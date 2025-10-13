Phấn đấu đến năm 2030, quy mô GDP nước ta thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo chính trị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 13/10, tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, sau phần báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết về nội dung này, Đại hội đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị.

Đạt kết quả quan trọng, toàn diện

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Đảng bộ Chính phủ đã tuân thủ các nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng, quyết tâm, bản lĩnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng và đạt kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức, chỉnh đốn Đảng được đặc biệt quan tâm, triển khai toàn diện, đồng bộ.

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, kết quả năm sau cao hơn năm trước; đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu, đặc biệt hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ cho biết Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phản ứng nhanh, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; lãnh đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; lãnh đạo thực hiện ba đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển...

Quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên trên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng trên 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao

Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung lãnh đạo, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt đô thị, hạ tầng số..., mở ra không gian phát triển mới.

Nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, 5 tổ chức tín dụng yếu kém và 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả nhiều nhiệm kỳ đã được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực.

Đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương giải quyết tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, kinh doanh, tiếp tục đầu tư 1.154 dự án, cơ sở nhà đất với tổng giá trị khoảng 675.000 tỷ đồng.

Đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha.

Phát triển nguồn nhân lực, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đạt kết quả tích cực; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 64,5% năm 2020 lên 70% năm 2025.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được chú trọng hơn; đã xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia; ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử... tạo cơ sở quan trọng xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo phát triển văn hóa, con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ rõ nét; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Cơ bản hoàn thành xóa trên 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn 5 năm 4 tháng.

Trong nhiệm kỳ đã chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội, chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách Nhà nước.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được giữ vững; tăng chi cho quốc phòng, an ninh lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn tiết kiệm chi, tăng thu.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm, đạt nhiều thành tựu to lớn, nhất là ngoại giao kinh tế; uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao, tạo được môi trường hòa bình, hợp tác phát triển và mở ra cục diện mới chưa từng có cho phát triển đất nước.

Áp lực điều hành vĩ mô còn lớn

Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập, đó là công tác phân tích dự báo, tổng kết thực tiễn, tham mưu chiến lược của một số bộ, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Áp lực điều hành vĩ mô còn lớn, nhất là về lạm phát, tỷ giá, lãi suất trong bối cảnh gia tăng rủi ro như thị trường quốc tế; năng suất lao động; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chất lượng tăng trưởng một số lĩnh vực chưa cao; một số ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn phát triển chậm.

Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Tình hình tội phạm ma túy, lừa đảo trên mạng trên một số địa bàn diễn biến phức tạp; các giải pháp xử lý, khắc phục ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông, ngập úng tại các thành phố lớn chưa hiệu quả...

Những hạn chế, bất cập có nguyên nhân khách quan là do tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, vượt quá khả năng dự báo, nhất là đại dịch COVID-19, xung đột tại một số quốc gia, khu vực...

Nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, cụ thể là một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa chủ động, sáng tạo, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ; một bộ phận cán bộ còn sợ trách nhiệm; cơ chế, chính sách, pháp luật vẫn còn những điểm nghẽn, chưa theo kịp yêu cầu phát triển, chậm được sửa đổi, hoàn thiện; sự phối hợp giữa một số bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả...

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, Đảng ủy Chính phủ rút ra 5 bài học kinh nghiệm: Giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí và phát huy dân chủ, đề cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo, định hướng của Đảng, kịp thời tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực.

Cùng với đó, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, sáng tạo, linh hoạt, sát thực tiễn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, tự lực, tự cường, tự tin, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Mục tiêu đặt ra là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong khối ASEAN.

Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025-2030 đạt tốc độ cao; bảo đảm các cân đối lớn. Thể chế quản lý hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ; nguồn nhân lực được phát triển toàn diện; trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao. Nâng cao rõ rệt đời sống cho nhân dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa.”

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Chính phủ thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra-giám sát.

Các chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra về kinh tế-xã hội là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng. Phấn đấu kết nạp đảng viên đạt 3% trở lên; hằng năm có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân

Báo cáo chính trị cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó nhấn mạnh tập trung hoàn thiện nhanh thể chế, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Quản lý hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực quản trị xã hội.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, hiện đại; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, thúc đẩy ngoại giao kinh tế; phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đảng ủy Chính phủ đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá. Trong đó, lãnh đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế toàn diện; xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (100km) và Thành phố Hồ Chí Minh (100km). Phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP.

Lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bội chi ngân sách Nhà nước trong giới hạn cho phép.

Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh liên kết vùng, nội vùng, mở rộng và tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với hệ thống hành chính mới.

Phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ.

Chỉ đạo tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế. Xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương tiềm năng./.