ công, Đảng ủy phường sử dụng Google Sheets (ứng dụng bảng tính trực tuyến) để theo dõi tiến độ thực hiện các kết luận, chỉ thị, nhiệm vụ của từng bộ phận. Song song, việc ứng dụng Google Form (công cụ tạo và quản lý biểu mẫu trực tuyến) trong khảo sát cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã thay đổi đáng kể cách thức thu thập thông tin.

Mới đây, Ban Xây dựng Đảng phường triển khai khảo sát chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở tổ dân phố và thu về 463 phiếu chỉ trong thời gian ngắn. Khảo sát chỉ ra nhiều vấn đề cần quan tâm ở cơ sở. Trong đó, 50,3% số ý kiến phản ánh thiếu kinh phí hoạt động; nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm, thiếu trang thiết bị và kỹ năng công nghệ thông tin... Những thông tin thu nhận được qua phản ánh từ cơ sở trở thành căn cứ để cấp ủy điều chỉnh giải pháp phù hợp hơn.

Theo bà Hồ Thị Linh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Hương Trà, việc chuyển từ khảo sát giấy sang khảo sát trực tuyến giúp rút ngắn đáng kể thời gian tổng hợp, nâng cao độ chính xác và tạo thêm nguồn dữ liệu tin cậy phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành.

Phục vụ Nhân dân tốt hơn

Để triển khai mô hình mới, cách làm hay, bà Hồ Thị Linh cho rằng, khó khăn nhất là tâm lý e ngại của một bộ phận cán bộ cơ sở, nhất là những người lớn tuổi. Để tháo gỡ, đơn vị xây dựng nhóm cán bộ nòng cốt, chia nhỏ từng nhóm để hướng dẫn trực tiếp theo cách “mưa dầm thấm lâu”.

Cán bộ văn phòng Đảng ủy phường Hương Trà hướng dẫn các đồng chí bí thư chi bộ sử dụng hệ thống trang điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng.

Không chỉ Thuận An hay Hương Trà, nhiều địa phương khác cũng đang xuất hiện những mô hình sáng tạo. Tại phường Vỹ Dạ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyển từ “họp nhiều” sang “tương tác nhiều”, tăng cường nền tảng số để tuyên truyền, kết nối với Nhân dân. Tại xã A Lưới 2, mô hình “Tổ Dân vận số” được triển khai thông qua các nền tảng Zalo và mạng xã hội, giúp mặt trận và các đoàn thể kịp thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt dư luận và tiếp nhận phản ánh của người dân ngay từ cơ sở.

Trong khi đó, xã Chân Mây - Lăng Cô là địa phương đầu tiên được giao thí điểm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trên địa bàn. Việc phân cấp giúp nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại xã, rút ngắn quy trình xử lý và thuận lợi hơn khi thực hiện thủ tục đất đai.

Theo ông Trần Hoàng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế, xã Chân Mây - Lăng Cô, trước đây, người dân phải đi lại nhiều lần giữa các cơ quan để hoàn thiện hồ sơ đất đai. Khi được phân cấp, chính quyền cơ sở chủ động phối hợp giải quyết ngay từ đầu, rút ngắn thời gian xử lý và tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dù cách làm khác nhau, các mô hình đều có điểm chung là xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo và phát huy tính chủ động của chính quyền cơ sở.