Tự tin với công nghệ

Quét mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt... trở nên phổ dụng trong Nhân dân

"Hội nhập" với công nghệ số

Trước đây, mỗi khi cần thực hiện một thủ tục hành chính hay cập nhật thông tin trên môi trường mạng, nhiều người dân vẫn còn lúng túng vì thiếu kỹ năng sử dụng công nghệ. Nhưng cùng với quá trình chuyển đổi số và sự ra đời của các Tổ công nghệ số cộng đồng, những kỹ năng, thao tác các ứng dụng, chức năng trên máy tính, di động trở nên thuận tiện hơn.

Chị Trương Thị Lành, hội viên phụ nữ ở phường Phong Điền cho biết, trước đây bản thân gần như chỉ dùng điện thoại để nghe gọi. Sau khi được tham gia các buổi hướng dẫn và được con cháu hỗ trợ thêm, chị đã biết sử dụng nhiều tiện ích trên điện thoại thông minh.

Chị Lành chia sẻ: "Giờ mọi thông tin từ chi bộ, tổ dân phố, hội phụ nữ hay các hoạt động ở địa phương đều được cập nhật nhanh qua các nhóm Zalo. Khi cần tra cứu thông tin hay thực hiện một số dịch vụ trực tuyến, tôi cũng không còn ngại như trước".

Không chỉ người dân, nhiều thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cũng trưởng thành từ chính quá trình thực hành chuyển đổi số ở cơ sở. Ông Trần Đức Huế, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Lang Xá Cồn, phường Thanh Thủy cho biết, trước khi tham gia tổ, ông cùng nhiều cán bộ cơ sở đã thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ điều tra, cập nhật dữ liệu dân cư, lao động, hộ kinh doanh hay đất đai bằng viết tay. Từ khi có công nghệ hỗ trợ, những công việc này đều được tổ thực hiện trên máy di động và việc lập bảng biểu, định vị vị trí, cập nhật dữ liệu hoàn toàn trên các nền tảng số.

Theo định hướng của Bộ Khoa học và Công nghệ, cứ 100 người dân cần có ít nhất 5 thành viên được đào tạo để hỗ trợ cộng đồng về kỹ năng số. Tại Huế, mô hình này đã được triển khai rộng khắp tại các xã, phường với hơn 2.100 tổ công nghệ số cộng đồng đang hoạt động. Từ những hạt nhân ban đầu, mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn ngày càng được mở rộng và đem kỹ năng học được đi truyền đạt, hướng dẫn lại cho người dân.

Ông Nguyễn Kim Tùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, ngoài lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên, địa phương còn huy động giáo viên, sinh viên, nhân viên doanh nghiệp và những người am hiểu công nghệ đang sinh sống trên địa bàn tham gia hỗ trợ cộng đồng để phát triển xã hội số, cộng đồng số.

Lan tỏa kỹ năng số đến từng người dân

Thời gian qua, thành phố Huế đã xây dựng khung kiến thức và kỹ năng số cơ bản phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, chú trọng thực hành với các kỹ năng gần gũi như sử dụng Hue-S, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác dịch vụ công trực tuyến hay bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng.

Song song đó, hệ sinh thái học tập số cũng từng bước được hình thành. Trên nền tảng Hue-S đã tích hợp các chức năng học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm kỹ năng số và trợ lý ảo AI hỗ trợ người dùng tiếp cận kiến thức phù hợp với trình độ của mình.

Đặc biệt, nhiều mô hình thiết thực như "Tổ công nghệ số cộng đồng", "Đội sinh viên tình nguyện số", "Gia đình số", "Chợ số - Nông thôn số" đã giúp việc phổ cập kỹ năng số trở nên gần gũi hơn với người dân. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", lực lượng thanh niên, sinh viên và các đoàn thể đã trở thành những "gia sư công nghệ" ngay tại cộng đồng.

Sau gần một năm triển khai, phong trào "Bình dân học vụ số" đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tham gia học tập trên nền tảng Hue-S và thông qua các kênh đào tạo, tập huấn miễn phí. Nhiều người dân đánh giá cao tính thiết thực của chương trình khi những kiến thức được học có thể áp dụng ngay vào cuộc sống hằng ngày, từ thanh toán điện tử, tra cứu thông tin, liên hệ với cơ quan nhà nước đến thực hiện các giao dịch trực tuyến an toàn.

Theo bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, mục tiêu của thành phố là phát triển phong trào "Bình dân học vụ số" theo hướng bền vững, sâu rộng và thực chất, hướng tới xây dựng xã hội học tập số toàn dân. Để từ đó, mỗi người dân Huế sẽ trở thành một công dân số chủ động, có khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ trong cuộc sống.