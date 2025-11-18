Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Hà Nội 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/11

Đại diện Ban Tổ chức chia sẻ thông tin về diễn đàn năm nay.

Diễn đàn dự kiến thu hút hàng nghìn đại biểu là lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan; Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, các nhà đầu tư, startup, tổ chức quốc tế, các chuyên gia, doanh nghiệp, startup; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Diễn đàn Khởi nghiệp quốc gia 2025 (The National Entrepreneurship Forum 2025) là sự kiện diễn ra thường niên với quy mô toàn quốc. Diễn đàn năm nay hướng tới thúc đẩy tầm nhìn chiến lược, tạo không gian kết nối-hợp tác-đầu tư, đồng thời mở ra thảo luận sâu về chủ đề trung tâm: “Phát triển nguồn vốn nhân lực cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới”.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển, kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đồng thời hướng đến nâng tầm lực lượng doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số toàn diện.

Tại buổi lễ công bố ngày 19/11, Ban Tổ chức đã công bố thông tin chính thức về diễn đàn; giới thiệu nội dung, mục tiêu, các phiên thảo luận, hội thảo và hoạt động triển lãm; làm rõ giá trị mới của diễn đàn trong bối cảnh quốc gia thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao; giao lưu, trao đổi thông tin và giải đáp câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí.

Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia cho biết: “Diễn đàn năm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với cộng đồng doanh nghiệp, startup mà còn đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới.

Thế giới đang chuyển động rất nhanh dưới tác động của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Muốn vươn lên mạnh mẽ, Việt Nam cần một lực lượng doanh nhân bản lĩnh, một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động và một nguồn nhân lực chất lượng cao có tư duy toàn cầu”.

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Liên minh Kinh tế toàn cầu 9S UNION, Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp quốc gia cho biết: “Diễn đàn không chỉ là nơi để chia sẻ chính sách, trao đổi chiến lược hay giới thiệu mô hình khởi nghiệp. Đây còn là điểm hẹn quan trọng để nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và startup cùng gặp gỡ, cùng kết nối và cùng tạo ra những giá trị mới. Mỗi cái bắt tay, mỗi cuộc đối thoại và mỗi sáng kiến được đưa ra tại diễn đàn đều có thể mở ra cơ hội để hình thành doanh nghiệp mới, dự án mới hoặc các hợp tác có giá trị lâu dài”.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Diễn đàn năm nay, Đại hội Công nghiệp thẩm mỹ quốc gia - Hà Nội 2025 (National Aesthetic Industry Summit 2025) được tổ chức song hành như một điểm nhấn quan trọng, khi đây đang là ngành kinh tế tăng trưởng nhanh, quy mô lớn, có khả năng tạo ra nhiều doanh nghiệp mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp mạnh mẽ vào nền kinh tế dịch vụ Việt Nam.