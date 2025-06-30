Hơn 100 đề tài tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Huế lần thứ 15

Hội đồng chấm thi về lĩnh vực Y dược tiến hành chất vấn tác giả của đề tài tham gia Hội thi

Trên cơ sở kết quả vận động, triển khai, Hội thi năm nay có 106 đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật dự thi tại 6 nhóm lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo.

Từ số đề tài đăng ký tham gia, cơ quan Thường trực Hội thi thành lập 6 Hội đồng chấm thi chuyên ngành, gồm: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông (9 đề tài); Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải (7 đề tài); Vật liệu, hóa chất, năng lượng (10 đề tài); Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường (12 đề tài); Y dược (26 đề tài); Giáo dục và đào tạo (42 đề tài).

Về cơ cấu giải thưởng gồm 40 giải, tỷ lệ đạt giải 37,7%, với tổng kinh phí tiền thưởng theo dự toán là 420 triệu đồng. Trong đó, 4 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng và Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường mỗi lĩnh vực có 4 giải thưởng. Lĩnh vực y dược có 10 giải thưởng và lĩnh vực giáo dục & đào tạo có 14 giải thưởng.

Tác giả của 1 trong 7 đề tài thuộc lĩnh vực Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải thuyết trình đề tài dự thi

Hội thi được tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; Tôn vinh và ghi nhận công lao của các nhà khoa học, các tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có các đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp kỹ thuật đã được áp dụng trên địa bàn thành phố Huế và đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Bên cạnh đó, trên tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hội thi nhằm khuyến khích các đề tài, giải pháp dự thi góp phần đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.