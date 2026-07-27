Khơi thông động lực tăng trưởng từ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí UVTV Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Nhìn thẳng hạn chế để tạo dư địa bứt phá

6 tháng đầu năm 2026, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển. Thành phố hoàn thành 15/31 chỉ tiêu theo kế hoạch năm, 71/122 nhiệm vụ đúng tiến độ; hạ tầng số trong các cơ quan Đảng được kết nối đến 100% đảng ủy xã, phường; các nền tảng điều hành số, họp không giấy và hệ thống giám sát nhiệm vụ được triển khai đồng bộ.

Trong xây dựng chính quyền số, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện đã được cung cấp trực tuyến toàn trình; gần 240 nghìn hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Thành phố tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đô thị thông minh Hue-S, phát triển kinh tế số với 359 doanh nghiệp công nghệ số, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu đặt vấn đề tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Theo đồng chí, điều quan trọng không chỉ là đánh giá kết quả đạt được mà phải nhìn thẳng vào những nội dung còn làm chưa tốt, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Theo Bí thư Thành ủy, qua kiểm tra, giám sát của Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ ra 5 nhóm hạn chế cần sớm tháo gỡ, gồm: hạ tầng số ở cơ sở chưa đồng bộ; hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu; chuyển đổi số giữa các cơ quan, địa phương còn thiếu đồng đều; hệ sinh thái kinh tế số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; việc bố trí và giải ngân nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn chậm. Đồng chí nhấn mạnh, nhiều hạn chế xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong tổ chức thực hiện.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không thể chỉ là nhiệm vụ của một ngành mà cần có cơ chế điều phối liên ngành. Nhiều ý kiến đề xuất thành lập Hội đồng điều phối phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đô thị thông minh nhằm tăng cường phối hợp, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Các đại biểu cũng tập trung đề xuất giải pháp tháo gỡ những nội dung trọng tâm như hoàn thiện phương pháp thống kê các chỉ tiêu tăng trưởng, xây dựng hệ thống điều hành dựa trên dữ liệu số, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đầu tư đồng bộ hạ tầng số và cải cách thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo các ý kiến, đây sẽ là nền tảng để hình thành động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Từ hoàn thiện thể chế đến tạo ra sản phẩm và giá trị

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Đồng chí nhấn mạnh, sau giai đoạn tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ đặt ra hiện nay là phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm; từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị; từ chuẩn bị điều kiện sang đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng và phát triển. Đây phải trở thành tư duy xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và địa phương bám sát kế hoạch của Trung ương và thành phố để triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị; đồng thời đưa kết quả triển khai Nghị quyết 57 vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ. Cùng với đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu kết luận hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy, nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số còn mới, khó và chưa có tiền lệ, nhưng khó không thể là lý do để chậm trễ. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết ngay; các vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời tham mưu, đề xuất để tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về kỹ năng số, an toàn thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực thi công vụ. Song song với đó là khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ đội ngũ làm công tác chuyển đổi số, đẩy nhanh số hóa dữ liệu đất đai, giải ngân các dự án chuyển đổi số, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa cho các lĩnh vực y tế, văn hóa, du lịch và bảo tồn di sản.

Đối với nhiệm vụ nâng cao năng lực số trong cộng đồng, Bí thư Thành ủy đề nghị đổi mới phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng đến mục tiêu người dân chủ động sử dụng các nền tảng số thay vì cơ quan nhà nước làm thay. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục đơn giản hóa quy trình, nâng cao tính thân thiện của các nền tảng số và kỹ năng số cho người dân, qua đó đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, góp phần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.