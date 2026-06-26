  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 26/06/2026 05:43

Tự tin với công nghệ

HNN - Từ việc quét mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt đến nộp hồ sơ trực tuyến hay sử dụng các tiện ích trên Hue-S..., những kỹ năng từng xa lạ, bỡ ngỡ với nhiều người dân nay đang dần trở thành thói quen thường nhật. Phong trào "Bình dân học vụ số" thực sự đã lan tỏa, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân và từng bước hình thành cộng đồng công dân số.

Ứng dụng công nghệ radar xuyên đất tìm kiếm mộ liệt sĩ tập thể tại Kinh thành HuếKết nối viện - trường và doanh nghiệp: Chìa khóa đổi mới sáng tạo bền vữngKhoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Quét mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt... trở nên phổ dụng trong Nhân dân 

"Hội nhập" với công nghệ số

Trước đây, mỗi khi cần thực hiện một thủ tục hành chính hay cập nhật thông tin trên môi trường mạng, nhiều người dân vẫn còn lúng túng vì thiếu kỹ năng sử dụng công nghệ. Nhưng cùng với quá trình chuyển đổi số và sự ra đời của các Tổ công nghệ số cộng đồng, những kỹ năng, thao tác các ứng dụng, chức năng trên máy tính, di động trở nên thuận tiện hơn.

Chị Trương Thị Lành, hội viên phụ nữ ở phường Phong Điền cho biết, trước đây bản thân gần như chỉ dùng điện thoại để nghe gọi. Sau khi được tham gia các buổi hướng dẫn và được con cháu hỗ trợ thêm, chị đã biết sử dụng nhiều tiện ích trên điện thoại thông minh.

Chị Lành chia sẻ: "Giờ mọi thông tin từ chi bộ, tổ dân phố, hội phụ nữ hay các hoạt động ở địa phương đều được cập nhật nhanh qua các nhóm Zalo. Khi cần tra cứu thông tin hay thực hiện một số dịch vụ trực tuyến, tôi cũng không còn ngại như trước".

Không chỉ người dân, nhiều thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cũng trưởng thành từ chính quá trình thực hành chuyển đổi số ở cơ sở. Ông Trần Đức Huế, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Lang Xá Cồn, phường Thanh Thủy cho biết, trước khi tham gia tổ, ông cùng nhiều cán bộ cơ sở đã thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ điều tra, cập nhật dữ liệu dân cư, lao động, hộ kinh doanh hay đất đai bằng viết tay. Từ khi có công nghệ hỗ trợ, những công việc này đều được tổ thực hiện trên máy di động và việc lập bảng biểu, định vị vị trí, cập nhật dữ liệu hoàn toàn trên các nền tảng số.

Theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, cứ 100 người dân cần có ít nhất 5 thành viên được đào tạo để hỗ trợ cộng đồng về kỹ năng số. Tại Huế, mô hình này đã được triển khai rộng khắp tại các xã, phường với hơn 2.100 tổ công nghệ số cộng đồng đang hoạt động. Từ những hạt nhân ban đầu, mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn ngày càng được mở rộng và đem kỹ năng học được đi truyền đạt, hướng dẫn lại cho người dân.

Ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, ngoài lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên, địa phương còn huy động giáo viên, sinh viên, nhân viên doanh nghiệp và những người am hiểu công nghệ đang sinh sống trên địa bàn tham gia hỗ trợ cộng đồng để phát triển xã hội số, cộng đồng số.

Lan tỏa kỹ năng số đến từng người dân

Thời gian qua, thành phố Huế đã xây dựng khung kiến thức và kỹ năng số cơ bản phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, chú trọng thực hành với các kỹ năng gần gũi như sử dụng Hue-S, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác dịch vụ công trực tuyến hay bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Song song đó, hệ sinh thái học tập số cũng từng bước được hình thành. Trên nền tảng Hue-S đã tích hợp các chức năng học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm kỹ năng số và trợ lý ảo AI hỗ trợ người dùng tiếp cận kiến thức phù hợp với trình độ của mình.

Đặc biệt, nhiều mô hình thiết thực như "Tổ công nghệ số cộng đồng", "Đội sinh viên tình nguyện số", "Gia đình số", "Chợ số - Nông thôn số" đã giúp việc phổ cập kỹ năng số trở nên gần gũi hơn với người dân. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", lực lượng thanh niên, sinh viên và các đoàn thể đã trở thành những "gia sư công nghệ" ngay tại cộng đồng.

Sau gần một năm triển khai, phong trào "Bình dân học vụ số" đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tham gia học tập trên nền tảng Hue-S và thông qua các kênh đào tạo, tập huấn miễn phí. Nhiều người dân đánh giá cao tính thiết thực của chương trình khi những kiến thức được học có thể áp dụng ngay vào cuộc sống hằng ngày, từ thanh toán điện tử, tra cứu thông tin, liên hệ với cơ quan nhà nước đến thực hiện các giao dịch trực tuyến an toàn.

Theo bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, mục tiêu của thành phố là phát triển phong trào "Bình dân học vụ số" theo hướng bền vững, sâu rộng và thực chất, hướng tới xây dựng xã hội học tập số toàn dân. Để từ đó, mỗi người dân Huế sẽ trở thành một công dân số chủ động, có khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ trong cuộc sống.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG
 Từ khóa:
tự tinkhoa họccông nghệ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy công nghệ chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại ASEAN, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cùng các đối tác tổ chức Diễn đàn đối thoại chiến lược với chủ đề “Xác lập mô hình tăng trưởng mới: Phát huy các công nghệ chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững”.

Phát huy công nghệ chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới
Mở rộng ứng dụng hoạt chất tự nhiên bằng công nghệ nano

Gần đây, nhóm các nhà khoa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã nghiên cứu và chế tạo thành công vật liệu nanovitexin từ vỏ đỗ xanh, có tác dụng vượt trội so với hoạt chất được chiết xuất ở dạng thông thường. Kết quả này góp phần quan trọng giúp người có bệnh đái tháo đường bảo vệ sức khỏe của mình.

Mở rộng ứng dụng hoạt chất tự nhiên bằng công nghệ nano

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top