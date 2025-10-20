  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 21/10/2025 12:53

Huế xếp thứ 2 toàn quốc về mức độ chuyển đổi số

HNN.VN - Kết quả này được công bố tại Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 21/10 tại Hà Nội.

Tăng tiện ích phục vụ người dân trên Hue-SBan hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hộiPhấn đấu đến năm 2030, quy mô GDP nước ta thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giớiTăng tốc chuyển đổi sốPhát triển kinh tế tư nhân gắn với chuyển đổi sốNghị trường trong kỷ nguyên số

 Lãnh đạo TP. Huế (thứ hai từ trái sang) cùng lãnh đạo các địa phương được tôn vinh. Ảnh: BTC

Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm nay có chủ đề: "Chuyển đổi số: Nhanh hơn-hiệu quả hơn-gần dân hơn."

Tại Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công cuộc Chuyển đổi số quốc gia, đồng thời, công bố kết quả xếp hạng mức độ Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các tỉnh, thành phố.

Trong tốp 5 địa phương dẫn đầu về DTI năm 2024, Huế vươn lên xếp vị trí thứ 2 toàn quốc (tăng 1 bậc so với năm 2023). Hà Nội lần đầu tiên đứng đầu về mức độ Chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; TP. Hải Phòng xếp thứ 3, TP. Hồ Chí Minh xếp hạng 4, Thanh Hóa xếp thứ 5. Kết quả DTI của các tỉnh, thành sau sáp nhập được tính toán dựa trên giá trị trung bình cộng các chỉ số chính của DTI các tỉnh trước sáp nhập.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ chỉ số chuyển đổi số gồm 3 cấp: Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh; Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ; Chỉ số chuyển đổi số quốc gia.

Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột chính: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính: chỉ số đánh giá về chuyển đổi nhận thức, chỉ số đánh giá về kiến tạo thể chế, chỉ số đánh giá về phát triển hạ tầng và nền tảng số, chỉ số đánh giá về thông tin và dữ liệu số, chỉ số đánh giá về hoạt động chuyển đổi số, chỉ số đánh giá về an toàn an ninh mạng, chỉ số đánh giá về đào tạo và phát triển nhân lực.

Chỉ số DTI hằng năm là căn cứ quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Hành trình Chuyển đổi số Quốc gia khởi đầu từ năm 2020, đến nay, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Chính phủ số với 80% dịch vụ công được xử lý hoàn toàn trên môi trường số, kinh tế số chiếm gần 20% GDP; xã hội số với 100 triệu công dân số đã được hình thành. Bên cạnh đó, công nghệ số đang được phổ cập đến từng thôn bản, hộ dân.

Năm 2025 được xem là năm bản lề, kết thúc 5 năm triển khai Chuyển đổi số Quốc gia và mở ra Giai đoạn 2 (2026-2030).

Thương Tuệ
 Từ khóa:
DTIchuyển đổi sốTP. Huếthứ 2Bộ KH&CNthăng hạngsẵn sàng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu tại Huế:
Kết nối tri thức Việt vì nền kinh tế dữ liệu

Ngày 16/10, Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức Lễ công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu (Vietnam Data Expert Network - VDEN). Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong việc quy tụ và kết nối trí tuệ người Việt trên toàn thế giới, chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế dữ liệu và chuyển đổi số quốc gia.

Kết nối tri thức Việt vì nền kinh tế dữ liệu
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 2244/QĐ-TTg ngày 13/10/2025 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội (Bộ tiêu chí).

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế xã hội
Khai mạc “Ngày hội Thương mại điện tử”

“Ngày hội Thương mại điện tử” (Hue E-Commerce Day 2025) khai mạc chiều 10/10. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Huế 2025.

Khai mạc “Ngày hội Thương mại điện tử”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top