  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 09/04/2026 15:12

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2026 - Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 15 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

 Các gian hàng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2026. Ảnh: VGP/Minh Thư

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu một bước phát triên vượt bậc của ngành du lịch Việt Nam khi lập kỷ lục về đón, phục vụ số lượng khách du lịch quốc tế trên 21,2 triệu, tăng trên 20% so với năm 2024 và cao nhất từ trước tới nay, phục vụ trên 135 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu từ du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng (40 tỷ USD).

Cùng với toàn ngành, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực như: Tổ chức các chuyến FAM trip, hội thảo chuyên đề, hoạt động xúc tiến quốc tế, cùng hàng loạt sáng kiến kết nối giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong đó, nổi bật là Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam- VITM tổ chức tháng 4/2025 tại Hà Nội và sự kiện Ngày lữ hành Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tháng 11/2025 tại Quảng Ninh, thể hiện quyết tâm, tinh thần sáng tạo và sự đồng lòng của toàn thể cộng đồng doanh nghiệp du lịch tại Việt Nam.

Nối tiếp các hoạt động của năm 2025, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Chương trình Kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam (B2B).

Với tinh thần chuyên nghiệp, dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Liên chi hội Lữ hành Việt Nam đã mời trên 120 người mua quốc tế, gần 300 người mua trong nước và trên 600 người bán, tạo nên một diễn đàn giao thương du lịch quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của các đối tác, doanh nghiệp và truyền thông trong nước, quốc tế.

"Đây không chỉ là một hoạt động B2B chuyên ngành, mà còn là một không gian hội tụ, kết nối và khơi nguồn cảm hứng cho sự phát triển của du lịch Việt Nam. Để có được thành công của chương trình này, chúng tôi đã có sự chuẩn bị và tập trung triển khai quyết liệt, đem đến sự hợp tác, kết nối cao nhất cho các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp", bà Ngọc Lan cho biết.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch cũng cho biết, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tổ chức và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chương trình kết nối giao thương B2B giữa các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam sẽ trở thành hoạt động thường niên, được tổ chức với quy mô ngày càng lớn, hiệu quả ngày càng cao, đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Dủ lịch Việt Nam.

Chương trình Kết nối giao thương B2B mở ra cơ hội hợp tác mới, cùng nhau xây dựng một ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM 2026 với chủ đề: "Chuyển đổi Số & Tăng trưởng Xanh – Nâng tầm Du lịch Việt Nam" (Digital Transformation & Green Growth – Elevating Vietnam Tourism), diễn ra từ ngày 09/4 đến 12/4/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội (Cung Văn hóa Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Hội chợ dự kiến có khoảng 450 gian hàng, thu hút sự tham gia của các cơ quan xúc tiến du lịch trong và ngoài nước, các hãng hàng không, các tổ chức du lịch quốc tế, cùng hơn 600 doanh nghiệp du lịch.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
kết nốigiao thươngdoanh nghiệpdu lịch Việt Namquốc tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Siết chặt quản lý thuế với doanh nghiệp "doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận mỏng"

Cục Thuế, Bộ Tài chính đã chính thức đưa nhóm doanh nghiệp “doanh thu rất lớn nhưng lỗ kéo dài hoặc lãi mỏng” vào diện kiểm tra chuyên đề trọng điểm trong năm 2026, theo công văn số 1927/CT-KTr. Luật sư Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Miễn nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp giao thông vận tải

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Tài chính vừa ban hành quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế.

Quốc tế hóa nhân lực du lịch

Trong bối cảnh ngành du lịch đặt mục tiêu thu hút mạnh mẽ khách quốc tế, yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và tác phong làm việc của lao động du lịch đạt chuẩn quốc tế trở thành vấn đề then chốt. Năm 2026, Huế có những bước đi trong lộ trình quốc tế hóa nhân lực ngành du lịch. Tuy nhiên, cần được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại giá trị bền vững.

Trợ lực cho doanh nghiệp trong mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp và khó dự báo, nền kinh tế Việt Nam chịu tác động không nhỏ từ các cú sốc bên ngoài như: Đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động thị trường, rủi ro thuế quan và sự dịch chuyển mạnh mẽ của chuỗi giá trị toàn cầu...

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top