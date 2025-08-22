Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn TP. Huế từ ngày 4/9 đến ngày 10/9

Ngày Thời gian Khu vực

I/ Các Phường:

1. Phường Phong Điền:

09/09/2025 7:30 14:30 Một phần phường Phong Điền: (Gồm các TBA: Khánh Mỹ, Trạch Hữu, Đông Lái, Khúc Lý và Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Organic Quế Lâm (TBA Quế Lâm); Công ty cổ phần Gạch Tuynen Phong Thu (TBA Gạch Phong Thu 2)

2. Phường Phong Thái:

04/09/2025 6:50 11:55 TBA Đồng Dạ: TDP Đồng Dạ, TDP Phò Ninh

14:00 16:00 TBA An Lỗ: TDP An Lỗ

08/09/2025 7:30 11:30 TBA Bắc Hiền 5: TDP Bắc Triều Vịnh, TDP Triều Dương

14:00 16:00 TBA Bắc Hiền 3: TDP Bắc Triều Vịnh, TDP Bắc Thạnh, TDP Vịnh Nảy

3. Phường Phong Dinh:

04/09/2025 7:30 11:00 TBA Siêu Quần, TBA Bơm Siêu Quần: TDP Siêu Quần; Hợp tác xã nông nghiệp Lương Mai, Hợp tác xã nông nghiệp Siêu Quần

08/09/2025 4:30 9:00 Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Bơm Mỹ Phú, TBA Bơm Phong Chương 2); Hợp tác xã nông nghiệp Nhất Phong (TBA Bơm Phong Chương 2); HTX sản xuất nông nghiệp Trung Thạnh, Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú (TBA Bơm Ô Đạt Nhất)

9:00 16:00 Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Mỹ Phú, Hợp tác xã nông nghiệp Nhất Phong (TBA Bơm Phong Chương 2)

4. PhườngPhong Phú:

06/09/2025 4:30 17:30 TBA Điền Lộc 3: Thôn Nhất Đông, thôn Nhì Đông

08/09/2025 4:30 9:00 - Các TBA Điền Lộc 1, 10;

- Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Điền Lộc, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Điền Hoà (TBA Bơm Hói Dương); Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Điền Hoà (TBA Bơm Hói Mới); Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Điền Lộc (TBA Bơm Đông Hòa Xuân);

- Thôn Nhất Đông, thôn Nhì Đông phường Phong Phú, thôn Thanh Hương Tây: Gồm các TBA Điền Hương 1 và TBA Điền Hòa 1, 4, 5, 6, 8).

4:30 17:30 TBA Điền Hương 1: thôn Thanh Hương Tây

9:00 16:00 - TBA Điền Hương 1;

- Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Điền Lộc, Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Điền Hoà (TBA Bơm Hói Dương); Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Điền Hoà (TBA Bơm Hói Mới); Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nông Nghiệp Điền Lộc (TBA Bơm Đông Hòa Xuân ); Hợp tác xã nông nghiệp Điền Hòa (TBA Bơm Bát Vọng).

5. Phường Hương Trà:

07/09/2025 7:30 16:30 - Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng, Chi Nhánh Tổng Công Ty Đường Sắt Việt Nam - Khai Thác Đường Sắt Thừa Thiên Huế (TBA Ga Văn Xá); Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Ô tô Trường Hải); Cơ sở nước đá Trương Hoa (TBA Trương Hoa); Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Hương Trà (TBA Ban chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà); Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Năng, Công ty TNHH Sinh Dược phẩm HERA (TBA Sinh dược phẩm Hera -T2); Công ty TNHH SCAVI Quảng Điền (TBA SCAVI Tứ Hạ); Công ty TNHH Thiết bị điện Thượng Hải CI (TBA Thiết bị điện Thượng Hải CI); Công ty TNHH Thiết bị điện Sanyou (Việt Nam) - (TBA Sanyou); Công ty CP ESPACE BUSINESS HUẾ (TBA Siêu Thị Go Hương Trà); Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Phúc Trạch (TBA TH Clothing); Công ty Cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (TBA Vinfast Bãi đỗ xe Trương Xà);

- Các TBA Văn Đông 1, 2, 3, 5 và các TBA Điện lực Hương Trà, Văn Tây 4, Đăng Kiểm Hương Trà, Tứ Hạ T8.

6. Phường Kim Trà:

07/09/2025 7:30 16:30 - Hộ kinh doanh Lê Trường Sơn, UBND phường Kim Trà (TBA Chiếu sáng T3 Tứ Hạ);

- TBA Quê Chữ 4.

7. Phường Kim Long:

04/09/2025 6:00 7:30 - Đường Phạm Thị Liên (từ số nhà 59 đến số nhà 77 và từ số nhà 104 đến số nhà 136); Kiệt: 69, 104 Phạm Thị Liên (TBA Phạm Thị Liên 2);

- Các Đường Hồ Văn Hiển, Nguyễn Phúc Thái, Lê Tự Nhiên, Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Lan, Mai Khắc Đôn, Khu Định cư Kim Long, Vạn Xuân (từ số nhà 111 đến số nhà 145, và từ số nhà 116 đến số nhà 136) - (TBA Kim Long 7, TBA Vạn Xuân 2);

- Đường Lý Nam Đế (từ số nhà 120 đến số nhà 176); Kiệt: 124, 140, 152, 162 Lý Nam Đế, kiệt 80 Nguyễn Hoàng (TBA Kim Long 4).

8. Phường Phú Xuân:

04/09/2025 9:00 11:10 - Trạm Y tế Phường Phú Xuân - đường Đoàn Nguyễn Tuấn;

- Các Đường Nguyễn Tư Giản, Ngô Kha (từ đường Đoàn Nguyễn Tuấn đến đường Hoàng Văn Lịch), Nguyễn Hàm Ninh, Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Đình Tân, Dãy: Nhà A và Nhà H khu chung cư Bãi Dâu (TBA Định cư Bãi Dâu)

08/09/2025 6:30 7:30 Đường Chi Lăng (từ số nhà 186 đến số nhà 212 và từ số nhà 207 đến số nhà 241), kiệt 209 Chi Lăng, Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ đường Chi Lăng đến đườngMạc Đỉnh Chi), kiệt 30 Nguyễn Bỉnh Khiêm (TBA Chi Lăng 5)

14:30 15:30 Đường Chi Lăng (từ số nhà 186 đến số nhà 212 và từ số nhà 207 đến số nhà 241), kiệt 209 Chi Lăng, Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ đường Chi Lăng đến đườngMạc Đỉnh Chi), kiệt 30 Nguyễn Bỉnh Khiêm (TBA Chi Lăng 5)

9/9/2025 6:00 16:40 Trường Đại học Kinh tế số 100 Phùng Hưng (TBA Đại học Kinh tế);

Trường Đại Học Nông Lâm số 102 Phùng Hưng - (TBA Đại học Nông Nghiệp).

09/09/2025 7:10 15:30 - Đường Nguyễn Trãi (từ đường Trần Nhân Tông đến đường Ngô Thế Lân), kiệt: 144, 172 Nguyễn Trãi, Nguyễn Quang Bích (từ đường Mai An Tiêm đến đường Nguyễn Trãi), Nguyễn Văn Trỗi (từ đường Nguyễn Trãi đến đường La Sơn Phu Tử), La Sơn Phu Tử (từ Nguyễn Văn Trỗi đến số nhà 43),kiệt: 26, 31 La Sơn Phu Tử (TBA Sân Bay Tây Lộc 3);

- Đường La Sơn Phu Tử (từ số nhà 32 và số nhà 39 đến đường Thái Phiên), kiệt: 36, 44, 52 La Sơn Phu Tử, Trần Nhân Tông (từ số nhà 59 đến đường La Sơn Phu Tử), Thái Phiên (từ đường La Sơn Phu Tử đến đường Trần Văn Kỷ) - (TBA Sân Bay Tây Lộc 2);

- Đường La Sơn Phu Tử (từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Ngô Thế Lân), Lê Đại Hành (từ La Sơn Phu Tử đến Nguyễn Trãi) - (TBA Sân Bay Tây Lộc 1);

- Đường Ngô Thế Lân (từ số nhà 91 đến đường Trần Văn Kỷ) - (TBA La Sơn Phu Tử);

- Đường Trần Văn Kỷ (từ Lê Trung Đình đến Ngô Thế Lân), Lê Đại Hành (từ La Sơn Phu Tử đến Trần Văn Kỷ) - (TBA KQH Đại Học).

10/09/2025 7:00 13:30 - Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc Người có công tỉnh Thừa Thiên Huế (77 Yết Kiêu); Đường Ngô Thời Nhậm (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi), Nguyễn Trãi (từ đường Yết Kiêu đến đường Trần Nguyên Hãn), Trần Nguyên Đán (từ đường Ngô Thời Nhậm đến đường Trần Nguyên Hãn), Yết Kiêu (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi), Nguyễn Thiện Thuật (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi), Trần Nguyên Hãn (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Nguyễn Trãi) - (TBA Trần Nguyên Đán);

- Đường Trần Nguyên Đán (từ đường Ngô Thời Nhậm đến số nhà 62), kiệt :27 và kiệt 29 Trần Nguyên Đán, Ngô Thời Nhậm (từ đường Trần Nguyên Đán đến đường Tôn Thất Thiệp), Nguyễn Cư Trinh (từ số nhà 37 đến đường Ngô Thời Nhậm), Khu tập thể Xã Tắc (TBA Ngô Thời Nhậm);

- Đường Tôn Thất Thiệp (từ cửa Hữu đến đường Ông Ích Khiêm), Ông Ích Khiêm (từ số nhà 29 đến đường Tôn Thất Thiệp và số nhà 37 Ông Ích Khiêm), Nguyễn Cư Trinh (từ đường Ngô Thời Nhậm đến đường Ông Ích Khiêm), Trần Nguyên Hãn (từ đường Tôn Thất Thiệp đến đường Trần Nguyên Đán), Khu tập thể Xã Tắc (TBA Tôn Thất Thiệp);

- Đường Tôn Thất Thiệp (Từ số nhà 02 đến 12), Đường Ông Ích Khiêm (từ số nhà 01 đến số nhà 89) - (TBA Ông Ích Khiêm).

9. Phường Thuận An:

04/09/2025 6:30 11:30 'Thôn Cự Lại Bắc

10. Phường Hóa Châu:

06/09/2025 6:20 13:30 - Thôn Triều Sơn Nam (phường Hương Vinh cũ) - (TBA Hương Vinh 5);

-Thôn Triều Sơn Đông (phường Hương Vinh cũ) - (TBA Hương Vinh 3);

- Các Thôn Thủy Phú, Triều Sơn Đông (phường Hương Vinh cũ) - (TBA Hương Vinh 6, TBA Bơm Hương Vinh).

08/09/2025 7:30 14:00 Các TDP Thanh Phước, TDP Tiến Thành, TDP An Lai, TDP Vân Quật Thượng

11. Phường Vỹ Dạ:

10/09/2025 7:30 14:30 Đường Nguyễn Lộ Trạch (từ số nhà 173 đến số nhà 195), đường Dương Khuê

12. Phường Thuận Hóa:

04/09/2025 13:30 17:00 - Đường Nguyễn Huệ (từ số nhà 76 đến số nhà 100);

- Chi Nhánh Công Ty TNHH Medic - Phòng Khám Đa Khoa Medic 69 Nguyễn Huệ; Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Thừa Thiên Huế-số 02 Đống Đa;

- Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty CP Xây lắp Bưu điện Huế (TBA Viễn thông Đa Phương Tiện).

06/09/2025 6:00 13:30 - Đường Nguyễn Tri Phương (từ số nhà 02 đến số nhà 26), Lý Thường Kiệt (từ số nhà 02 đến số nhà 28);

- Nhà khách Duy Tân (Bộ tư lệnh Quân khu 4) số 12 Hùng Vương - (TBA Khách sạn Duy Tân).

7:30 10:30 Công ty CP ESPACE BUSINESS HUẾ (Siêu thị Go Huế) - (TBA PHONG PHÚ PLAZA T1)

08/09/2025 7:30 13:30 Đường Phan Chu Trinh (từ số nhà 186 đến số nhà 244)

09/09/2025 6:00 16:30 Đường Điện Biên Phủ (từ số nhà 252 đến số nhà 314)

13. Phường Thanh Thủy:

05/09/2025 13:00 16:30 - Các TBA Lăng Xá Bàu, Thủy Thanh 2, Cầu Ngói 1, Cầu Ngói 2, Hói Sai Thượng, Xóm Trung;

- Hộ kinh doanh trung tâm dịch vụ, du lịch nhà hàng tiệc cưới Cầu Ngói (TBA Nhà Hàng Cầu Ngói); Công ty Cổ phần 456 (TBA Thi Công Tố Hữu).

16:30 18:30 TBA Cầu Ngói 1: Các Thôn Thanh Thủy Chánh, Thanh Toàn, Thanh Tuyền

06/09/2025 7:30 11:30 Nhánh B TBA Thủy Dương 4

08/09/2025 7:45 16:00 - TBA Thủy Dương 1, 8;

- UBND phường Thủy Dương (TBA Đèn Đường Thủy Dương 1).

9:00 14:45 - TBA Thủy Phương 1, Hói Cây Sen;

- Công ty cổ phần 473, Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương); Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Dương (TBA Bơm Thủy Dương 2).

09/09/2025 7:30 16:30 - Các TBA Thủy Dương 7, Thượng Lâm 2, Thanh Dạ, Trường THPT Thực hành Sư Phạm (Đại học Huế);

- Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế (TBA Cây Xăng An Tây); Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (TBA CS Đèn đường Võ Văn Kiệt).

14. Phường Hương Thủy:

04/09/2025 6:30 11:30 - Các TBA Tân Tô 2, Lương Nhơn, Lương mỹ, Lương Mỹ 3;

- Công ty TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VINFAST (TBA Vifast Thủy Lương).

05/09/2025 7:30 14:15 TBA Dương Phương Châu

13:00 16:30 HTX Nông nghiệp Thủy Thanh (TBA Bơm Xóm Trung); Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Hồ (TBA Bơm Sư Lỗ Thượng)

06/09/2025 6:30 17:30 - TBA An Khánh 2, An Khánh, Lương Mỹ 2;

- Tiểu đoàn 2 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động 28 (TBA Doanh Trại E28).

10/09/2025 7:30 16:30 Các TBA Phù Tây 1, Phù Tây 2, Thủy Châu 6

15. Phường Phú Bài:

08/09/2025 7:30 16:30 - Một phần phường Phú Bài (xã Phú Sơn cũ):

(Gồm các TBA Tân Lập, Định cư Phú Sơn (T2), Phú Sơn 1, Phú Sơn 2, 468-Phú Sơn và Tổng công ty cổ phần Hợp Lực (TBA Đài Hóa Thân); Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế (Xử lý rác thải Phú Sơn); Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Thừa Thiên Huế) - (TBA Tự dùng NMR Phú sơn, TBA Bơm Xử lý rác Phú sơn)

16. Phường Dương Nỗ:

10/09/2025 6:30 15:00 TDP Mậu Tài

II/ Các Xã:

1. Xã Đan Điền:

04/09/2025 6:45 17:00 Các TBA Đức Nhuận; Nghĩa Lộ, Xuân Tùy 1, Xuân Tùy 2, Bát Vọng, Nghĩa Lộ 2

8:00 12:45 - Các TBA Đông Vinh 1, 2, 3, 5,7, 8;

- Các TBA Đông Vinh 1 RD, Nam Vinh 3 RD, Nam Vinh 3.

12:45 17:00 Các TBA Đông Vinh 1, Đông Vinh 1 (RD), Nam Vinh 3 (RD), Nam Vinh 3)

2. Xã Quảng Điền:

04/09/2025 8:00 12:45 Trung Tâm Y Tế Quảng Điền: các TDP Khuông Phò Nam, Thủ Lễ Nam , Uất Mậu

3. Xã Phú Hồ:

05/09/2025 13:00 16:30 TBA Đông Di Tây, TBA Thanh Thủy Chánh

4. Xã Phú Vang:

05/09/2025 6:30 15:30 Các Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn Hà Trữ A, Thôn Hà Thượng, Thôn Hà Giang

5. Xã Hưng Lộc:

09/09/2025 8:00 15:00 Bản Phúc Lộc

6. Xã Lộc An:

05/09/2025 7:30 16:30 Công ty cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Chăn nuôi Lộc Hòa)

7. Xã Chân Mây - Lăng Cô:

04/09/2025 7:30 11:30 - TBA TĐC Lộc Thủy;

- Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (TBA Chiếu sáng Phước Tượng).

06/09/2025 7:30 11:30 - Các TBA Lộc Vĩnh 1, 6; TBA Bình An;

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA Bơm T1 Chân Mây).

09/09/2025 7:30 12:30 - Hợp Tác Xã Dịch Vụ Điện-Nước Lăng Cô (TBA TĐC Lập An); Đại đội 1 cơ động (BCH Bộ đội biên phòng tỉnh TT-Huế) - (TBA Đồn Biên phòng Lăng Cô); Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn (TBA TC Minh Viễn T1); Công ty Liên Doanh Làng Xanh Lăng Cô, Công ty Cổ phần Cấp nước Huế, Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung, Công ty Cổ phần Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng (TBA Làng Xanh); Công ty TNHH Kim Long Lăng Cô (TBA TC Khu Du lịch Kim Long)

8. Xã A Lưới 2:

05/09/2025 8:15 15:45 Thôn 1, 2, 3, 4

