Trở lại cuộc đua

Xuân Son trở lại mờ nhạt, khiến Thép xanh Nam Định thua Thể Công Viettel 0 - 1 ở trận đá bù cuối lượt đi mùa giải. Ảnh: bongdaplus.vn



Đây cũng là 2 trận đấu khép lại lượt đi của mùa giải. Công an Hà Nội đã tiếp tục khẳng định tham vọng của mình khi giành chiến thắng 3 - 1 trước chủ nhà Thanh Hóa để xây chắc ngôi đầu. Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định thúc thủ 0 - 1 trước Thể Công Viettel xem như họ cũng đã chính thức “buông tay” trong việc bảo vệ ngôi vương của mình. Phải chăng 2 trận đấu “mì xưa” cũng báo hiệu cho sự chuyển giao ngôi vương của bóng đá Việt Nam?

Mặc dù V-League mới đi được nửa chặng đường, nhưng cũng đã gần như xác định được cuộc đua vô địch là cuộc chơi của các đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh. Đội bóng Công an Hà Nội sau 2 mùa bóng chịu thất thế trước Thép Xanh Nam Định đã trở lại mạnh mẽ ở mùa bóng này. Công an Hà Nội mới chỉ thi đấu 12 trận (ít hơn các đội còn lại 1 trận) nhưng họ đã có 32 điểm, hơn đội xếp thức 2 Ninh Bình 5 điểm và đội xếp thứ 3 Thể Công Viettel 8 điểm. Có thể nói, Nguyễn Đình Bắc và các đồng đội đang có lợi thế rất lớn để bứt lên trong cuộc đua vô địch. Và sau khi bị loại khỏi sân chơi châu Á thì Công an Hà Nội chỉ còn một đích đến duy nhất đó là vô địch V-League, nên quyết tâm của họ càng cao hơn.

Một đội bóng khác của Thủ đô là Hà Nội FC cũng đang cho thấy sẵn sàng tham gia cuộc đua vô địch sau khi hạ Hải Phòng ngay trên chảo lửa Lạch Tray 2 - 1 ở vòng đấu cuối năm. Trước vòng đấu đầu năm Bính Ngọ, đội bóng của HLV Harry Kewell đang có 21 điểm, đứng hạng 4. Hà Nội là đội bóng giàu truyền thống nhất của V-League khi họ đã 6 lần lên ngôi vô địch. Mùa bóng này, với sự có mặt của HLV Kewell, đội bóng Thủ đô đã chơi khởi sắc hẳn với sự xuất sắc của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cùng những cái tên nhiều kinh nghiệm trận mạc như Hùng Dũng, Văn Quyết…

Tiếc cho tân binh Ninh Bình khi bị hụt hơi 2 trận liên tiếp trước Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai. Có thể thấy, sau thời gian dài nghỉ đông để U23 Việt Nam thi đấu, đội bóng của Cố đô Hoa Lư đã bị mất nhịp. Họ không còn là chính mình ở 2 trận đấu vừa qua. Họ càng bị thiệt thòi hơn khi HLV Gerard Castano bị truất quyền chỉ đạo 2 trận đấu sau khi có những lời lẽ phát ngôn không đúng về trọng tài sau trận thua Công an Hà Nội. Tuy nhiên, Ninh Bình vẫn chưa hết hy vọng vì trong đội hình của họ vẫn còn đó những ngôi sao như Hoàng Đức, Văn Lâm hay cả những cầu thủ trẻ đang chơi rất hay như Quốc Việt, Văn Phát và đặc biệt là dàn ngoại binh rất chất lượng của họ.

Cuộc đua của V-League vẫn còn nửa chặng đường với 13 trận đấu phía trước. Mặc dù đang nắm lợi thế lớn từ điểm số cho đến lực lượng “binh hùng tướng mạnh”, nhưng chưa thể nói là Công an Hà Nội sẽ dễ dàng băng băng về đích. Các đội bóng như Ninh Bình, Hà Nội, Thể Công Viettel hay kể cả Công an TP. Hồ Chí Minh hay Hải Phòng vẫn chưa hết cơ hội.

Lượt về của V-League 2025 - 2026 sẽ bắt đầu vào chiều 28/2 tới. Các đội bóng sẽ trở lại cuộc đua cho ngôi vô địch cũng như cuộc đua tránh suất xuống hạng. Từ hiệu ứng của thành công mà đội tuyển U23 Việt Nam mang lại sau vòng chung kết U23 châu Á và trước đó là SEA Games 33, những trận đấu từ V-League trong năm mới sẽ được dư luận quan tâm nhiều hơn, khán giả đến các sân sẽ đông hơn để xem những cầu thủ mà họ yêu quý như Đình Bắc, Trung Kiên, Lê Phát, Thanh Nhàn... thi đấu.

Đó là tín hiệu vui, là điều tích cực cho bóng đá Việt Nam khi mà các cầu thủ sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất không chỉ vì thành tích của câu lạc bộ mà một phần nào đó là sự cống hiến cho những cổ động viên đã dành rất nhiều tình cảm cho họ…