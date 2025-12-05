Quyết tâm cao, nỗ lực lớn ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung kiểm tra thực tế tại cồn Hến

Những chuyến thực địa đầu năm

Đầu tháng 1/2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung liên tiếp có các chuyến kiểm tra thực địa tại nhiều khu vực, dự án trọng điểm của thành phố. Các chuyến thực địa đầu năm tập trung trực diện vào những khâu then chốt cần thúc đẩy để mở rộng không gian phát triển cho đô thị Huế.

Tại khu vực cồn Hến, đồng chí Nguyễn Đình Trung khảo sát vị trí xây dựng cầu mới qua Cồn Hến - công trình có ý nghĩa quan trọng trong tăng cường kết nối hai bờ sông Hương, thúc đẩy phát triển đô thị và giảm tải giao thông khu vực trung tâm. Bí thư Thành ủy yêu cầu quá trình chuẩn bị đầu tư phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn phải hài hòa với cảnh quan, kiến trúc và bản sắc văn hóa Huế, bảo đảm giá trị lâu dài.

Ở các tuyến đường Nguyễn Hoàng và Vành đai 3, những nội dung then chốt như giải phóng mặt bằng, tái định cư, tiến độ dự án và tổ chức giao thông được rà soát kỹ lưỡng. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng tiếp tục là “nút then chốt” quyết định tiến độ dự án; yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền, đối thoại, làm tốt công tác dân vận để tạo sự đồng thuận, tránh phát sinh điểm nghẽn mới.

Chuyến kiểm tra tại Chân Mây - Lăng Cô thể hiện rõ quyết tâm hướng mạnh về vùng kinh tế động lực phía nam của thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng Cô, đánh giá những kết quả bước đầu sau khi địa phương vận hành theo mô hình mới. Đồng thời, chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới.

Khảo sát thực tế tại cảng Chân Mây, Bí thư Thành ủy kiểm tra đê chắn sóng và tiến độ thi công các bến tổng hợp container số 4, số 5. Yêu cầu rõ ràng được đặt ra là đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật và mỹ quan công trình. Cảng Chân Mây được xác định là cửa ngõ quan trọng của khu vực miền Trung, có vai trò then chốt trong phát triển kinh tế biển, logistics, công nghiệp và du lịch. Các vấn đề tồn tại về hạ tầng, thủ tục và phối hợp phải được xử lý kịp thời để cảng thực sự phát huy vai trò động lực tăng trưởng.

Giữa tháng 1/2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn trực tiếp đi kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn, từ mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái của Tập đoàn Quế Lâm đến các khu công nghiệp, dự án hạ tầng lớn. Tinh thần xuyên suốt được nhấn mạnh là đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp một cách thực chất; dự án phải triển khai đúng cam kết, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Tạo đà cho cả nhiệm kỳ

2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII - được xác định là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định trong việc tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ phát triển mới. Từ các hội nghị tổng kết, quán triệt nghị quyết và triển khai nhiệm vụ, lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “triển khai” sang “hành động”, từ “hoàn thành” sang “hoàn thành ở mức cao nhất”.

Trên cơ sở các nghị quyết trụ cột của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Huế đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động, nhiệm vụ, đề án và công trình trọng điểm, với phương châm “rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm”. Đây không chỉ là yêu cầu về phương pháp tổ chức thực hiện, mà còn là thước đo trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Ở tầm nhìn dài hạn, lãnh đạo thành phố xác định rõ: Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững, phải hành động quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Các sở, ngành, địa phương được giao xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng quý, từng lĩnh vực; đăng ký cụ thể các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được siết chặt; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm. Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng khoa học, hiện đại; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, làm việc trên môi trường số được xác định là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.