Kỳ vọng vào dự án chỉnh trang cồn Hến

Một góc nhà ở của cư dân cồn Hến. Ảnh: HA OAI

Từ “ốc đảo quy hoạch treo”

Bao nhiêu năm gắn bó với cồn Hến, ông Trần Minh Tích thấm thía những khốn khó mà bà con nơi đây phải chịu đựng, “đi không được, ở chẳng xong” vì quy hoạch treo kéo dài. Mỗi mùa mưa bão, lũ lụt, cồn Hến lại như một ốc đảo bị chia cắt giữa sông Hương, cuộc sống của người dân chìm trong nỗi lo âu.

Người dân nơi đây cho rằng, một thời gian dài, cồn Hến như bị “bỏ quên”. Năm 1998, cồn Hến từng được quy hoạch thành khu du lịch cao cấp. Thế nhưng, suốt hàng chục năm, quy hoạch treo đã kìm hãm cuộc sống của hàng trăm hộ dân, nhà cửa không được sửa sang, đất đai không thể chuyển nhượng, bao ước vọng đều không thực hiện được. Mãi đến năm 2022, UBND tỉnh (nay là TP. Huế) mới chính thức xóa bỏ quy hoạch cũ, mở ra cơ hội để chỉnh trang, phát triển vùng đất này.

Ông Trần Minh Tích bày tỏ: “Sau bao năm sống trong quy hoạch treo, chúng tôi vỡ òa khi nghe tin thành phố đầu tư gần 1.000 tỷ đồng chỉnh trang cồn Hến. Đây không chỉ là dự án hạ tầng, mà còn là niềm tin để bà con yên tâm gắn bó, dựng xây cuộc sống. Cồn Hến rồi sẽ khoác lên mình “bộ áo mới”.

Kỳ vọng đổi thay

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng tuyến kè bê tông đúc sẵn dài khoảng 3,2km bao quanh cồn Hến, chống sạt lở và bảo đảm an toàn mỗi mùa mưa bão. Trên tuyến kè sẽ bố trí bến nước, cửa thoát lũ, tuyến đường bộ trên đỉnh kè dài 2,5km. Dọc bờ sông, không gian cảnh quan được chỉnh trang với cây xanh, tiểu cảnh, lối đi dạo, bãi đỗ xe và hệ thống chiếu sáng, vừa tạo nơi sinh hoạt cộng đồng, vừa thu hút du khách.

Trục đường Ưng Bình - tuyến đường huyết mạch của cồn Hến cũng được nâng cấp với chiều dài gần 200m. Riêng hạ tầng đường sá đã chiếm hơn 925 tỷ đồng, trong đó khoảng 445 tỷ đồng dành cho bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến, dự án triển khai trong 4 năm, kể từ 2026.

Theo thống kê, có khoảng 6,25ha đất bị ảnh hưởng, trong đó 3,72ha thu hồi. Tổng cộng 267 hộ dân chịu tác động, riêng 178 hộ sẽ phải di dời để bố trí tái định cư. Ông Ngô Thùy, một cao niên ở cồn Hến nói: “Sau bao năm chờ đợi, chúng tôi rất mừng. Người dân sẵn sàng bàn giao mặt bằng, tái định cư nơi mới để dự án được triển khai thuận lợi. Khi dự án hoàn thành, mùa mưa bão sẽ bớt lo, cồn Hến sẽ không còn là ốc đảo bị cô lập nữa”.

Trong những câu chuyện với người dân, điều được nhắc đến nhiều nhất chính là cầu Phú Lưu - cây cầu duy nhất nối cồn Hến với trung tâm TP. Huế. Mỗi mùa lũ, nước sông Hương dâng cao, cầu bị ngập, cồn Hến gần như bị cô lập, khiến việc đi lại, học hành, cứu hộ, cứu nạn đều gian nan. “Chúng tôi mong nhất là có cây cầu mới, kiên cố. Nhờ đó con cái đi học, bà con đi làm sẽ thuận tiện, du khách đến tham quan cũng dễ dàng hơn”, bà Nguyễn Thị Lan, một người dân sống lâu năm ở đây chia sẻ.

Theo kế hoạch, cầu Phú Lưu sẽ được xây dựng mới bằng kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, bảo đảm an toàn, bền vững. Đây không chỉ là công trình hạ tầng thiết yếu mà còn là “nhịp nối chiến lược”, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho cồn Hến.

Dự án chỉnh trang cồn Hến còn kỳ vọng tạo đột phá về du lịch. Nằm giữa sông Hương, sở hữu tiềm năng sinh thái, cồn Hến từ lâu nổi tiếng với món ăn đặc sản, bình dân từ con hến như bún hến, cơm hến... Khi hạ tầng khang trang, cảnh quan chỉn chu, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến du lịch cộng đồng độc đáo, mang lại sinh kế mới cho người dân.

Cồn Hến - bãi bồi phù sa giữa sông Hương có diện tích gần 33ha, thuộc phường Vỹ Dạ (TP. Huế). Nơi đây có nhiều dân cư sinh sống, gắn bó nhiều đời; là điểm đến cho du khách check-in và thưởng thức đặc sản Huế gắn với món cơm/bún hến, chè bắp...