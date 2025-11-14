Khởi nghiệp sáng tạo

Mô hình kinh tế của chị Hải (bên phải) tạo việc cho nhiều hội viên phụ nữ

Kiên trì

Trong căn xưởng nhỏ tỏa hương trầm dìu dịu ở phường Thủy Xuân, chị Ngô Thị Hải tất bật cùng chị em hoàn thiện những mẻ nụ trầm đuổi muỗi thảo dược để kịp giao cho khách. Ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi như hôm nay, chị Hải đã trải qua một hành trình khởi nghiệp đầy thử thách và không ít gian nan. Khởi đầu từ nguồn vốn vay ủy thác qua kênh của Hội LHPN phường Thủy Xuân, chị Hải đã mạnh dạn mua sắm máy móc để làm hương trầm - nghề truyền thống tại địa phương.

Ngày mới bắt đầu, chị Hải chỉ có vài triệu đồng trong tay. Vốn ít, kinh nghiệm ít, thị trường có quá nhiều cạnh tranh. Khi làm nụ trầm hương, chị Hải suy nghĩ làm thêm sản phẩm mới lạ, mang tính ứng dụng cao và hơn hết là an toàn khi sử dụng. Vậy là chị nghĩ đến nụ đuổi muỗi thảo dược. “Chính vì sản phẩm khá mới lạ, nên khi ra đời, thị trường còn e dè, lượng bán ra không cao. Có lúc tôi muốn dừng lại, nhưng rồi nghĩ, nếu mình không kiên trì thì chẳng bao giờ có cơ hội thay đổi cuộc sống”, chị Hải nhớ lại.

Càng làm, chị càng nhận thấy tiềm năng từ sản phẩm mới của mình. Chị tiếp tục tự mày mò tìm ra công thức pha trộn sao cho hợp lý nhất, thử nghiệm từng mẻ nụ, để cho ra đời sản phẩm có hương vị dễ chịu. Không ít lần sản phẩm hỏng, mùi hương không đạt, chị Hải làm lại từ đầu. Có những lúc cạn vốn, nhưng nhờ bà con cho vay mượn nên chị có thêm tiền để nhập nguyên liệu, trả công cho người làm.

Sau thời gian kiên trì, chị Hải đã thành công trong việc kết hợp trầm hương với các nguyên liệu tự nhiên như bồ kết, lá sả, hương nhu, tạo ra nụ đuổi muỗi thảo dược - một sản phẩm mới, thân thiện với môi trường.

Từ ý tưởng đó, chị Hải tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm ứng dụng khác như xịt chống muỗi, sáp chống muỗi, hương quế, hương trầm cao cấp. Sản phẩm của chị mang hương thơm dịu nhẹ, không độc hại, phù hợp với không gian sống xanh. Hiện nay, các sản phẩm đều đã đăng ký thương hiệu, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Từ sản xuất thủ công đến kinh doanh hiện đại

Từ những ngày đầu làm thủ công tại nhà, đến nay, chị Hải đã mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng xưởng gia công ngay tại phường Thủy Xuân với đầy đủ máy móc hiện đại. Mỗi ngày, xưởng của chị sản xuất trung bình 1.000 hộp nụ trầm và nụ đuổi muỗi, hơn 500 bó hương loại lớn, cung cấp cho thị trường trong và ngoài thành phố. Đặc biệt, mô hình của chị đã tạo việc làm ổn định cho hơn 10 hội viên phụ nữ địa phương, với thu nhập từ 6 - 15 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, một trong những lao động gắn bó từ những ngày đầu, chia sẻ: “Làm việc ở xưởng của chị Hải vừa ổn định, vừa học được nhiều điều. Trước đây, tôi làm tự do, thu nhập bấp bênh, nay có việc ổn định, lại được làm gần nhà”.

Bên cạnh tạo việc làm cho các nhân công tại xưởng, chị Hải còn trang bị máy móc cho một số hội viên để họ có thể nhận hàng về gia công tại nhà, giúp chị em linh hoạt thời gian, chủ động hơn trong cuộc sống gia đình.

Bà Đoàn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN phường Thủy Xuân đánh giá: Chị Ngô Thị Hải là điển hình tiêu biểu trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi của phường. Không chỉ năng động, sáng tạo, chị còn biết tận dụng nguồn vốn vay hiệu quả để phát triển mô hình kinh tế gia đình, giúp nhiều hội viên khác có việc làm, tăng thu nhập. Đây là mô hình phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với định hướng “phụ nữ khởi nghiệp xanh” mà hội đang nhân rộng.