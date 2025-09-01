Vệ sinh môi trường phục vụ Quốc khánh

Công tác vệ sinh đô thị được tăng cường trong dịp lễ

Cụ thể, HEPCO triển khai tổng vệ sinh quy mô lớn nhằm làm đẹp, giữ gìn vệ sinh đô thị. Công tác này bao gồm: Tăng cường thu gom rác thải; quét dọn đường phố và vỉa hè; bóc gỡ các bảng quảng cáo, rao vặt trái phép; làm sạch hệ thống cống rãnh, mương thoát nước; đồng thời cắt tỉa cây xanh và chỉnh trang bồn hoa, công viên. Đội ngũ công nhân HEPCO được chia ca làm việc, tăng cường ca đêm, kết hợp phương pháp cơ giới với thủ công để bảo đảm các trục đường chính luôn thông thoáng, sạch đẹp.Ngoài ra, hệ thống thùng rác công cộng cũng được được vệ sinh, bổ sung tại những khu vực đông người nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và du khách.

Đặc biệt, HEPCO bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại các “điểm nóng” ở trung tâm thành phố, xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị trong suốt dịp lễ. Song song với đó, đơn vị còn tăng cường chiếu sáng tại các tuyến đường, di tích, các địa điểm nổi bật của thành phố Huế như cầu Tràng Tiền, cầu Nguyễn Hoàng... nhằm giúp Huế có thêm điểm nhấn, phục vụ người dân và du khách trước, trong và sau Tết Độc lập.

Ông Trần Hữu Ân, Phó Tổng Giám đốc HEPCO chia sẻ, việc giữ gìn vệ sinh đô thị không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm và niềm tự hào của tập thể HEPCO khi được góp phần chung tay xây dựng Huế rạng rỡ, sạch đẹp, chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc.