Ra mắt dự án "hồi sinh nghề liễn làng Chuồn"

Bộ mộc bản in chữ Phúc Tứ linh được nhóm dự án “Hồi sinh nghề liễn làng Chuồn” nghiên cứu và phục dựng

Xuất phát từ nỗi trăn trở trước nguy cơ thất truyền của nghề liễn làng Chuồn, nhóm dự án của bạn trẻ Ngô Quý Đức đã bắt đầu hành trình gần như từ con số không. Những năm qua là quãng thời gian miệt mài lần tìm tư liệu rời rạc, kết nối các nghệ nhân ở nhiều làng nghề liên quan như Thanh Liễu, Đông Hồ, Hàng Trống, đồng thời thử nghiệm, đối chiếu và phục dựng từng kỹ thuật in cổ. Kết quả đầu tiên của hành trình ấy được giới thiệu trang trọng tại sự kiện: bộ mộc bản in chữ Phúc Tứ linh, đi kèm đôi câu đối “Thiên địa tam dương thái - Càn khôn vạn sự xuân”, mang tinh thần cầu chúc an hòa, thịnh vượng cho ngày Tết.

Trong khuôn khổ chương trình, nhóm dự án chia sẻ câu chuyện hồi sinh nghề liễn với nhiều cung bậc cảm xúc, từ những bế tắc ban đầu đến khoảnh khắc chạm tay vào thành quả. Bên cạnh đó là phần trình diễn kỹ thuật in liễn truyền thống, giúp công chúng tận mắt chứng kiến quy trình tạo nên một bức liễn làng Chuồn, cũng như trải nghiệm trực tiếp khi tự tay in một bức đại tự nhỏ từ mộc bản phục dựng.

Bộ tranh liễn chữ Phúc Tứ linh in từ mộc bản phục dựng, tái hiện tinh thần mỹ thuật và ý nghĩa cầu chúc tốt lành của liễn làng Chuồn trong dịp Tết

Nhóm dự án cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đưa tranh liễn vào đời sống đương đại, nhằm tạo không gian tồn tại bền vững cho di sản trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Theo anh Ngô Quý Đức, Trưởng nhóm dự án, định hướng tiếp theo là tìm kiếm tư liệu, dấu vết và khả năng phục dựng dòng tranh Tây Hồ, dòng tranh dân gian từng tồn tại ở Huế nhưng nay đã thất truyền. Đây được xem là mảnh ghép còn thiếu trong hệ thống ba dòng tranh dân gian xứ Huế gồm Sình, Chuồn và Tây Hồ.