Triển khai quan hệ hợp tác toàn diện giữa Huế và bang Tasmania, Úc

Tham gia đoàn có ông Phạm Hùng Tâm, Đại sứ Việt Nam tại Úc, đại diện Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của TP. Huế.

Chuyến công tác nhằm giới thiệu hình ảnh, tiềm năng của Huế đến các địa phương tại Úc, đồng thời thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, thiết thực.

Đoàn công tác của TP. Huế chụp ảnh lưu niệm tại Đại học Tasmania. (Ảnh: Vp UBND TP)

Thắt chặt hợp tác giáo dục, nghiên cứu và phát triển bền vững

Tại buổi làm việc với Đại học Tasmania, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương giới thiệu Đại học Huế - một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu lớn của Việt Nam và đề xuất triển khai các chương trình hợp tác như trao đổi giảng viên, sinh viên; xây dựng dự án nghiên cứu chung; đào tạo liên kết hoặc song bằng trong các lĩnh vực khoa học biển, nuôi trồng thủy sản, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Ông Rufus Black, Phó Hiệu trưởng Đại học Tasmania bày tỏ mong muốn hợp tác, sẵn sàng đón sinh viên Huế sang học tập và đưa sinh viên Úc đến Huế trải nghiệm giáo dục, văn hóa, nằm trong chiến lược phát triển đội ngũ lãnh đạo trẻ toàn cầu của Úc.

Tăng cường quan hệ giữa Huế và Hobart

Làm việc với bà Anna Reynolds, Thị trưởng thành phố Hobart - hai bên thống nhất Hobart và Huế có nhiều tiềm năng hợp tác trong giáo dục đại học, phát triển bền vững, hàng hải, biến đổi khí hậu, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh những nét tương đồng giữa hai thành phố, đồng thời mời bà Reynolds sang thăm Huế và hướng tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương tặng quà lưu niệm cho bà Barbara Becker -Thống đốc Bang Tasmania. (Ảnh: Vp UBND TP)

Tại buổi làm việc với bà Barbara Becker, Thống đốc bang Tasmania, hai bên đánh giá còn nhiều dư địa hợp tác không chỉ trong lĩnh vực di sản, du lịch bền vững mà cả ở nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, logistics. Thống đốc cam kết hỗ trợ Huế kết nối với doanh nghiệp và các cơ quan tại Tasmania, đồng thời thúc đẩy thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với Hobart.

Làm việc với ông Dennis Hendriks, Giám đốc Phát triển, Bộ Phát triển bang Tasmania hai bên thống nhất tiếp tục chia sẻ thông tin định hướng phát triển và đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục, văn hóa, du lịch, phát triển bền vững, hướng tới ký kết Bản ghi nhớ hợp tác Huế - Hobart.

Đoàn công tác tìm hiểu thông tin tại Bộ Đổi mới sáng tạo, Khoa học và Công nghệ, Kinh tế số Tasmania.(Ảnh: Vp UBND TP)

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ Tasmania, bà Madeleine Ogilvi, Bộ trưởng Bộ Đổi mới sáng tạo, Khoa học và Công nghệ, Kinh tế số cho biết bang chưa từng có hợp tác quốc tế cấp bang với địa phương nước ngoài và mong muốn xây dựng quan hệ hữu nghị với Huế, nhất là trong bảo tồn, khoa học công nghệ, năng lượng sạch, phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu. Ông Nguyễn Văn Phương mời bà Bộ trưởng và đoàn nghệ thuật Tasmania tham dự Festival Huế 2026, đồng thời kỳ vọng tăng cường giao lưu văn hóa, khoa học – công nghệ.

Kết nối doanh nghiệp

Trong buổi gặp Hội Doanh nhân Việt Nam tại Tasmania, ông Hồ Nhựt Tiến, Chủ tịch Hội giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu, bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Huế. Các doanh nghiệp đi cùng đoàn như Công ty CP Đầu tư Saigon Huế, Tập đoàn LEC, Cảng Chân Mây, Kim Long Motor Huế, VietinBank Huế… cũng giới thiệu thế mạnh và tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác Úc.

Sau khi kết thúc chương trình tại Tasmania, đoàn công tác tiếp tục di chuyển tới Sydney (bang New South Wales) để tham dự các hoạt động quảng bá TP. Huế và kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Úc năm 2025.