  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 21/11/2025 06:21

Khôi phục những cánh đồng hoa cúc sau lũ

HNN - Những cánh đồng hoa cúc phục vụ tết Nguyên đán Bính Ngọ ở phường Thanh Thủy xác xơ khiến người trồng hoa lòng nặng trĩu. Những gì họ vun trồng suốt hơn ba tháng qua đã bị cuốn theo dòng nước lũ.

Triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương miền TrungĐể rác sạch từ gốc, then chốt là ý thức cộng đồngTận tụy giữa gian khó

Nông dân Thanh Thủy chăm sóc hoa cúc tết sau lũ 

Hơn 43.000 chậu cúc bị hư hại

 Phường Thanh Thủy có hơn 3.100 hộ dân với hơn 11.500 nhân khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề sau đợt thiên tai cuối tháng 10, đầu tháng 11. Riêng diện tích trồng hoa cúc phục vụ Tết tại khu vực Thủy Thanh (cũ) bị ngập hơn 80%, với 125 hộ bị thiệt hại hơn 43.000 chậu. Con số ấy không chỉ thể hiện mức độ tổn thất về kinh tế, mà còn là nỗi mất mát của bao gia đình lấy nghề trồng hoa làm sinh kế chính mỗi dịp cuối năm.

Theo chân ông Văn Đình Khá - Tổ trưởng tổ dân phố Vân Thê Thượng, chúng tôi đã cảm nhận rất rõ sự xót xa của người dân nơi đây. Giữa cánh đồng vốn mướt mát một màu xanh, giờ chỉ còn lại những hàng chậu đất loang lổ bùn và nước, phần lớn cây đã rũ xuống không thể cứu.

Ông Khá cho biết, tại tổ dân phố của ông có đến 45/47 hộ trồng hoa cúc bị ngập sâu, với gần 15.000 chậu. Không chỉ hoa, mà gần 3.000m² rau màu bị nước lũ làm hư hại. “Lũ lên chỉ trong vài tiếng đồng hồ, không kịp trở tay. Người trồng hoa chỉ biết đứng nhìn nước dâng ngập hết cả vườn”, ông Khá nói.

Ông Văn Bạc Tiến, người trồng hoa lâu năm ở Vân Thê Thượng, đứng bên những chậu cúc héo rũ, giọng trầm hẳn: “Lũ lên nhanh quá, kéo dài cả tuần. Tui kê chậu cao đến đâu nước cũng lên đến đó. Hơn 700 chậu cúc chết sạch. Vợ chồng tui vay tiền mua giống, phân bón, thuê đất, kéo điện… tính ra hàng chục triệu đồng. Giờ coi như mất trắng”. Đối với nhiều hộ ở Thanh Thủy, vụ hoa Tết không chỉ là nguồn thu lớn nhất trong năm mà còn là khoản để trả nợ, trang trải chi phí sinh hoạt, lo cho con cái học hành. Mất mùa hoa đồng nghĩa với việc cả gia đình mất một nguồn sinh kế đáng kể.

Tại tổ dân phố Vân Thê Trung, khung cảnh cũng ảm đạm không kém. Trên ruộng hoa còn đọng từng vũng nước nhỏ, vợ chồng anh Phan Công Ty vẫn cặm cụi nhặt bỏ những cây đã chết để tránh lây lan sang các chậu còn hy vọng cứu được. Năm nay, anh Ty trồng 1.100 chậu hoa cúc, dù đã kê cao từ trước nhưng đợt lũ quá lớn khiến toàn bộ vẫn ngập trong nước. “Hiện tui mất trắng hơn 200 chậu. Số còn lại thì cố gắng chăm để gỡ gạc được chừng nào hay chừng đó”, anh Ty đượm buồn.

“Còn nước còn tát”

Ngay khi nước rút, bà con tất bật xuống đồng. Người thì dựng lại giàn, người thay đất, người phun thuốc kích rễ, nâng từng chậu hoa lên để hong khô. Ban đêm, ánh đèn bật sáng khắp các khu ruộng như những vệt sáng nhỏ nhoi giữa tối trời ẩm thấp. Tất cả chỉ mong giữ lại được phần nào những chậu cúc còn sống sót. Nhưng hy vọng ấy cũng khá mỏng manh, bởi phần lớn cây đã thối rễ do bị ngâm nước quá lâu, có chậu chỉ cần chạm nhẹ cũng rụng lá, toàn bộ gốc chuyển sang màu đen.

Dù mệt mỏi nhưng không ai bỏ cuộc. Bà con vẫn giữ một tinh thần bền bỉ, chịu thương, chịu khó. Người ngồi tỉ mẩn nhặt lá úa, người thay đất mới, người chăm từng mầm non còn sót lại như ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi. Họ hiểu rằng dù có cố gắng thế nào, vụ hoa Tết năm nay cũng khó lòng đạt được như mong đợi. Nhưng nếu buông xuôi, họ sẽ mất tất cả.

Đi dọc các cánh đồng sau lũ, dễ bắt gặp hình ảnh người dân bưng từng chậu hoa nhẹ như sợ làm gãy, hay những thanh niên vừa dọn bùn vừa cắm thêm cọc chống để giữ cây khỏi đổ. Có gia đình huy động cả hết thảy thành viên cùng tham gia, người lớn làm nặng, trẻ hơn phụ nhặt lá, tưới từng chút nước sạch để rửa bùn bám lại. Trong lúc chuyện trò, họ vẫn nói về Tết, về những hy vọng có thể đang đợi chờ phía trước.

Ông Trần Trung, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Địa phương đã và đang khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với các đoàn thể vận động hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật phục hồi hoa sau ngập úng. “Chúng tôi cố gắng hỗ trợ bà con sớm ổn định sản xuất, dù biết rằng thiệt hại lần này quá lớn. Không chỉ cố gắng khôi phục để cung cấp nguồn hoa cúc cho ngày Tết mà giúp dân gượng dậy để chuẩn bị cho những vụ sau”, ông Trung chia sẻ.

Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng trên nhiều luống hoa, sắc vàng rực rỡ năm nay có lẽ khó có thể nở đúng hẹn. Người dân Thanh Thủy vẫn đang ngày ngày chăm sóc những chậu hoa còn lại, không chỉ để vớt vát phần công sức đã bỏ ra, mà còn để giữ lấy một nếp nghề, một niềm tin rằng sau khó khăn, họ sẽ lại làm nên một mùa hoa mới tươi đẹp hơn.

Bài, ảnh: Triều Hiệp
 Từ khóa:
cánh đồnghoa cúcsau lũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những mầm non lại xanh sau lũ

Sau đợt lũ lịch sử cuối tháng 10/2025, nhiều diện tích rau màu ở phường Hóa Châu bị ngập sâu, mất trắng. Thế nhưng, trên những thửa ruộng còn in vệt bùn non, những mầm xanh đã bắt đầu nhú lên từ đôi tay bền bỉ của nông dân và nỗ lực khôi phục “vựa rau” của chính quyền địa phương.

Những mầm non lại xanh sau lũ
Dịch bệnh gia tăng sau lũ

Sau ba đợt lũ lớn cuối tháng 10/2025, tại nhiều địa phương thuộc TP. Huế, số ca mắc các bệnh da liễu, tiêu hóa, hô hấp và tai nạn thương tích trong quá trình dọn dẹp sau lũ tăng cao, khiến các cơ sở y tế huy động tối đa nhân lực để kịp thời điều trị cho bệnh nhân.

Dịch bệnh gia tăng sau lũ
Bảo đảm an toàn thực phẩm sau lũ tại các trường học

Sau những đợt mưa lũ kéo dài, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn TP. Huế được đặc biệt chú trọng, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh và cộng đồng, ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc và dịch bệnh phát sinh từ nguồn thực phẩm không an toàn.

Bảo đảm an toàn thực phẩm sau lũ tại các trường học
Doanh nghiệp tái đầu tư sau lũ

Trong 3 đợt mưa lũ vừa qua, doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh ở Huế chịu không ít thiệt hại. Cùng với công tác khôi phục vấn đề dự phòng rủi ro cho các tình huống khẩn cấp cũng được DN đặt ra để có thể tái đầu tư sau thiên tai.

Doanh nghiệp tái đầu tư sau lũ
Giáo dục trẻ lối sống sẻ chia sau lũ

Khi cơn lũ vào những ngày cuối tháng 10 vừa rút, tôi vội vàng đến khuôn viên Trường Quốc Học Huế. Ngay từ sáng sớm, các em học sinh ở ký túc xá của trường đã cùng với cô thủ thư Đặng Thị Cẩm Nhung tất bật lau chùi, dọn dẹp thư viện vì nước lụt có “ghé vào thăm”. Tinh thần hợp tác, sự sẻ chia, ý thức tập thể hình thành và lan tỏa từ những việc làm tưởng chừng giản dị.

Giáo dục trẻ lối sống sẻ chia sau lũ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top