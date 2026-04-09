Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế

Các gian hàng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2026. Ảnh: VGP/Minh Thư

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu một bước phát triên vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam khi lập kỷ lục về đón, phục vụ số lượng khách du lịch quốc tế trên 21,2 triệu, tăng trên 20% so với năm 2024 và cao nhất từ trước tới nay, phục vụ trên 135 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu từ du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng (40 tỷ USD).

Cùng với toàn ngành, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực như: Tổ chức các chuyến FAM trip, hội thảo chuyên đề, hoạt động xúc tiến quốc tế, cùng hàng loạt sáng kiến kết nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong đó, nổi bật là Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam- VITM tổ chức tháng 4/2025 tại Hà Nội và sự kiện Ngày lữ hành Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tháng 11/2025 tại Quảng Ninh, thể hiện quyết tâm, tinh thần sáng tạo và sự đồng lòng của toàn thể cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam.

Nối tiếp các hoạt động của năm 2025, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Chương trình Kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam (B2B).

Với tinh thần chuyên nghiệp, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Liên chi hội Lữ hành Việt Nam đã mời trên 120 người mua quốc tế, gần 300 người mua trong nước và trên 600 người bán, tạo nên một diễn đàn giao thương du lịch quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của các đối tác, doanh nghiệp và truyền thông trong nước, quốc tế.

"Đây không chỉ là một hoạt động B2B chuyên ngành, mà còn là một không gian hội tụ, kết nối và khơi nguồn cảm hứng cho sự phát triển của du lịch Việt Nam. Để có được thành công của chương trình này, chúng tôi đã có sự chuẩn bị và tập trung triển khai quyết liệt, đem đến sự hợp tác, kết nối cao nhất cho các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp", bà Ngọc Lan cho biết.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch cũng cho biết, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tổ chức và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chương trình kết nối giao thương B2B giữa các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam sẽ trở thành hoạt động thường niên, được tổ chức với quy mô ngày càng lớn, hiệu quả ngày càng cao, đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Dủ lịch Việt Nam.

Chương trình Kết nối giao thương B2B mở ra cơ hội hợp tác mới, cùng nhau xây dựng một ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế sâu rộng.