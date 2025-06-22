Công tác giải phóng mặt bằng cần được tiến hành khẩn trương, bài bản

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Khởi công khu tái định cư ngày 19/8

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình giao thông chiến lược, có tổng chiều dài 1.541km, đi qua 15 tỉnh, thành phố trong cả nước, với vận tốc thiết kế 350km/h. Tuyến qua địa bàn TP. Huế dài hơn 95km, tổng mức đầu tư khoảng 5.907,7 tỷ đồng. Dự án đi qua 12 phường, xã gồm: Phong Dinh, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây – Lăng Cô, với diện tích ảnh hưởng hơn 1.255 ha, hơn 8.550 hộ bị tác động và hơn 10.570 lăng mộ phải di dời.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng – cho biết, UBND thành phố thống nhất chủ trương giao các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế làm chủ đầu tư các dự án xây dựng khu tái định cư theo địa bàn được phân công quản lý. Để phục vụ dự án, thành phố sẽ bố trí 23 khu tái định cư và 4 khu nghĩa trang; trong đó, 3 khu tái định cư và 1 khu nghĩa trang đã được phê duyệt, sẵn sàng khởi công vào ngày 19/8.

Các địa phương tham gia ý kiến, báo cáo tiến độ và kiến nghị tháo gỡ hàng loạt vướng mắc nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư; thống nhất phương án phối hợp để bảo đảm việc rà soát, giải phóng mặt bằng và đầu tư dự án tái định cư được thực hiện đồng bộ, đúng quy định; xem xét phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư; sớm có kế hoạch bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Đại diện lãnh đạo các Ban Quản lý dự án cho hay, đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các điều kiện khởi công ngày 19/8. Hiện các ban đã phối hợp với chính quyền địa phương kê khai, kiểm đếm tài sản, đất đai, cây trồng bị ảnh hưởng; cơ bản hoàn thành thủ tục khởi công xây dựng các khu tái định cư đã được phê duyệt, đồng thời tiếp tục chuẩn bị đầu tư các khu còn lại.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh trao đổi các vấn đề liên quan tại buổi làm việc

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 lưu ý, việc khởi công đồng loạt nhiều khu tái định cư và dự án trọng điểm có thể dẫn đến thiếu hụt vật liệu xây dựng, nhất là đất san lấp, đá và cát. Vì vậy, cần có phương án dự trữ, đảm bảo nguồn cung. Ngoài ra, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng không thể chậm trễ, nên cần bố trí đủ vốn ứng trước để triển khai kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, để kịp tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao vào tháng 12/2026, việc giao đất tái định cư phải hoàn thành trước tháng 6/2026, di dời mồ mả cần thực hiện ngay từ đầu năm 2026. Ông Minh yêu cầu Sở Xây dựng sớm làm việc với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam để xác định mốc giới chính xác; chuẩn bị thêm quỹ đất cho tái định cư nghĩa trang; sau khi phê duyệt dự án, các địa phương cần tập trung chi trả đền bù, tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn đề nghị các địa phương tính toán lộ trình phù hợp, đối thoại với người dân để tạo đồng thuận, đồng thời chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, ngăn chặn thông tin xấu độc; kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng trái phép để trục lợi; công tác đấu thầu và chỉ định thầu phải minh bạch, rõ ràng, tránh lợi ích nhóm.

Đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ

Kết luận buổi họp, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu khẳng định, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đơn vị, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng phải được tiến hành khẩn trương, công khai, minh bạch, bài bản và đúng quy định.

Việc tái định cư cần có kế hoạch, tiến độ cụ thể cho từng dự án; công tác kiểm đếm phải chính xác, đầy đủ, từ nhà ở đến mồ mả; các khu tái định cư cần được quy hoạch đồng bộ, gắn với phát triển khu dân cư, thiết chế văn hóa và hạ tầng đô thị. Địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các ban ngành để bảo đảm hạ tầng tối thiểu cho người dân khi bàn giao tái định cư.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý cơ quan tài chính sớm bố trí nguồn vốn; UBND thành phố cần khảo sát, nâng trữ lượng và quản lý chặt chẽ các mỏ vật liệu; lựa chọn nhà thầu có năng lực, cam kết tiến độ; quản lý chặt chẽ lực lượng tham gia giải phóng mặt bằng, tránh lợi dụng trục lợi. Công tác tuyên truyền phải bám sát kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; lãnh đạo địa phương cần gần dân, sát dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời vướng mắc để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.