Tăng tốc chuyển đổi số

Giao dịch viên ngân hàng hỗ trợ người hưởng lương hưu mở tài khoản nhận chế độ BHXH

Bà Hoàng Thị Minh Lý, trú tại phường Thuận Hóa kể: “Giờ đi khám bệnh chỉ cần đưa căn cước công dân là bệnh viện tự tra ra thẻ bảo hiểm, không cần cầm theo giấy tờ lỉnh kỉnh như trước. Mọi thông tin đều có sẵn trong hệ thống, nhanh gọn mà chính xác”. Từ những thay đổi nhỏ, quá trình chuyển đổi số của BHXH TP. Huế đang hiện hữu rõ nét trong đời sống người dân.

Theo ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH TP. Huế, đến ngày 30/9/2025, thành phố đã xác thực thông tin của 99,83% người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo mọi dữ liệu định danh đều thống nhất, chính xác và an toàn.

Hiện 177/179 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tại Huế đã triển khai tra cứu thông tin thẻ BHYT qua căn cước công dân gắn chip. Hơn 2,4 triệu lượt tra cứu đã được thực hiện thành công, giúp giảm thủ tục, rút ngắn thời gian và minh bạch hơn trong phục vụ người bệnh.

“Chuyển đổi số không chỉ giúp người dân được phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn mà còn giúp cơ quan BHXH giảm đáng kể khối lượng công việc hành chính”, ông Dũng nhấn mạnh. Tất cả các quy trình nghiệp vụ, từ tiếp nhận, giải quyết chế độ đến chi trả đều đang được số hóa. Người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi kết quả và nhận tiền qua tài khoản mà không cần đến trực tiếp cơ quan BHXH.

Song song với đó, BHXH TP. Huế tích cực triển khai ứng dụng VssID - BHXH số. Tính đến cuối quý III/2025, đã có 405.814 người cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt tỷ lệ 35% trên tổng số người tham gia. Nhờ đó, người dân dễ dàng tra cứu thông tin, nhận thông báo chi trả và sử dụng dịch vụ công ngay trên điện thoại.

Thủ tục bảo hiểm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. BHXH TP. Huế đã tiếp nhận và xử lý 7.273 hồ sơ liên thông khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; 45 hồ sơ liên thông khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết trợ cấp mai táng phí, tử tuất. Trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, hơn 3.400 hồ sơ đã được giải quyết qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, rút ngắn thời gian xử lý đáng kể.

Một điểm sáng khác là chi trả các chế độ an sinh không dùng tiền mặt. Tính đến tháng 6/2025, 80% người nhận các chế độ BHXH và BHTN tại Huế đã nhận qua tài khoản ngân hàng; riêng trợ cấp thất nghiệp đạt 99,9%, BHXH một lần đạt 94,6%, lương hưu và trợ cấp hàng tháng đạt 65,4%. Hình thức này giúp giảm rủi ro, tiết kiệm chi phí và bảo đảm an toàn quỹ.

BHXH TP. Huế còn phối hợp Sở Y tế, công an và các cơ sở y tế triển khai Sổ sức khỏe điện tử, liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, góp phần hình thành nền tảng dữ liệu y tế, bảo hiểm đồng bộ. Những hoạt động này nằm trong định hướng của BHXH Việt Nam nhằm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia thống nhất và phục vụ tốt hơn người dân.

Theo ông Dũng, mục tiêu từ nay đến cuối năm là phổ cập tài khoản giao dịch điện tử cho 100% người tham gia BHXH mới, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính không giấy tờ. “Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là đổi mới cách phục vụ, lấy sự thuận tiện, tin tưởng và hài lòng của người dân làm thước đo”, ông Dũng nhấn mạnh.

Người dân Huế hôm nay đang được thụ hưởng những tiện ích từ một hệ thống an sinh hiện đại, thông minh. Mô hình chi trả không dùng tiền mặt, quản lý số hóa đồng bộ đang góp phần xây dựng một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả và nhân văn vì lợi ích thiết thực của người dân.