Tạo động lực mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tại đầu cầu thành phố Huế

Giai đoạn 2021 - 2025, trên phạm vi cả nước, Chương trình MTQG được triển khai với tổng nguồn lực 137.664 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 104.954 tỷ đồng. Có 6/9 nhóm mục tiêu cơ bản đạt hoặc vượt, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm bình quân đạt 3,4%/năm, thu nhập bình quân tăng hơn gấp đôi so với năm 2020; hơn 80% số xã có các trục đường chính đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, trên 75% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, hầu hết xã có trường học kiên cố, trạm y tế; tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt trên 95%.

Chương trình đã hỗ trợ đất ở cho 10.549 hộ, nhà ở cho 42.567 hộ, đất sản xuất cho 13.387 hộ và hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 54.899 hộ. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế có chuyển biến tích cực, nhiều mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị đã được hình thành.

Tại thành phố Huế, giai đoạn 2021-2025, được phân bổ 780.440 triệu đồng để thực hiện Chương trình MTQG vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kết quả, tỷ lệ giảm nghèo đạt trên 6%/năm, vượt gấp đôi mục tiêu; xóa nhà tạm cho 1.890 hộ; xây hơn 110 công trình hạ tầng thiết yếu; quy hoạch 3 khu tái định cư cho khoảng 230 hộ. Thành phố hoàn thành 2 làng văn hóa dân tộc thiểu số, 1 công trình biển tên đường Hồ Chí Minh và có 2 xã, 2 thôn đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.

Giai đoạn 2026–2030, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG đề ra 8 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt bằng một 1/2 mức bình quân chung của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%; phấn đấu 70% số xã vùng DTTS&MN đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số; nâng tỷ lệ lao động người DTTS biết làm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ lên 40% và có 80% số hộ nông dân người DTTS làm kinh tế nông – lâm nghiệp hàng hóa.

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu thăm các mô hình kinh tế của đồng bào dân tộc miền núi

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS&MN, nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Chương trình đã mang lại những kết quả quan trọng về xóa nhà tạm, phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào.

Bên cạnh kết quả, Thủ tướng chỉ rõ hạn chế về tiến độ, phân bổ và sử dụng nguồn lực, một số chỉ tiêu chưa đạt; nguyên nhân từ cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện, năng lực cán bộ cơ sở và điều kiện tự nhiên, hạ tầng còn khó khăn.

Để giai đoạn 2026–2030 đạt mục tiêu, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách làm, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm và năng lực thực thi cho từng địa phương; huy động, phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm; tập trung các nội dung đột phá như hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù cho vùng DTTS&MN; ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng thiết yếu, sinh kế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn văn hóa; phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học đổi mới sáng tạo, liên kết sản xuất với doanh nghiệp và thị trường.

Thủ tướng yêu cầu nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng – an ninh; coi người dân là chủ thể, phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng vươn lên. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để chương trình triển khai hiệu quả, thiết thực, bền vững.