Chương trình pháo hoa là điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc trong đêm Giao thừa

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra công tác chuẩn bị bắn pháo hoa ở Kỳ Đài - Ngọ Môn

Tại khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn (phường Phú Xuân) là một trong những điểm bắn pháo hoa tầm cao quan trọng, với 1.000 quả.

Đến kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố nghe các đơn vị chức năng báo cáo phương án tổ chức, công tác lắp đặt trận địa pháo, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy và phương án xử lý các tình huống phát sinh. Các điều kiện kỹ thuật, hệ thống thiết bị, khoảng cách an toàn, khu vực bảo vệ và phương án hiệp đồng giữa các lực lượng đã được chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các lực lượng tham gia phục vụ bắn pháo hoa. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng khâu, không chủ quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản; tổ chức bắn pháo hoa đúng thời lượng, đúng kịch bản, tạo điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc trong đêm giao thừa.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh, chương trình bắn pháo hoa không chỉ là hoạt động văn hóa chào năm mới mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế thân thiện, an toàn, mến khách. Vì vậy các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm để mang đến cho Nhân dân và du khách một thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới ý nghĩa, ấn tượng và trọn vẹn.

Thăm và động viên lực lượng làm nhiệm vụ chuẩn bị bắn pháo hoa tại phường Phong Điền, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, chu đáo của các đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức trực làm nhiệm vụ đêm giao thừa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình tặng quà đến lực lượng làm nhiệm vụ, chuẩn bị bắn pháo hoa đón Giao thừa ở phường Phong Điền

Cùng với khu vực Kỳ Đài - Ngọ Môn, phường Phong Điền là địa điểm được tổ chức bắn pháo hoa vào thời khắc Giao thừa với 40 giàn pháo hoa tầm thấp. Đến thời điểm này, các phương án đã được triển khai đảm bảo đúng kế hoạch, kịch bản chương trình, an toàn tuyệt đối để phục vụ Nhân dân và du khách vui Xuân, đón Tết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng, rà soát kỹ các phương án theo chức năng, nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau khi kết thúc bắn pháo hoa, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho Nhân dân đón Xuân.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ, chúc các đơn vị đón Xuân mới an khang, thịnh vượng, vui tươi, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước thời khắc này, đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị bắn pháo hoa tại xã Chân Mây - Lăng Cô và tặng quà, động viên một số đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ ở điểm bắn pháo hoa. Xã Chân Mây - Lăng Cô là địa phương pháo hoa đêm Giao thừa với 40 giàn pháo hoa tầm thấp.

Vị trí tổ chức chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Chân Mây - Lăng Cô ở đầu đường N3, cạnh Công ty Sài Gòn - Huế và Công ty Okura Việt Nam. Chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kỹ lưỡng công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn cho màn bắn pháo hoa đón giao thừa và đầu tư cho chương trình văn nghệ để phục vụ người dân và du khách.

Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị bắn pháo hoa ở xã Chân Mây - Lăng Cô

Theo lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố, các sở ngành, của Đảng uỷ, sự phối hợp triển khai đầy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an, quân sự, y tế, lực lượng phòng cháy chữa cháy, các tổ an ninh trật tự ở cơ sở, đoàn viên thanh niên và tất cả các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực đêm giao thừa, tất cả đã sẵn sàng để mang lại một chương trình phục vụ người dân và du khách.

Tại buổi thăm và kiểm tra, đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn cho màn bắn pháo hoa đón Giao thừa. Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý việc triển khai các khâu bắn pháo hoa phải chặt chẽ, chu đáo và an toàn. Mong muốn tất cả lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ sẽ thực hiện tốt công việc, mang đến một đêm giao thừa ý nghĩa và an toàn cho người dân và du khách.