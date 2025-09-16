Bình Điền: Chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông

Chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp treo viễn thông tại các trục đường chính ở xã Bình Điền

Qua thống kê, xã Bình Điền có 12 tuyến đường cần sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo viễn thông, đi qua địa bàn các thôn: Đông Hòa, Quang Lộc, Tân Phong, Tam Hiệp, Tân Thọ, An Vinh, Phú Lợi, Thuận Lợi và thôn 4 với tổng chiều dài gần 10km.

Trước thực trạng dây cáp viễn thông chằng chịt, chồng chéo, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, UBND xã Bình Điền đã phối hợp với các đơn vị liên quan chỉnh trang, bó gọn hệ thống cáp viễn thông tại các tuyến đường nói trên.

Sau khi khảo sát, thống nhất phương án thi công theo hình thức cuốn chiếu, từ đây đến ngày 15/11, các đơn vị sẽ tiến hành loại bỏ, thu hồi cáp hỏng, cáp không sử dụng, cáp thuê bao vượt qua đường, măng sông, tủ/hộp cáp đã hư hoặc không còn sử dụng, kéo căng, buộc gọn hệ thống cáp, dây thuê bao đưa vào gom gông.

Sau đó sẽ tiến hành sắp xếp cáp dự phòng, măng sông, tủ/hộp cáp treo trên cột theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông; thực hiện đảm bảo quy định kỹ thuật mạng cáp trong khu đô thị theo quy chuẩn quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

“Chỉnh trang hạ tầng viễn thông không chỉ dừng lại ở việc bó gọn dây cáp mà còn gắn với mục tiêu lớn: Xây dựng Bình Điền trở thành đô thị sinh thái cảnh quan đặc trưng của TP. Huế. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng xã sáng – xanh – sạch – an toàn, đáng sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn”, ông Trần Xuân Anh cho hay.