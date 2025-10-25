  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 13/12/2025 09:49

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của tuổi trẻ thành phố

HNN - Đến nay, Đại hội Đoàn cấp cơ sở đã hoàn tất, tạo đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm xác định mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Huế lần thứ XVII.

Phát huy tiềm lực trí tuệ trí thức trẻ Huế trong hội nhập quốc tếTrao 40 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Huế năm 2025Khơi dậy khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP. Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 

Cuối tháng 10 vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phú Bài tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội đầu tiên của tổ chức Đoàn phường sau khi sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, có ý nghĩa chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trên địa bàn.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Tiên phong - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu và hai khâu đột phá. Theo đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn và xây dựng đô thị “xanh - sạch - đẹp - thông minh” gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Là đơn vị được thành lập từ tổ chức tiền thân là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố, là sự tiếp nối lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giàu bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển nhanh và bền vững, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP. Huế xác định khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Phát triển” trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm, như: 2.500 lượt đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện; ít nhất 80% đoàn viên tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học công nghệ; hàng năm vận động các nguồn lực xã hội, quan tâm, hỗ trợ 600 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Chị Hồ Thị Khánh Vân, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP. Huế chia sẻ: Với thái độ hết sức cầu thị và khiêm tốn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cơ quan Đảng thành phố giai đoạn từ khi thành lập đến nay đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện. Đây là thời cơ để phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, khả năng thích ứng nhanh của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ các cơ quan Đảng thành phố đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động theo mô hình mới, gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc thù của khối các cơ quan Đảng thành phố. Đồng thời, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tính đến đầu tháng 12, 100% Đoàn xã, phường và Đoàn trực thuộc Thành đoàn Huế đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ đó, tạo nền tảng quan trọng hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế - Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài, các đại hội được tổ chức đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và tuân thủ nghiêm hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Thành đoàn. Kết quả này cho thấy tinh thần đoàn kết, sự chủ động của cán bộ, đoàn viên trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Thành phố Huế đoàn kết - tiên phong - đổi mới - phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực số, khả năng làm chủ khoa học - công nghệ cho thanh thiếu nhi và tham gia xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam”, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài thông tin.

Bài, ảnh: Minh Nguyên
 Từ khóa:
sẵn sàngngày hội lớntuổi trẻ thành phốĐoàn TNCS Hồ Chí Minh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẵn sàng cho cầu truyền hình chung kết Olympia

Ngày 25/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế phối hợp với Ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tổng duyệt cầu truyền hình chung kết năm thứ 25 chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” tại Nhà hát Sông Hương.

Sẵn sàng cho cầu truyền hình chung kết Olympia

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top