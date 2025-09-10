Lịch tạm ngừng cấp điện công tác địa bàn TP. Huế từ ngày 18/9 đến ngày 24/9

- Trường Đại Học Nghệ Thuật -10 Tô Ngọc Vân (TBA ĐH Nghệ Thuật); Trường Đại học Kinh tế -100 Phùng Hưng (TBA Đại học Kinh tế);

Trường Đại Học Nông Lâm - 102 Phùng Hưng (TBA ĐH Nông Nghiệp);

- Đường Phùng Hưng (từ số nhà 60 đến số nhà 102), Kiệt 68 Phùng Hưng; Triệu Quang Phục ( từ số nhà 100 đến số nhà 128), Kiệt 100 Triệu Quang Phục (TBA Tạ Quang Bửu);

- Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 02 đến số nhà 46), kiệt: 34, 36, 44 Tạ Quang Bửu, kiệt 58 Phùng Hưng, kiệt 71 Nhật Lệ (TBA Canh Nông 4);

- Đường Tạ Quang Bửu (từ số nhà 64 đến đường Trần Quý Cáp , Lê Văn Hưu (từ đường Tạ Quang Bửu đến đường Tô Ngọc Vân), Tô Ngọc Vân (TBA Canh Nông 1);

- Đường Đinh Tiên Hoàng (từ đường Tịnh Tâm đến đường Lê Văn Hưu), Lê Văn Hưu (từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lê Thánh Tôn) - (TBA Hồ Tịnh Tâm 2).