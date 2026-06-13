Chờ tin vui từ sân Quy Nhơn

Một thời vang bóng

Hội CĐV Cố đô lên đường đến Quy Nhơn cổ vũ đội bóng quê nhà. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Cũng đã lâu lắm rồi bóng đá Huế mới có dịp gặp lại một đối thủ quen thuộc một thời Lâm Đồng. Cách đây 30 năm, bóng đá Huế và Lâm Đồng đều là những cái tên chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Và HLV Đoàn Phùng chính là cái tên đã từng gắn bó với cả 2 đội bóng này.

Ông Phùng trưởng thành từ sân Tự Do sau đó vô Lâm Đồng thi đấu mà thành danh. Khi còn là HLV đội Lâm Đồng, Đoàn Phùng được làng bóng đá Việt nhắc đến bởi tài cầm quân của mình và cả những mối quan hệ rộng trong môi trường bóng đá vốn quá phức tạp những năm cuối thế kỷ trước...

Hồi đó, Lâm Đồng là một đội bóng cứng cựa, những đội bóng mạnh cỡ như CLB Quân Đội, Cảng Sài Gòn, Hải Quan, CA TP. HCM cứ lên sân Đà Lạt là mất điểm. Báo chí hồi đó nói do độ cao của sân Đà Lạt khiến cầu thủ đồng bằng lên không đá được. Nhưng vai trò quan trọng nhất chính là tiếng nói của "phù thủy" Đoàn Phùng. Cũng có lúc ông thúc quân đánh bại luôn đội bóng Cố đô ngay trên sân Tự Do với tỷ số 4 - 2 mùa bóng năm 1996…

Mùa hè năm 2000, trận đấu cuối cùng mùa giải của Huế là trận gặp Lâm Đồng. Thắng trận này, đương nhiên Huế sẽ trụ hạng còn thua thì phải chờ kết quả trận Nam Định và Đà Nẵng ở sân Chùa Cuối... Hôm đó Đà Lạt mưa, Ban huấn luyện và cầu thủ đội khách ra sân trước. Chờ phải 15 phút sau thì đội Lâm Đồng mới xuất hiện. Huấn luyện viên Đoàn Phùng bước vô sân và đi tới băng ghế của đội Huế, nơi giám đốc Sở TDTT Huế Ngô Văn Trân đang ngồi đăm chiêu và nói giọng Huế rất to: "Làm chi mà căng rứa anh Trân!" rồi cười. Nụ cười của HLV họ Đoàn không biết có ẩn ý chi. Nhưng trận đó Lâm Đồng đã thua Huế 0 - 2 đồng thời rớt hạng từ đó, chấm dứt một thời vàng son của bóng đá Lâm Đồng với cái biệt danh khá mỹ miều: "Cơn lốc xanh cao nguyên" gắn liền với cái tên Đoàn Phùng...

Sau mùa giải 2000, bóng đá Lâm Đồng rớt hạng và gần như biến mất trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. HLV Đoàn Phùng cũng đã gắn bó với bóng đá Huế hơn 20 năm với bao thăng trầm cho đến khi giã từ sự nghiệp huấn luyện viên.

Duyên nợ

HLV Lê Chí Nguyện cùng các học trò ôn lại chiến thuật trước giờ gặp Lâm Đồng. Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Gặp lại nhau tại trận đấu quan trọng quyết định một tấm vé thăng hạng Nhất mùa giải tới, cả Huế và Lâm Đồng đều rất quyết tâm.

Đội bóng của HLV Lê Chí Nguyện là một đội bóng trẻ với những cái tên trụ cột từng nổi lên trong màu áo U19 Huế cách đây 2 năm như Vi Đình Thượng, Tuấn Khải, Anh Vũ, Tuấn Kiệt, Đăng Khoa cùng với một số cựu binh từng chơi chinh chiến ở giải hạng Nhất các mùa giải trước như Viết Hiếu, Văn Trọng…

Trong danh sách 30 cầu thủ của Huế, có đến 27 cầu thủ được chính câu lạc bộ Huế đào tạo. Ba tiền đạo Nguyễn Hữu Tuấn, Vũ Bá Hải Dương và Công Hậu mượn từ Thể Công Viettel.

Sau 12 trận đấu tại vòng bảng giải, CLB Bóng đá Huế giành 22 điểm với 6 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại. Có thế thấy, đội bóng trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Chí Nguyện đang thi đấu ngày càng ổn định. Bằng chứng là ở lượt về của vòng đấu bảng, Lê Viết Hiếu và các đồng đội đã có một chuỗi trận thi đấu ấn tượng với 4 thắng, 1 hòa và chỉ thua trận cuối cùng trước PVF khi Huế đã cầm chắc chiếc vé vào vòng chung kết.

Với phần lớn đội hình từng chơi bóng với nhau từ các tuyến trẻ, điểm mạnh của Huế đó là lối chơi tập thể với sự kết hợp ăn ý của các cầu thủ. Có thể thấy lối chơi của CLB Bóng đá Huế dưới thời HLV Lê Chí Nguyện khá đa dạng với sự đồng đều ở cả 3 tuyến, đặc biệt là sự cơ động của hàng tiền vệ và các cầu thủ chạy cánh. Điểm mạnh của Huế đó là những pha tấn công trực diện được kết thúc bằng những “cú đấm” từ những tiền vệ dâng cao tham gia tấn công.

Đối thủ của CLB Bóng đá Huế là đội bóng Lâm Đồng cũng là một đội bóng trẻ với đội hình có độ tuổi dưới 25. Sau 14 năm vắng bóng ở sân chơi hạng Nhất, bóng đá Lâm Đồng đã quyết tâm xây dựng lại với đội bóng gồm những cầu thủ đến từ Viettel, Khánh Hòa, Bình Thuận (cũ) và các cầu thủ trẻ từ lò đào tạo bóng đá Lâm Đồng. Sau 12 vòng đấu, Lâm Đồng giành được 25 điểm với 7 chiến thắng, 4 trận hòa và chỉ nhận duy nhất 1 trận thua. Thành tích này giúp đội đứng đầu bảng đấu và chính thức giành quyền góp mặt tại Vòng chung kết.

Sau gần 30 năm, bóng đá Huế và bóng đá Lâm Đồng mới có cuộc tái ngộ đầy duyên nợ. Cả 2 đội đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng và chiếc vé thăng hạng sẽ thuộc về đội bóng bản lĩnh hơn.