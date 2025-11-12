Trao 40 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Huế năm 2025

Đến dự lễ tổng kết, trao giải có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Huế; Nguyễn Thanh Bình, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế; Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, các sở, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan.

Lãnh đạo thành phố Huế trao các giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Huế năm 2025 có 106 đề tài đăng ký tham gia trên 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo. Với sự đa dạng về lĩnh vực và chủ đề, các đề tài tham gia Hội thi năm nay không chỉ có tính sáng tạo cao mà còn đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường của thành phố.

Qua kết quả đánh giá của các hội đồng chấm thi, Ban Tổ chức đã trình UBND thành phố phê duyệt và quyết định trao giải cho 40 đề tài xuất sắc, gồm: 6 giải Nhất, 8 giải Nhì, 10 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Tiêu biểu có các đề tài đạt giải cao như: "Ứng dụng AI nâng cao hiệu quả quản lý văn bản và điều hành trong mô hình chính quyền 2 cấp"; "Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng không gian phố cổ Gia Hội thành tuyến phố thương mại du lịch đặc trưng của thành phố Huế"; "Chế tạo vật liệu xây dựng hấp thụ khí CO2 từ tro bay và cốt sợi xơ dừa"; "Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính enzyme cao từ vi sinh vật bản địa và ứng dụng trong phòng chống bệnh héo rũ trên cây lạc"; "Đột phá trong chẩn đoán và điều trị vô sinh nam: Kỹ thuật xét nghiệm phân mảnh DNA tinh trùng và Stress oxy hóa tinh dịch"; "Xây dựng học liệu giáo dục từ di sản văn học dân gian Huế trong dạy học cấp tiểu học"...

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải, ông Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố nhấn mạnh, qua 15 lần tổ chức, Hội thi đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào nghiên cứu, sáng tạo KHCN trên địa bàn thành phố theo hướng ngày càng quy mô, hiệu quả hơn. Những đề tài dự thi có hàm lượng khoa học cao, nhiều đề tài đã thể hiện tính mới, tính sáng tạo, tính ứng dụng khả thi và mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất, đời sống, góp phần động viên phong trào thi đua, nghiên cứu sáng tạo KHCN trong đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học chuyên và không chuyên.

Bấm nút phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Huế lần thứ 16, năm 2026

Hội thi còn góp phần giải quyết những yêu cầu cấp bách của thực tiễn, khẳng định tài năng, sức sáng tạo liên tục của đội ngũ các nhà khoa học đang sinh sống và làm việc tại Huế. Thông qua hoạt động của hội thi đã khẳng định vai trò nòng cốt của nhà khoa học trong việc tạo ra đột phá, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Từ kết quả của Hội thi năm nay, Ban Tổ chức đề nghị: Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn Đại học Huế, Công đoàn Bệnh viện Trung ương Huế triển khai hướng dẫn hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động Sáng tạo cho chủ nhiệm các đề tài đạt giải Nhất, Nhì, Ba; Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai hướng dẫn hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho những đoàn viên thanh niên có đề tài đạt giải Nhất. Đồng thời, Ban Tổ chức giới thiệu 13 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024 và 19 đề tài tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 18 (2024-2025).