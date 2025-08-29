Thông báo lịch tạm ngừng cấp điện công tác trên địa bàn Thành phố Huế từ ngày 11/9/2025 đến ngày 17/9/2025

Ngày Thời gian Khu vực

Bắt đầu

Giờ:phút Kết thúc

Giờ:phút

I/ Các Phường:

1. Phường Hương Trà:

12/09/2025 13:30 16:30 Nhánh D TBA Văn Tây 1

2. Phường Kim Trà:

12/09/2025 13:30 16:30 TBA Tây Xuân 2

16/09/2025 7:30 15:30 - Các TBA Tây Toàn, Tây Toàn 2, Dương Sơn, Cổ Lão, Giáp Kiền, Giáp Trung, Giáp Trung 2, Triều Sơn Trung, Triều Sơn Trung 2, Giáp Đông, An Thuận;

- HTX nông nghiệp Tây Toàn (TBA Bơm Tây Toàn); Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Bao Vinh (Xăng dầu Bao Vinh)

3. Phường Kim Long:

12/09/2025 7:30 10:30 TBA Hương Hồ 1

17/09/2025 7:30 10:30 TBA Hương Thọ 6

7:00 15:30 Kiệt 240 Lý Nam Đế (Nhánh B TBA Nguyễn Hữu Dật)

4. Phường Hương An:

11/09/2025 7:45 15:30 - Các TBA Nham Biều T1, Nham Biều T2, Nham Biều T3,

- Chi nhánh Công ty CP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế tại Hương Điền (TBA Vạn Cường 1); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hương An (TBA Xăng Dầu Quang Sơn)

15/09/2025 7:00 13:50 - Tổ 6 Khu vực 3; Kiệt 100 và 110 Lý Thái Tổ (TBA Tây An 1);

- Đường Lý Thái Tổ (từ số nhà 62 đến số nhà 132 và từ số 01 đến số nhà 105 Nguyễn Văn Linh); Kiệt 100 và kiệt 122 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đăng Đệ; Tổ 5 Khu vực 2; Kiệt 100 và 110 Lý Thái Tổ; Công ty TNHH TV và TK Hưng Việt (101 Lý Thái Tổ); Công ty TNHH MTV XD-SX Hưng Thành (96 Lý Thái Tổ). (TBA Tây An 4).

5. Phường Phú Xuân:

11/09/2025 7:00 14:00 - Hộ kinh doanh Phan Thế Hà (số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm);

- Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Mạc Đỉnh Chi).

12/09/2025 6:00 16:30 Đường Thánh Gióng (từ đường Phan Huy Ích đến đường Phạm Đình Hổ), Thế Lữ (từ đường Thánh Gióng đến đường Thái Phiên), Thái Phiên (từ Trần Nhật Duật đến Phạm Đình Hổ); Kiệt 17 Lê Trung Đình (TBA Tây Linh 3)

13/09/2025 6:10 14:30 - Trường THPT Bùi Thị Xuân (số 36 Lê Huân);

- Đường Lê Huân (từ đường Thạch Hãn đến đường Triệu Quang Phục), đường Thạch Hãn (từ số nhà 108 đến đường Lê Huân); Kiệt 130 Đặng Thái Thân, Tuệ Tỉnh (từ kiệt 130 Đặng Thái Thân đến đường Phùng Hưng) - (TBA May Xuất Khẩu).

16/09/2025 6:30 7:30 - Công ty TNHH Medic (số 52 Chi Lăng);

- Đường Tô Hiến Thành (từ đường Diệu Đế đến đường Chi Lăng), Chi Lăng (từ số nhà 85 đến số nhà 143 và từ số nhà 74 đến số nhà 124) - (TBA Tô Hiến Thành).

14:30 15:30 - Công ty TNHH Medic (số 52 Chi Lăng);

- Đường Tô Hiến Thành (từ đường Diệu Đế đến đường Chi Lăng), Chi Lăng (từ số nhà 85 đến số nhà 143 và từ số nhà 74 đến số nhà 124) - (TBA Tô Hiến Thành).

6. Phường Mỹ Thượng:

17/09/2025 6:30 17:30 TDP An Lưu, TDP Phước Linh (KV xã Phú Mỹ cũ )

7. Phường Vỹ Dạ:

13/09/2025 13:45 17:30 Các Đường Dương Văn An, Nguyễn Tuân, Nguyễn Bình, Nguyễn Đỗ Cung, Đặng thùy Trâm, Nguyễn Lộ Trạch (từ số nhà 36 đến số nhà 106), Trần Văn Ơn, Lý Tự Trọng

14/09/2025 6:15 10:30 - Đường Điềm Phùng Thị, Xuân Thủy, Nguyễn Sinh Sắc, Lưu Hữu Phước, Hồng Thiết, Kim Liên, Hàn Mặc Tử (từ số nhà 103 đến số nhà 185), Nguyễn Cửu Vân;

- Bệnh Viện Mắt Huế (TBA Bệnh viện Mắt);

- Trường Cao Đẳng Du Lịch Huế Số 01 Điềm Phùng Thị thuộc TBA Nghiệp vụ Du lịch 2.

7:30 11:30 Đường Nguyễn Cữu Vân; Kiệt 7, 8, 9, 10, 11, 12 Vân Dương.

16/09/2025 7:00 11:30 TBA Chung cư An Vân Dương: Chung cư Aranya

8. Phường Thuận Hóa:

13/09/2025 7:30 9:30 Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khu Vực (TBA Ngân hàng Nhà nước)

17/09/2025 6:15 10:45 Đường Trần Phú (từ số nhà 107 đến số nhà 199), Hàm Nghi (từ số nhà 22 đến số nhà 64), Đặng huy trứ (từ số nhà 01 đến số nhà 35)

9. Phường An Cựu:

11/09/2025 7:00 7:10 - Khu Đô thị Phú Mỹ An;

- Kiệt 01 Hoàng Quốc Việt.

7:10 8:30 Khu Đô thị Phú Mỹ An

16/09/2025 8:00 13:30 Công ty TNHH TP SERVER (TBA Tuấn Phát)

10. Phường Thủy Xuân:

12/09/2025 6:15 10:30 - Đường Điện Biên Phủ (từ số nhà 325 đến số nhà 379), Lê Ngô Cát (từ số nhà 02 đến số nhà 54), Minh Mạng (từ số nhà 02 đến số nhà 58), Nam Giao, Trần Thái Tông (từ số nhà 47 đến số nhà 77), Thanh Hải;

- Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (TBA Bơm Quảng Tế).

13:30 17:15 Các Đường Thân Văn Nhiếp, Thanh Nghị, Nguyệt Biều, Ngô Hà, Đặng Đức Tuấn, Bùi Thị Xuân (từ số nhà 554 đến số nhà 618)

11. Phường Thanh Thủy:

13/09/2025 6:15 10:30 - Khu Tái Định cư Thủy Dương;

- Xã Thủy Thanh (cũ);

- Trường Tiều học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT (TBA FPT-1);

- Đường Lưu Nhân Chú, KQH Thủy Thanh.

7:30 11:30 Công ty cổ phần Long Thọ ( TBA Xi măng Long Thọ, TBA Xi măng Long Thọ 2); Công ty Cổ phần kinh doanh xây dựng Thịnh Phát (TBA Bê tông Thịnh Phát)

15/09/2025 7:30 16:30 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát Chi nhánh tại Thừa Thiên Huế (TBA Cây Xăng Xanh Pôn); Doanh nghiệp tư nhân Nhựa Thế Phương (TBA Nhựa Thế Phương); Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Thành Phát (TBA Thành Phát); Kho K890 cục Quân khí (TBA Nhà Công Vụ Kho 890)

16/09/2025 8:00 13:30 - TBA 1, 2, 5, 6, 8, 9;

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thanh Thủy (TBA Đèn Đường Thủy Dương 1); Công ty TNHH MTV Huế Trường Hải (TBA Trường Hải- THACO); Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Dịch vụ ô tô Huế (TBA Ô tô Trường Hải 2).

12. Phường Hương Thủy:

11/09/2025 7:30 15:30 TBA Dương Phương Châu

12/09/2025 6:30 17:30 - Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phù (TBA Tân Khai); HTX Nông nghiệp Phù Bài (TBA Bơm Thủy Phù 1);

- TBA Bơm Thủy Phù 4.

13. Phường Phú Bài:

12/09/2025 6:30 17:30 TBA Thủy Phù 3

14/09/2025 7:30 15:30 Công ty CP May mặc xuất khẩu IMPULSE FASHION TAE HEE (TBA Song Thiên Long); Công ty Cổ phần Đầu tư CME SOLAR (TBA CME Solar)

15/09/2025 7:30 16:30 - Các TBA Tân Lập, Phú Sơn 1, Phú Sơn 2, Định cư Phú Sơn (T2);

- Tổng công ty cổ phần Hợp Lực (TBA Đài Hóa Thân); Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Trần Khanh, Trần Sung, Nguyễn Văn Tùng (TBA 468-Phú Sơn);

- Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế (TBA Xử lý rác thải Phú Sơn); Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Thừa Thiên Huế) - (TBA Bơm xử lý rác Phú sơn, TBA Tự dùng NMR Phú Sơn).

II/ Các Xã:

1. Xã Quảng Điền:

16/09/2025 7:30 15:30 TBA Phước Yên, TBA La Vân Thượng

17/09/2025 7:15 15:00 - Các TBA Xuân Dương 3, Bơm Quảng An, Xuân Dương, Xuân Dương 2, Bàu Bang, Bơm Quảng An 2;

- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Thành phố Huế (TBA Bơm Tiêu Quảng An).

2. Xã Bình Điền:

14/09/2025 7:30 16:00 - Các TBA Chợ Bình Điền, Bình Điền 2, Đội 8 Bình Điền, Bình Thuận,Vinh An, Điền Lợi, Đội 12 Bình Điền, Hương Quang, Hương Bình 1, Bình Điền 3;

- Công ty TNHH Sản xuất Đại Phú Thắng, Trại giam Bình Điền (TBA K1 Bình Điền); Trại giam Bình Điền (TBA Xay đá Trại giam Bình Điền); Trại Giam Bình Điền (TBA K3 Bình Điền); Hộ Kinh doanh Lê Văn Cử (TBA Chế biến Gỗ Bình Điền); Công ty TNHH chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh (TBA Đá Núi Voi, Đá Núi Voi 2); Trại giam Bình Điền - Cục C10 - Bộ Công an (TBA K2 Trại Giam T2, TBA K3 Trại Giam T2).

3. Xã Phú Vinh:

14/09/2025 7:30 16:30 Thôn Hà Úc 3, Thôn Hà Úc 2, Thôn An Bằng

4. Xã Phú Vang:

11/09/2025 6:30 15:30 Các Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn Hà Trữ A, Thôn Hà Thượng, Thôn Hà Giang

12/09/2025 6:30 17:30 TBA Bơm Vinh Thái

5. Xã Hưng Lộc:

17/09/2025 7:30 14:30 - Công ty Cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA An Nông 3, Hòa Vang 1, Hòa Vang 2, Bình An, Chợ Nong, An Nong 1);

- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi thành phố Huế (TBA Bơm An Nông, TBA Bình An).

6. Xã Lộc An:

12/09/2025 7:30 13:30 - Công ty Cổ phần Điện lực Phú Lộc (TBA Chăn Nuôi Lộc Hòa);

- Các TBA Lộc Hòa 2, 6, 8.

7. Xã Chân Mây - Lăng Cô:

13/09/2025 7:30 12:30 - Các TBA Hầm Phú Gia 1, Phú Gia, Phú Gia 2;

- Công ty Truyền Tải điện 2 - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền Tải điện Quốc Gia (TBA Truyền tải Lăng Cô); Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (TBA Chiếu sáng Phú Gia 1, Chiếu sáng Phú Gia 2, Hầm Phú Gia); Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế (TBA XLNT Lăng Cô); Trần Đình Phước, Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Viettel Huế - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chân Mây - Lăng Cô (TBA BTS Phú Gia); Công Ty TNHH Liên doanh Nguyên liệu giấy Huế (TBA NMG Phú Gia T1, NMG Phú Gia T3); Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô (TBA Mỏ đá Tam Lộc); Công ty TNHH Toàn Tâm (TBA Mỏ đá Phú Gia, TBA Mỏ đá Phú Gia 2); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp (TBA CS T1 Chân Mây); Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại & Dịch vụ Vinfast (TBA Vinfast Lộc Tiến); Quán cà phê - Ăn trưa LAGUN, Hộ kinh doanh Lê Hợi, Lê Sữu (TBA The Lagoon)

15/09/2025 7:30 17:00 TBA Cầu Đá: Thôn Trung Kiền

8. Xã Nam Đông:

15/09/2025 7:30 12:00 Thôn La Vân, Thôn A Xách

9. Xã A Lưới 4:

11/09/2025 7:30 17:30 - Thôn Ka Vá; Thôn Tru - Chaih, Thôn Loah - Ta Vai, Thôn Ka Nôn 1;

- Công ty cổ phần Thành Đạt (TBA Thi công Lâm Đớt).

12/09/2025 7:30 17:30 Các Thôn A Ka, Thôn A Min - C9, Thôn A Chi Hương Sơn, Thôn Ka Lô, Thôn A Roàng 1, Thôn A Roàng 2, Thôn Ka Rôông - A Ho.

10. Xã A Lưới 5: