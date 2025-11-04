Khu đất 40 Trần Thúc Nhẫn:Doanh nghiệp "chây ỳ" bàn giao, chính quyền buộc phải cưỡng chế

Dù đã có quyết định thu hồi đất nhiều năm nhưng doanh nghiệp vẫn chưa bàn giao khu đất tại số 40 Trần Thúc Nhẫn

Chậm bàn giao

Khu đất số 40 Trần Thúc Nhẫn có diện tích 4.754,9 m2 trên thửa đất số 1, thuộc tờ bản đồ số 33 tọa lạc tại phường Vĩnh Ninh cũ (nay thuộc phường Thuận Hóa, TP. Huế) do Công ty số 32 Hà Nội sử dụng. Nhiều năm qua, doanh nghiệp (DN) được thuê đất đã liên tục có những hoạt động vi phạm pháp luật về đất đai và dù đã có quyết định thu hồi của chính quyền nhưng DN vẫn “chây ỳ” bàn giao đất cho đơn vị quản lý.

Cụ thể, năm 2019, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty số 32 Hà Nội với số tiền 11 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số tiền hơn 1 tỷ đồng có được từ việc cho thuê tài sản gắn liền với đất không đúng quy định của pháp luật. Lý do là DN này đã có hành vi tự ý cho 4 hộ kinh doanh thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê, thu tiền thuê đất hàng năm tại địa chỉ số 40 Trần Thúc Nhẫn.

Ngày 1/4/2021, UBND tỉnh (nay là UBND TP. Huế) đã ban hành Quyết định số 684/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty số 32 Hà Nội và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Lý do thu hồi đất là do Công ty số 32 Hà Nội vi phạm pháp luật về đất đai đã bị xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không chấp hành; thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 13, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ.

Sau khi có quyết định thu hồi đất, Trung tâm PTQĐ phối hợp cùng các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tổ chức làm việc nhiều lần và có nhiều văn bản yêu cầu Công ty số 32 Hà Nội nghiêm túc thực hiện quyết định của UBND TP. Huế, bàn giao khu đất và tài sản trên đất để Trung tâm PTQĐ xây dựng phương án xử lý theo quy định. Tuy nhiên đến nay, đơn vị này vẫn chưa chấp hành. Ngày 14/11/2025, UBND phường Thuận Hóa đã có Quyết định số 2401 về việc cưỡng chế thu hồi đất và Quyết định số 2790 ngày 9/12/2025 về việc thành lập Ban cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất đối với Công ty số 32 Hà Nội tại thửa đất số 40 Trần Thúc Nhẫn. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày quyết định trên có hiệu lực đến đến ngày 31/12/2025.

Một số hạng mục trong khu đất như cây xanh, hàng quán đã nghỉ bán, di dời

Ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, quyết định thu hồi đất đã có từ năm 2021, quá trình thực hiện trước đây giao các sở, ngành xử lý nhưng còn nhiều vướng mắc nên vẫn chưa thực hiện được. Đến gần cuối năm 2024 mới giao về quận Thuận Hóa (cũ) thực hiện cưỡng chế nhưng sau đó do thay đổi đơn vị hành chính khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên đến 1/7/2025 mới giao về phường Thuận Hóa giải quyết, xử lý. Chính quyền địa phương đã thực hiện vận động, thuyết phục, đối thoại với DN. Trường hợp DN không chấp hành sẽ tổ chức thực hiện cưỡng chế, di chuyển người cùng tài sản ra khỏi khu đất.

Cưỡng chế thu hồi đất

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với Công ty số 32 Hà Nội để vận động, thuyết phục bàn giao khu đất số 40 Trần Thúc Nhẫn cho Trung tâm PTQĐ quản lý. Tại buổi làm việc, sở đã nêu rõ các chính sách pháp luật hiện hành về bồi thường, hỗ trợ tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, tài sản trên đất tại khu đất số 40 Trần Thúc Nhẫn thuộc trường hợp được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất và đã được UBND thành phố phê duyệt giá trị tài sản trên đất, chi phí đầu tư vào đất tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 với số tiền 1.679.641.000 đồng. Việc hoàn trả giá trị tài sản trên đất cho Công ty số 32 Hà Nội theo quy định của pháp luật đất đai năm 2013 (thời điểm có quyết định thu hồi đất) thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định 1/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ và khoản 5, Điều 3 Thông tư số 80/2017/TTBTC ngày 2/8/2017 của Bộ Tài chính. Giá trị tài sản trên đất sẽ được hoàn trả từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sang cho người bị thu hồi đất sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc đấu giá.

Theo quy định, việc hoàn trả giá trị tài sản còn lại trên đất cho Công ty số 32 Hà Nội được thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 4 Nghị định 226/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ, giá trị tài sản còn lại sau khi trừ đi các chi phí liên quan được hoàn trả trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhà đầu tư khác được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nộp nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, hiện nay Công ty số 32 Hà Nội còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất đối với Nhà nước khoảng 10 tỷ đồng, trong đó đối với khu đất 40 Trần Thúc Nhẫn khoảng 8,522 tỷ đồng.

Bên trong khu đất số 40 Trần Thúc Nhẫn (phường Thuận Hóa, TP. Huế)

Công ty số 32 Hà Nội là tổ chức có đất bị thu hồi phải thực hiện di dời tài sản không thuộc xác định giá trị hoàn trả tại biên bản thẩm định giá trị còn lại tài sản trên đất của Hội đồng định giá tài sản ngày 25/3/2022 và bàn giao mặt bằng khu đất, tài sản trên đất tại số 40 Trần Thúc Nhẫn cho Trung tâm PTQĐ quản lý, xây dựng phương án xử lý theo quyết định thu hồi đất của UBND thành phố.

Cũng tại cuộc họp vừa nêu, đại diện Công ty số 32 Hà Nội cho biết, sẽ chấp hành bàn giao khu đất theo quyết định thu hồi đất của UBND thành phố. Tuy nhiên, hiện nay công ty đang có nhiều khó khăn nên đề xuất các cơ quan chức năng xem xét cho đơn vị này chậm bàn giao khu đất đến 31/12/2025. Lý do công nợ của công ty đã được Chi cục Thuế khu vực XII (cũ) thông báo nộp tiền thuê đất tính đến ngày 31/12/2025.

Ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm PTQĐ TP. Huế cho biết, khu đất 40 Trần Thúc Nhẫn dù đã được UBND thành phố ban hành quyết định thu hồi đất hơn 4 năm; Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm PTQĐ TP. Huế đã có 6 văn bản yêu cầu công ty chấp hành quyết định thu hồi nhưng Công ty số 32 Hà Nội vẫn chưa chấp hành. Sau khi trao đổi, vận động, thuyết phục, sở và địa phương thống nhất đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND thành phố, bàn giao khu đất cho Trung tâm PTQĐ quản lý. Nếu không, các đơn vị liên quan sẽ cưỡng chế, chậm nhất đến ngày 31/12/2025.