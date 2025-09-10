Lịch tạm ngừng cấp điện công tác địa bàn TP. Huế từ ngày 18/9 đến ngày 24/9

|
|
Ngày
|
Thời gian
|
Khu vực
|
Bắt đầu
Giờ:phút
|
Kết thúc
Giờ:phút
|
I/ Các Phường:
|
1. Phường Phong Thái:
|
18/09/2025
|
14:00
|
16:00
|
TBA Uỷ Ban Phong Hiền: TDP An Lỗ
|
2. Phường Phong Quảng:
|
23/09/2025
|
7:45
|
10:15
|
- Các TBA Quảng Công 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- TBA Nuôi tôm Quảng Công 2: TDP Thành Công 1
- Công ty Cổ phần Khoáng sản Huế (TBA TITAN Quảng Công 1 T1, TITAN Quảng Công 2); UBND xã Quảng Công (TBA Nuôi tôm Quảng Công 3)
|
10:15
|
16:15
|
TBA Quảng Công 6, TBA Chợ Cồn Gai
|
3. Phường Hương Trà:
|
18/09/2025
|
7:30
|
15:30
|
TBA Phú Ốc 1
|
19/09/2025
|
8:00
|
16:30
|
Công ty TNHH Đầu tư HSW (TBA T1 TĐ Hương Điền); Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền (TBA TG830227 và TBA TD53015);
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn, Công ty Cổ phần khai thác đá và xây dựng Hương Bằng, Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế tại Hương Điền (TBA Mỏ đá Khe đáy); Công ty TNHH Đại Hiệp (TBA KTĐ Hương Vân); Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn (TBA Nghiền đá Trường Sơn); Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Trường Sơn, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TBA Xay Đá Trường Sơn 2)
|
22/09/2025
|
7:00
|
11:30
|
TBA Bơm Hương Vân
|
24/09/2025
|
7:30
|
14:30
|
- Công ty Cổ phần Khai thác Đá và Xây dựng Hương Bằng (TBA Đá Hương Bằng); Công ty CP Bê tông và Xây dựng Thừa Thiên Huế (TBA Be tong Thương Phẩm);
- TBA Tứ Hạ T4, TBA Văn Tây 3
|
4. Phường Kim Trà:
|
20/09/2025
|
7:00
|
17:00
|
- TBA La Chữ 1, TBA An Đô;
- Các TBA Phú Ổ 1, 2, 3, 4, 5.
|
5. Phường Kim Long:
|
19/09/2025
|
7:00
|
14:00
|
Các Đường Nguyễn Phúc Lan, Lê Tự Nhiên, Nguyễn Phúc Tần, Vạn Xuân (từ số nhà 111 đến số nhà 145 và từ số nhà 114 đến số nhà 130); Khu định cư Kim Long (TBA Kẻ Vạn 2)
|
7:30
|
14:00
|
Các Đường Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần, Hồ Văn Hiển, Mai Khắc Đôn (từ Lê Tự Nhiên đến Nguyễn Phúc Tần), Lê Tự Nhiên, Hà Khê, Khu định cư Kim Long (TBA Kẻ Vạn)
|
22/09/2025
|
13:30
|
17:00
|
TBA Hương Thọ 7
|
6. Phường Hương An:
|
23/09/2025
|
6:00
|
15:30
|
- Kiệt 128 Nguyễn Văn Linh, kiệt: 63, 67, 73 Trần Quý Khoáng (TBA Trần Quý Khoáng 2);
- Đường Trần Quý Khoáng ( từ số nhà 31 đến số nhà 55), kiệt 35, 41, 47, 49 Trần Quý Khoáng, Tổ: 6, 7, 8 khu vực 3 thuộc phường Hương An, kiệt: 35, 69 Đặng Tất (TBA Tây An 6);
- Đường Mai Lão Bạng, Lý Thái Tổ (từ nhà số 2 đến nhà số 74), Kiệt 28 Lý Thái Tổ, Kiệt 69 Đặng Tất (TBA An Hòa 6);
- Tổ 6, 7, 8 khu vực 3, Đốc Sơ thuộc phường Hương An (TBA Tây An 7).
|
24/09/2025
|
6:00
|
16:30
|
Tổ 3, 5, 7, 8, 9, 10 thuộc KV3; KV 4 Phường Hương An (TBA Thống Nhất 2)
|
7. Phường Phú Xuân:
|
20/09/2025
|
7:10
|
15:30
|
- Trường Đại Học Nghệ Thuật -10 Tô Ngọc Vân (TBA ĐH Nghệ Thuật); Trường Đại học Kinh tế -100 Phùng Hưng (TBA Đại học Kinh tế);
Trường Đại Học Nông Lâm - 102 Phùng Hưng (TBA ĐH Nông Nghiệp);
- Đường Phùng Hưng (từ số nhà 60 đến số nhà 102), Kiệt 68 Phùng Hưng; Triệu Quang Phục ( từ số nhà 100 đến số nhà 128), Kiệt 100 Triệu Quang Phục (TBA Tạ Quang Bửu);
- Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 02 đến số nhà 46), kiệt: 34, 36, 44 Tạ Quang Bửu, kiệt 58 Phùng Hưng, kiệt 71 Nhật Lệ (TBA Canh Nông 4);
- Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 64 đến đường Trần Quý Cáp , Lê Văn Hưu (từ đường Tạ Quang Bửu đến đường Tô Ngọc Vân), Tô Ngọc Vân (TBA Canh Nông 1);
- Đường Đinh Tiên Hoàng (từ đường Tịnh Tâm đến đường Lê Văn Hưu), Lê Văn Hưu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Thánh Tôn) - (TBA Hồ Tịnh Tâm 2).
|
8. Phường Thuận An:
|
9/20/2025
|
7:00
|
15:00
|
Các TDP Diên Trường, Tân Mỹ, Tân An, Tân Dương
|
9. Phường Hóa Châu:
|
19/09/2025
|
8:30
|
10:00
|
Nhánh A TBA Chợ Quảng Thành
|
10. Phường Mỹ Thượng:
|
24/09/2025
|
6:00
|
11:30
|
Các TDP Dưỡng Mong, Chiếc Bi, Triều Thủy, Truyền Nam, An Truyền, Vinh Vệ; ĐC Phú An
|
11. Phường Vỹ Dạ:
|
20/09/2025
|
7:30
|
9:00
|
Khu B KĐT Ecogarden
|
12. Phường Thuận Hóa:
|
9/19/2025
|
6:00
|
11:30
|
Đường Đào Tấn (từ số nhà 75 đến số nhà 101), Đặng Huy Trứ (từ số nhà 74 đến số nhà 90), Ngõ 69 kiệt 131 Trần Phú
|
9/20/2025
|
9:30
|
11:30
|
Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khu Vực 9 (TBA Ngân hàng Nhà nước)
|
9/20/2025
|
13:30
|
15:30
|
Công Ty TNHH Khách Sạn Kinh Thành (TBA Khách Sạn Kinh Thành)
|
13. Phường An Cựu:
|
18/09/2025
|
7:30
|
9:00
|
Đường Hồ Đắc Di (từ số nhà 02 đến số nhà 42), Tôn Thất Dương Kỵ (từ số nhà 01 đến số nhà 63)
|
20/09/2025
|
7:30
|
9:30
|
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Á Châu (TBA Kho Bia Ngự Bình)
|
23/09/2025
|
6:00
|
7:15
|
Kiệt 33 An Dương Vương, kiệt 56 Hải Triều.
|
11:15
|
12:15
|
Kiệt 33 An Dương Vương, kiệt 56 Hải Triều
|
14. Phường Thanh Thủy:
|
18/09/2025
|
7:30
|
14:30
|
Công ty Cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Nam Phổ Cần)
|
19/09/2025
|
6:30
|
8:00
|
TBA Thủy Phương 9
|
8:00
|
16:00
|
- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế (TBA Cây Xăng Xanh Pôn); Doanh nghiệp tư nhân nhựa Thế Phương (TBA Nhựa Thế Phương);
- TBA Thủy Phương 9
|
23/09/2025
|
6:30
|
17:30
|
Trường Cao đẳng nghề số 23 - Bộ Quốc Phòng (TBA Trường TC Nghề 23 BQP); Chi nhánh bê tông và khai thác mỏ Thành Đạt - CTCP ĐT KD Nhà Thành Đạt (TBA Bê Tông Thủy Phương (Wisenco).
|
15. Phường Hương Thủy:
|
18/09/2025
|
8:30
|
14:30
|
TBA Thủy Châu 4
|
19/09/2025
|
8:00
|
16:00
|
Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Thành Phát (TBA Thành Phát)
|
23/09/2025
|
6:30
|
17:30
|
Kho 890 - Cục quân khí (TBA Kho 890); Công ty TNHH một thành viên Tuấn Nhân (TBA Rửa Xe Đường Tránh); Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Bài (TBA Chiếu sáng đường tránh 1); UBND phường Hương Thủy (TBA KĐC Thủy Châu).
|
16. Phường Phú Bài:
|
18/09/2025
|
7:30
|
14:30
|
Công ty Cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA An Lại)
|
19/09/2025
|
8:00
|
16:00
|
Kho K890 cục Quân khí (TBA Nhà Công Vụ Kho 890); Trung đoàn Bộ Binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Tiểu đoàn 3 tăng - Thiết giáp (TBA Trung đoàn Bộ Binh 6)
|
23/09/2025
|
6:30
|
17:30
|
Trung đoàn Bộ Binh 6 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Tiểu đoàn 3 tăng - Thiết giáp (TBA Trung đoàn Bộ Binh 6); Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA Thao Trường Phú Bài)
|
24/09/2025
|
7:30
|
14:30
|
TBA Bàu Đa 1
|
7:30
|
15:30
|
TBA Văn Phòng HTX Thủy Phù 2
|
II/ Các Xã:
|
1. Xã Đan Điền:
|
18/09/2025
|
7:30
|
15:45
|
TBA Quảng Thái 6
|
8:00
|
10:00
|
TBA Trang trại Quảng Thái
|
2. Xã Quảng Điền:
|
18/09/2025
|
9:30
|
11:30
|
Nhánh A TBA Quảng Điền 3
|
3. Xã Phú Hồ:
|
19/09/2025
|
7:00
|
15:00
|
Thôn Quảng Xuyên, Thôn Ba Lăng
|
4. Xã Phú Vang:
|
18/09/2025
|
7:15
|
15:00
|
Thôn Dưỡng Mong B, Thôn Thanh Lam Bồ
|
9:30
|
17:30
|
Thôn Nam Châu, Thôn Đức Lam Trung
|
5. Xã Vinh Lộc:
|
18/09/2025
|
7:30
|
17:00
|
Thôn 4
|
22/09/2025
|
7:00
|
17:30
|
HTX Tiêu thụ Điện Vinh Hưng (TBA Vinh Hưng 2)
|
6. Xã Phú Lộc:
|
19/09/2025
|
7:30
|
13:00
|
TBA Huỳnh Ngọc Ty (Nhà thờ)
|
7. Xã Chân Mây - Lăng Cô:
|
19/09/2025
|
7:30
|
13:00
|
TBA Hói Mít, TBA Hói Mít 2
|
8. Xã Nam Đông:
|
18/09/2025
|
7:30
|
11:00
|
Thôn 9, 10
|
9. Xã Khe Tre:
|
9/18/2025
|
7:30
|
11:00
|
Tổ dân phố 2, thôn K4