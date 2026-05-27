Châu Âu đạt bước ngoặt về chính sách di trú

Thứ Ba, 02/06/2026 09:24
Ngày 1/6, Hội đồng EU và Nghị viện châu Âu đã đạt thỏa thuận sơ bộ về Quy định hồi hương, bộ luật thiết lập một hệ thống chung trên toàn khối để trục xuất những người cư trú bất hợp pháp tại các nước thành viên. Đây là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong chính sách di trú châu Âu nhiều thập kỷ qua.

Cờ Liên minh châu Âu bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, thỏa thuận được chốt trong bối cảnh các con số thống kê cho thấy hệ thống hiện tại không còn hiệu quả. Chỉ khoảng 29% người di cư bị buộc phải rời khỏi EU thực sự bị trục xuất. Nghĩa là trong 4 người thuộc diện này thì 3 người vẫn ở lại, thường bằng cách di chuyển sang nước thành viên khác, thay đổi địa chỉ hoặc đơn giản là “biến mất khỏi tầm kiểm soát”. Luật mới được thiết kế để bịt những lỗ hổng đó.

Điểm cốt lõi của quy định là lần đầu tiên áp đặt nghĩa vụ pháp lý đối với chính người bị trục xuất. Theo đó, người không có quyền cư trú tại EU phải chủ động rời khỏi lãnh thổ nước thành viên liên quan, hợp tác với cơ quan chức năng, cung cấp giấy tờ tùy thân, nộp dữ liệu sinh trắc học và không được cản trở quá trình hồi hương. Trước đây, người bị trục xuất về mặt kỹ thuật không vi phạm thêm bất kỳ luật nào nếu họ không chịu rời đi. Nếu không tuân thủ, họ có thể phải nhận hậu quả nặng nề hơn.

Cụ thể, các nước thành viên có thể cắt giảm trợ cấp và phụ cấp theo luật quốc gia, từ chối các ưu đãi dành cho người hồi hương tự nguyện, và trong trường hợp luật quốc gia cho phép, áp dụng cả biện pháp trừng phạt hình sự kể cả án tù. Với những người bị xác định là mối đe dọa an ninh, các nước thành viên có thể ban hành lệnh cấm nhập cảnh vượt quá mức tối đa thông thường 10 năm, thậm chí cấm vĩnh viễn và có thể ra lệnh giam giữ trong các nhà tù.

Một trong những điều khoản từng gây tranh cãi nhất là cơ chế "return hubs", tức là các trung tâm hồi hương đặt tại các nước bên ngoài EU. Theo luật mới, các quốc gia thành viên sẽ có thể ký thỏa thuận với nước thứ 3 để thiết lập các trung tâm như một điểm dừng chân tạm thời trước khi người bị trục xuất được đưa về quê hương, hoặc là điểm đến cuối cùng nào khác. Điều kiện bắt buộc là nước ký kết thỏa thuận phải tôn trọng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và nguyên tắc không trả người về nơi họ có thể bị nguy hiểm. Trẻ vị thành niên không có người đi kèm được loại trừ khỏi cơ chế này.

Quy định mới cũng đưa ra một mẫu giấy tờ chung mà tất cả các nước thành viên phải sử dụng khi ra quyết định trục xuất, còn gọi là Lệnh Hồi hương châu Âu. Lệnh này sẽ tạo nền tảng cho việc công nhận lẫn nhau các quyết định hồi hương giữa các nước trong khối. Tuy nhiên, việc công nhận lẫn nhau trước mắt vẫn là tự nguyện. Quy định sẽ được đánh giá lại sau 3 năm, khi Ủy ban châu Âu có thể đề xuất biến cơ chế này thành bắt buộc với tất cả các nước thành viên.

Quy định Hồi hương bổ sung trực tiếp cho Hiệp ước Di trú và Tị nạn EU, được thông qua năm 2024 và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 này. Hiệp ước đã bao trùm hầu hết các khía cạnh của chính sách di trú, từ kiểm tra sức khỏe và an ninh tại biên giới, điều kiện tiếp nhận cho đến quy trình xin tị nạn. Quy định Hồi hương lần này sẽ xử lý khoảng trống lớn nhất mà Hiệp ước chưa xử lý được: đó là giải quyết vấn đề người đã bị từ chối cho tị nạn nhưng vẫn không chịu rời đi.

Thỏa thuận này vẫn cần được cả Hội đồng và Nghị viện châu Âu chính thức thông qua sau khi hoàn tất các chỉnh sửa về mặt pháp lý và ngôn ngữ.

Không vì sức ép tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng chính sách

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh lãnh đạo các bộ, cơ quan phải chú trọng, quan tâm sát sao hơn và đặt công tác xây dựng pháp luật đúng vị trí, vai trò. Đặc biệt, không vì sức ép tiến độ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng chính sách, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật.

Nắng nóng bất thường tại châu Âu

Nhiều nước châu Âu đang gồng mình chống chịu đợt nắng nóng bất thường, khi hiện tượng “vòm nhiệt” phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ tháng 5.

Nhà giáo được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi 20% - 80%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Nghị định quy định mức phụ cấp từ 20% đến 80%, tùy theo vị trí việc làm, cấp học, loại hình cơ sở giáo dục và điều kiện công tác của người lao động trong ngành giáo dục.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Nhất, HĐND thành phố khóa IX:
Khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 22/5, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Nhất. Kỳ họp xem xét, thông qua các nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ nghệ sĩ, nghệ nhân; hỗ trợ giải quyết việc làm; quy định mức chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30/6

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Chỉ thị đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách nhằm bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

