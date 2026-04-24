Tổng Thư ký Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Ngày 23/4, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (New York) đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhằm trao đổi về quan hệ Việt Nam-Liên hợp quốc và công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11.

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đánh giá, tình hình an ninh-chính trị quốc tế đang diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ chế giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Khẳng định sự ủng hộ đối với Việt Nam và cá nhân Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc trong vai trò Chủ tịch của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 sắp tới, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ tin tưởng, hội nghị sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Tổng Thư ký António Guterres đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Ban Thư ký Liên hợp quốc thời gian qua.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 sắp tới, Đại sứ Đỗ Hùng Việt mong muốn, tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cá nhân Tổng Thư ký để thúc đẩy hội nghị đạt được kết quả đồng thuận.

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cảm ơn Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã có thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng mới được Quốc hội khóa XVI bầu vào vị trí đứng đầu Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

