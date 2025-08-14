Mở khóa đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu trao đổi tại buổi làm việc

Tham dự có các UVTV Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Từ đầu năm 2025, TP. Huế đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ và kế hoạch chuyển đổi số. 100% đơn vị trực thuộc đã ban hành kế hoạch triển khai đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Sơn, giai đoạn 2020-2025, thành phố đã phê duyệt 72 nhiệm vụ nghiên cứu, trong đó 54 nhiệm vụ hoàn thành, 29 nhiệm vụ được ứng dụng vào thực tiễn. Phong trào khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh, giúp hình thành 130 doanh nghiệp số. Hoạt động sở hữu trí tuệ đạt kết quả nổi bật với 4 chỉ dẫn địa lý, 10 nhãn hiệu chứng nhận và hơn 80 nhãn hiệu tập thể được cấp.

Chỉ số chuyển đổi số của Huế liên tục nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Dịch vụ công trực tuyến 2 cấp được triển khai đồng bộ; 88,36% người dân đã có tài khoản định danh điện tử, trên 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch ngân hàng.

Thành phố đã ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính. 100% thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thực hiện trực tuyến, minh bạch và giảm tối đa giấy tờ.

Đáng chú ý, Huế đang đẩy nhanh xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ ươm tạo, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm chính sách mới hỗ trợ khởi nghiệp. Sau khi nghị quyết ban hành, đã có hơn 50 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; 2.000 hộ được hướng dẫn trực tiếp về chính sách thuế, phí, lệ phí; nhiều hỗ trợ thiết thực được triển khai như miễn phí chữ ký số, hóa đơn điện tử, hỗ trợ kế toán trong 2 năm đầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình trao đổi ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu kiến nghị tập trung rà soát điểm nghẽn, thu hút nhà đầu tư lớn, ưu tiên nghiên cứu gắn với mô hình “ba nhà”: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp; phát triển hạ tầng đồng bộ, có lộ trình và thời hạn rõ ràng.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu khẳng định, Nghị quyết 57 không chỉ mang ý nghĩa định hướng, mà còn là “chìa khóa” mở ra cơ hội hiện thực hóa khát vọng, tiến nhanh đến mục tiêu xây dựng Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Nghị quyết 68 tạo hành lang chính sách thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân, giúp hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ.

Bí thư Thành ủy đề nghị các ngành tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo nhất quán của Trung ương, đồng thời đổi mới, sáng tạo trong cách làm. Ngoài các đề án chung, cần xây dựng các đề án cụ thể, rõ ràng theo từng lĩnh vực thuộc thẩm quyền; ưu tiên lựa chọn những ngành, lĩnh vực mũi nhọn, trọng tâm để tập trung triển khai.

“Các đảng bộ, chi bộ phải báo cáo kế hoạch triển khai, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57 và 68. Sở Tài chính được giao soạn thảo Đề án phát triển kinh tế tư nhân, đánh giá rào cản, hạ tầng, chính sách đất đai, cơ chế đào tạo nhân lực; đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, các thành viên Ban Chỉ đạo phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc đôn đốc, giám sát thực hiện nghị quyết và các văn bản liên quan”, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu yêu cầu.