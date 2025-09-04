  • Huế ngày nay Online
Tận tụy giữa gian khó

HNN - Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11, nhưng trên địa bàn phường Phú Xuân dấu tích của thiên tai vẫn còn hiện rõ. Cùng với chính quyền và người dân, lực lượng Công an phường Phú Xuân vẫn ngày đêm bám địa bàn, giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Công an phường Phú Xuân hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn, rác sau lũ 

Phú Xuân là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của TP. Huế với địa bàn rộng và dân số đông. Trong đó, nhiều khu vực dọc sông Ngự Hà, hồ Tịnh Tâm và các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Bạch Đằng, Chi Lăng, Nguyễn Gia Thiều, Lê Đại Hành… nước dâng nhanh khiến nhiều hộ dân bị cô lập.

Giữa mưa lớn và nước lũ cuồn cuộn, lực lượng Công an phường Phú Xuân trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân. Ngay trong đêm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, băng qua dòng nước xiết, di dời hộ dân vùng thấp đến nơi an toàn.

“Tối 27/10, nước lũ dâng cao, ba mẹ tôi bị mắc kẹt trong nhà tại khu vực 343 bờ sông Hương. Rất may thời điểm đó, các đồng chí cảnh sát khu vực đã có mặt kịp thời, bất chấp nước lạnh, chảy xiết để lặn xuống dòng nước lũ tìm và mở khóa, đưa bố mẹ tôi ra ngoài an toàn. Không có các anh, chúng tôi thật không biết xoay xở ra sao”, con trai bà Phan Thị Gái, một người dân được Công an phường Phú Xuân hỗ trợ trong mưa lũ chia sẻ.

Không chỉ tổ chức di dời người dân, Công an phường Phú Xuân còn đưa sản phụ đến bệnh viện sinh con an toàn giữa lũ và phối hợp cùng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình di chuyển 50 bệnh nhân tại cơ sở 2 sang cơ sở 1 khi nước ngập sâu. Mưa gió, nước lạnh, nhưng suốt nhiều ngày, các anh vẫn kiên trì làm nhiệm vụ, đảm bảo không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Trung tá Hồ Tuấn Việt, Trưởng Công an phường Phú Xuân chia sẻ: “Địa bàn Phú Xuân có đặc thù nhiều khu vực trũng thấp, khi mưa lớn nước lên rất nhanh. Lực lượng công an phường luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là bám cơ sở, kịp thời ứng cứu, hỗ trợ bà con trong mọi tình huống”.

Mưa đã tạnh, nước đã rút, nhưng dấu tích của trận lũ vẫn còn trên từng bức tường, từng con đường lấm bùn. Ngay sau khi thiên tai qua đi, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Xuân tiếp tục xuống từng khu dân cư, giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện, nước, trường học. Các anh cùng bà con kéo từng bao rác, xúc từng lớp bùn, hỗ trợ lương thực, nước uống cho các hộ khó khăn, động viên người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân đánh giá: “Công an phường là lực lượng nòng cốt, xông pha trong cả thời điểm mưa lũ lẫn sau thiên tai. Hình ảnh các chiến sĩ bám dân, bám địa bàn, không quản vất vả, thể hiện rõ tinh thần 'vì Nhân dân phục vụ' của lực lượng công an”.

Cuộc sống ở Phú Xuân dần trở lại bình thường. Trường học mở cửa, chợ hoạt động trở lại... Trong hành trình ấy, lực lượng Công an phường Phú Xuân vẫn tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, Nhân dân và toàn lực lượng giúp dân ổn định nơi ở, giữ vững an ninh trật tự, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho từng hộ dân.

Hồng Nhung
