Sẽ hình thành sản phẩm du lịch đêm ven sông Như Ý

Du khách nước ngoài dạo chơi ở tuyến đường ven sông Như Ý

Theo định hướng, tuyến phố đêm ven sông Như Ý sẽ được tổ chức như một không gian mở, đa lớp trải nghiệm, vừa phục vụ người dân địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của du khách. Không gian này không chỉ đơn thuần là nơi kinh doanh dịch vụ về đêm mà còn là điểm sinh hoạt văn hóa, cộng đồng gắn với cảnh quan sông nước đặc trưng của Huế.

Dự kiến, khu vực ven sông Như Ý sẽ bố trí linh hoạt nhiều khu chức năng như: không gian nghệ thuật, biểu diễn và trình diễn đường phố; khu ẩm thực, dịch vụ, quà lưu niệm, giới thiệu sản phẩm địa phương; các hoạt động trải nghiệm trên bộ và dưới sông với bến thuyền, sân khấu nổi, hoạt động gắn với mặt nước; cùng hệ thống lối đi bộ, điểm check-in, sinh hoạt cộng đồng dành cho người dân và du khách. Cách tổ chức này nhằm tạo nên dòng chảy liên tục của hoạt động về đêm, vừa sôi động nhưng vẫn hài hòa với cảnh quan ven sông.

Phối cảnh không gian trải nghiệm văn hóa - ẩm thực ven sông Như Ý

Một điểm nhấn trong kế hoạch là định hướng xã hội hóa, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân thông qua đầu tư, thuê khai thác hoặc tổ chức các hoạt động dịch vụ - văn hóa. Phường Thuận Hóa ưu tiên những ý tưởng sáng tạo, bền vững, tôn trọng cảnh quan sông nước, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống dân cư xung quanh.

Theo lãnh đạo địa phương, tuyến phố đêm ven sông Như Ý không chỉ được kỳ vọng trở thành một khu dịch vụ du lịch mà còn là một không gian sống, nơi nghệ thuật hiện diện trong đời sống thường nhật, ẩm thực gắn với trải nghiệm và bờ sông trở thành điểm gặp gỡ quen thuộc mỗi ngày. Thời gian tới, phường Thuận Hóa sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến, đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân quan tâm để từng bước hiện thực hóa kế hoạch, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đêm của TP. Huế.