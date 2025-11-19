Khôi phục những cánh đồng hoa cúc sau lũ

Nông dân Thanh Thủy chăm sóc hoa cúc tết sau lũ

Hơn 43.000 chậu cúc bị hư hại

Phường Thanh Thủy có hơn 3.100 hộ dân với hơn 11.500 nhân khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt thiên tai cuối tháng 10, đầu tháng 11. Riêng diện tích trồng hoa cúc phục vụ Tết tại khu vực Thủy Thanh (cũ) bị ngập hơn 80%, với 125 hộ bị thiệt hại hơn 43.000 chậu. Con số ấy không chỉ thể hiện mức độ tổn thất về kinh tế, mà còn là nỗi mất mát của bao gia đình lấy nghề trồng hoa làm sinh kế chính mỗi dịp cuối năm.

Theo chân ông Văn Đình Khá - Tổ trưởng tổ dân phố Vân Thê Thượng, chúng tôi đã cảm nhận rất rõ sự xót xa của người dân nơi đây. Giữa cánh đồng vốn mướt mát một màu xanh, giờ chỉ còn lại những hàng chậu đất loang lổ bùn và nước, phần lớn cây đã rũ xuống không thể cứu.

Ông Khá cho biết, tại tổ dân phố của ông có đến 45/47 hộ trồng hoa cúc bị ngập sâu, với gần 15.000 chậu. Không chỉ hoa, mà gần 3.000m² rau màu bị nước lũ làm hư hại. “Lũ lên chỉ trong vài tiếng đồng hồ, không kịp trở tay. Người trồng hoa chỉ biết đứng nhìn nước dâng ngập hết cả vườn”, ông Khá nói.

Ông Văn Bạc Tiến, người trồng hoa lâu năm ở Vân Thê Thượng, đứng bên những chậu cúc héo rũ, giọng trầm hẳn: “Lũ lên nhanh quá, kéo dài cả tuần. Tui kê chậu cao đến đâu nước cũng lên đến đó. Hơn 700 chậu cúc chết sạch. Vợ chồng tui vay tiền mua giống, phân bón, thuê đất, kéo điện… tính ra hàng chục triệu đồng. Giờ coi như mất trắng”. Đối với nhiều hộ ở Thanh Thủy, vụ hoa Tết không chỉ là nguồn thu lớn nhất trong năm mà còn là khoản để trả nợ, trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho con cái học hành. Mất mùa hoa đồng nghĩa với việc cả gia đình mất một nguồn sinh kế đáng kể.

Tại tổ dân phố Vân Thê Trung, khung cảnh cũng ảm đạm không kém. Trên ruộng hoa còn đọng từng vũng nước nhỏ, vợ chồng anh Phan Công Ty vẫn cặm cụi nhặt bỏ những cây đã chết để tránh lây lan sang các chậu còn hy vọng cứu được. Năm nay, anh Ty trồng 1.100 chậu hoa cúc, dù đã kê cao từ trước nhưng đợt lũ quá lớn khiến toàn bộ vẫn ngập trong nước. “Hiện tui mất trắng hơn 200 chậu. Số còn lại thì cố gắng chăm để gỡ gạc được chừng nào hay chừng đó”, anh Ty đượm buồn.

“Còn nước còn tát”

Ngay khi nước rút, bà con tất bật xuống đồng. Người thì dựng lại giàn, người thay đất, người phun thuốc kích rễ, nâng từng chậu hoa lên để hong khô. Ban đêm, ánh đèn bật sáng khắp các khu ruộng như những vệt sáng nhỏ nhoi giữa tối trời ẩm thấp. Tất cả chỉ mong giữ lại được phần nào những chậu cúc còn sống sót. Nhưng hy vọng ấy cũng khá mỏng manh, bởi phần lớn cây đã thối rễ do bị ngâm nước quá lâu, có chậu chỉ cần chạm nhẹ cũng rụng lá, toàn bộ gốc chuyển sang màu đen.

Dù mệt mỏi nhưng không ai bỏ cuộc. Bà con vẫn giữ một tinh thần bền bỉ, chịu thương, chịu khó. Người ngồi tỉ mẩn nhặt lá úa, người thay đất mới, người chăm từng mầm non còn sót lại như ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi. Họ hiểu rằng dù có cố gắng thế nào, vụ hoa Tết năm nay cũng khó lòng đạt được như mong đợi. Nhưng nếu buông xuôi, họ sẽ mất tất cả.

Đi dọc các cánh đồng sau lũ, dễ bắt gặp hình ảnh người dân bưng từng chậu hoa nhẹ như sợ làm gãy, hay những thanh niên vừa dọn bùn vừa cắm thêm cọc chống để giữ cây khỏi đổ. Có gia đình huy động cả hết thảy thành viên cùng tham gia, người lớn làm nặng, trẻ hơn phụ nhặt lá, tưới từng chút nước sạch để rửa bùn bám lại. Trong lúc chuyện trò, họ vẫn nói về Tết, về những hy vọng có thể đang đợi chờ phía trước.

Ông Trần Trung, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Địa phương đã và đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với các đoàn thể vận động hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật phục hồi hoa sau ngập úng. “Chúng tôi cố gắng hỗ trợ bà con sớm ổn định sản xuất, dù biết rằng thiệt hại lần này quá lớn. Không chỉ cố gắng khôi phục để cung cấp nguồn hoa cúc cho ngày Tết mà giúp dân gượng dậy để chuẩn bị cho những vụ sau”, ông Trung chia sẻ.

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng trên nhiều luống hoa, sắc vàng rực rỡ năm nay có lẽ khó có thể nở đúng hẹn. Người dân Thanh Thủy vẫn đang ngày ngày chăm sóc những chậu hoa còn lại, không chỉ để vớt vát phần công sức đã bỏ ra, mà còn để giữ lấy một nếp nghề, một niềm tin rằng sau khó khăn, họ sẽ lại làm nên một mùa hoa mới tươi đẹp hơn.